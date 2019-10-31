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Все про:Лещенко (352) Рябошапка Руслан (174) Дубінський (27)

 Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський ініціював збір підписів У парламенті за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

"Один зі спікерів Коломойського в нинішній Раді Олександр Дубинський вирішив, як переключити увагу суспільства з того факту, що ні він, ні вся група Коломойського не голосували за зняття недоторканності з відомого "мародера" на залізниці Ярослава Дубневича. Дубинський оголосив, що починає збір підписів... за відставку Руслана Рябошапки з поста генпрокурора. Як вам такий хід?", - написав він.

Читайте також: Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157120
 
 
 Топ коментарі
 
Олена Монова
3 год ·

Мой любимый пупс Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива и "дуже змучився".
Ржала так, что алабаев сдуло.
Мизерабли, которые хакнули страну только потому, что рейтинг оппонента все годы его каденции планомерно и медитативно уничтожался подконтрольными одному бабушке медиа, втаптывался в грязь ежедневно, ежесекундно, все пять лет без перерыва (и сейчас продолжают) - за полгода устали от негатива и змучились. Сейчас расплачусь.
... тендітні.
Это только первые глотки, Вава. И ты выпьешь все до дна, так, чтобы из ноздрей лилось.
И пусть никто не уйдет обиженным.
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А чому "борець" ЗЕ із злодюгами, не відкриває кримінал проти БЕНІ?
Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7413АДЖЕ ЛОНДОНСКИЙ СУД ДОВІВ ЩО БЕНЯ ЗЛОДЮГА.
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)) неужто только на 99% "свой человек"?))
или в стане слуг урода начался передел кресел после зашквара со взятками?))
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)) неужто только на 99% "свой человек"?))
или в стане слуг урода начался передел кресел после зашквара со взятками?))
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29.10.2019 г.
В остановке полной секретности, в присутствии Зеленского и Богдана, состоялось заседание парламентской фракции "Слуги народа". В зале были установлены датчики радиоизлучения. Основной тезис Зеленского - "Нужно всем успокоится, обсуждение и полиграф сняли все вопросы. Никто денег не брал. Нужно двигаться дальше".
О двух уголовных делах возбужденных САПом - ни слова.
Мажоритарщикам пообещаны субвенции для их округов? непонятно зачем приходил Богдан. Он молчал все заседание. В контексте скандала обсуждалось поведение Рябошапки.
После заседание депутат Поляков заявил что его "заказал" уголовному авторитету коллега(! Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5182 ) по фракции.
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коломойського пора саджати в тюрму!
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после Мародьора хоть Зеленского Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9601
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Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки,

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На злодієві шапка горить! Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5175
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Підписатися на паркані!! В соєвих діло далі пустопорожніх розмов ніколи не йшло. Як, наприклад, 244 "реформи".....
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К вегетарианцам, кушающим сою и продукты из неё, не отношусь. А за дела вы, смакующий ЗЕлёное Г, у Януковича спросите. Он таки немного в курсе. За дела. Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8652
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На Зеленського ще подивимося, трохи пізніше побачимо що до чого, а по Януковичу, цей хоть тут, вдома, чудив, а Петро поперся в Європу, а там пустобрехів не *******! Порошенко прототип Павла Лазаренка, один до одного-жадібний, наглий, самолюбивий! Різниця тільки в тому що Павло сидів в США, а Петя ще невідомо де прилавиться...
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Не гарячкуйте ! Бо Дубинський дає дуже товстий натяк на кандидатуру Медведчука або його дружбана Портнова !
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Мне до лампады дубинскомедведчуковскопортновская ОПГ. Народ уже знает себе цену и свою силу. Сегодня актуально смещение ЗЕлёной плесени.
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А еще богдан сказал,что и зеля очень устал.Пусть уходит,а то не выгребем.
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Олена Монова
3 год ·

Мой любимый пупс Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива и "дуже змучився".
Ржала так, что алабаев сдуло.
Мизерабли, которые хакнули страну только потому, что рейтинг оппонента все годы его каденции планомерно и медитативно уничтожался подконтрольными одному бабушке медиа, втаптывался в грязь ежедневно, ежесекундно, все пять лет без перерыва (и сейчас продолжают) - за полгода устали от негатива и змучились. Сейчас расплачусь.
... тендітні.
Это только первые глотки, Вава. И ты выпьешь все до дна, так, чтобы из ноздрей лилось.
И пусть никто не уйдет обиженным.
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за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко/ Не получится .Рябошапка хозяину нужен: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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Вот нравится, как Зеленский и "слуги народа" поступают со всеми, кто им помогал:
- ЦВК. Дякую, потеряйтесь.
- КС, ВС. Молодцы... но сократим.
- Любимые учителя! Молитесь чтоб $40 осталось.
- Дорогие пенсионеры! слишком вы дорогие.
- ФОПы? Да пошли в жопу!
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боты коломойского бороздят просторы интернета. и только дубинский и шарий нас спасут. а то ведь они псдят наши деньги.
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Бене не нравится прокурор,100% подконтрольный лично Монике. Хочет свою собственную ручную мартышку в кресле ген.прокурора.
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Так у него ж, вроде, своя в виде президента?
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Как видим, в Раде имеются кое-какие разногласия между основным стадом СН и тем из этого стада, которые принадлежат лично Бене.
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Так-то да. Но не очень понятно. Ну, бениным беня в кормушку насыпает, а а небениным кто? Они ж-то не могут не кушать.
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Та бо Дубинский столько видео о свинарчуках снял, шо деятельность Рубожапки для него - "зашквар". Мол обещал-одещал, тряс документами о хищениях и ..... обосрался.
В коментах у Дуба откровенно потешаюсь над воплями : А чо никто не сидит. А мы зря за вас голосовали Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4844
с*... , это же не было так заметно что есть столько дураков шо думают - придут другие и за месяц эти сядут...
а так да - знатно опустили своих фанатов.... только вот высер Бобдана шо надо до Н.Г. "доработать"(видео не видел - тут пишут в коментах) - заставляет броситься за "кравчучкой".
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А чому "борець" ЗЕ із злодюгами, не відкриває кримінал проти БЕНІ?
Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7413АДЖЕ ЛОНДОНСКИЙ СУД ДОВІВ ЩО БЕНЯ ЗЛОДЮГА.
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Дубинський почав збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4751
ця ще огидніша
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Потому шо рука Бени так глубоко в ...нутри Моники, шо если Беня скрутит дулю, то Моника задохнется.
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выберут того. кто посадит Пепу . правда если этого снимут .Сорос против .
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Якщо ПП збагатився за цей час у 86 раз, то тепер ці гроші мали б, по логіці дебілів, залишатись в бюджеті. *******: 1,3 млрд доларів ×86=111,8 млрд. Ділимо на 5 років=22,36 млрд у.о. В грианях це.... Де гроші, чмо зелене?!
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Я что писал про збагачення в 86 раз ? Пепу есть за что сажать и думаю статей 20 наберется . Цифры бухгалтеру подавай . Надеюсь -чмо зеленое - это не мне адресовано ,тем более я тебя не оскорблял.даже если и секта .Будь моя воля я бы поженил 2 пиТарасов , знаешь кого - Пепу и ЗЕ .таким ********* не место на 2 сроки .мародер уже пролетел , браво .
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Я знал, что будет плохо
Но не знал, что так скоро.(с)
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Правоохранители США получили право доставлять Коломойского для их участия в заседаниях. Вы верите,что соколы Сабакова вломятся к Бене,чтобы предоставить его США по требованию прокуратуры? И я не верю.У нас ФОП имеет иммунитет
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Дубинский ето личная крыса Авакова и выполняет его заказ.
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Что то мне кажется что еще до весны ети крысы сдадут Украину ***** и разбегутся или перегрызут друг другу глотки.
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а чого тільки Рябошапки?
давайте вас усіх приберем!
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Дубинский праститутка Коломойского .Значит Рябошапку ещё не купили .
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они все куплены разными центрами влияния , Рябошляпка не под ИВК .
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Соевые идиоты, а чаво ПЭС Святого Рошенка на пару с "Матькивщиной" не желают снятия деп. неприкосновенности с Дубневича?
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гей это в смысле мыролюбный реформист, как свиновальц?
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а за что хотят снять эту рыбу-шапку? она что недостаточно мыролюбна и не может столько выпить сколько выпивал генитальный югик? или у него просто нету жинкы ххх лиття?
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