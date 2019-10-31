 Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

"Один зі спікерів Коломойського в нинішній Раді Олександр Дубинський вирішив, як переключити увагу суспільства з того факту, що ні він, ні вся група Коломойського не голосували за зняття недоторканності з відомого "мародера" на залізниці Ярослава Дубневича. Дубинський оголосив, що починає збір підписів... за відставку Руслана Рябошапки з поста генпрокурора. Як вам такий хід?", - написав він.

Читайте також: Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ