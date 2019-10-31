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Все про:НАБУ (2158) затримання (3046) Литва (462) ДПЗКУ (6)

 Ексглаву правління ДПЗКУ, якого розшукували з 2017 року за підозрою в заподіянні $60 млн збитків, затримано у Вільнюсі, - НАБУ

У м. Вільнюс (Литовська Республіка) затримано колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", якого Національне бюро з березня 2017 року розшукувало як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання понад $60 млн збитків підприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем"), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол. США.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ розпочали в липні 2016 року.

Дві особи пішли на угоду з обвинуваченням та компенсували завдані ними збитки в розмірі 60 тис. дол. США. Справи стосовно ще двох осіб — радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" та представника міжнародного зернотрейдера — скеровані до суду. Ще одну особу оголошено в розшук.

Нагадаємо, 24 січня 2017 детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157117
 
 
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А Кутовой разбился Экс-глава правления ГПЗКУ, разыскивавшийся с 2017 года, задержан в Вильнюсе, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9906 видимо груз знаний потянул к земле .
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VIlniuse zaderzali znacyt aeroportu kogda pasport pokazyval.Mozet priletel vilnius otkuda to mozet s rosiji ili s drugoj strani.Uvydeli pogranicnyki sto icet takogo i zaderzali
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куда ваши придурки прёт, ведь фошизды Балтийский сто пудов рано или поздно у себя найдёт и точно Украине выдаст и пофиг что у него паспорта трёх других стран, а коль руцкии, то ещё и в тюрме подержит и однозначно выдаст Украине а рашку на хрен пошлёт.
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У Саудовской Аравии денег не хватило чтоб рассчитаться, что то слабо верится.

А вообще есть госструктура где дир не вор, или так и продолжается- что охраняю, то и имею..
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