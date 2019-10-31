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Все про:Крим (7651) Приходько Олег (7)

 В окупованому Криму "суд" продовжив арешт проукраїнського активіста Приходька

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, таким чином Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

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Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) з приводу арешту Приходька в Криму.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

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8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157123
 
 
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Не в той стране ты чувак родился. Зештанмаер сдал тебя и миллионы проукраинцев с потрохами русофашистам.
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В украинских реалиях слово "суд" тоже надо брать в кавычки.
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Бедные люди.
Терпения им. С нашим нынешним правительством, им оно понадобится...
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