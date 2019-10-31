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 Суспільство
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Все про:ВР (5981) Герасим’юк (8) Нацрада_ТРМ (231)

 Рада звільнила трьох членів Нацради з ТРМ - Герасим'юк, Черниша та Ілляшенка

Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Ольгу Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Ілляшенка, призначених за квотою парламенту і терміни повноважень яких закінчилися.

Як передає Цензор.НЕТ, за ухвалення відповідної постанови № 2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" проголосувало 313 нардепів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157113
 
 
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зачистка інформаційного простору? міняють на 100%-во своїх? ще не всі родичі кварталу працевлаштовані?
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Ілюстрація головного процесу в Україні: https://www.youtube.com/watch?v=nwZUR7rpWp8&t=16s&fbclid=IwAR1yXWpVARXlk4wOckG9ar8K60bOyJUO8f-Mr2NwpC9OVV3NHkLpqpMmWEM
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тю...шо це? відкрив, а там про зозулю та пташенят...чесно,- не додивився навіть...це прикол?
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А когда Раду уволят ? Рада уволили трех членов Нацсовета по ТРВ - Герасимьюк, Черныша и Ильяшенко - Цензор.НЕТ 1601 Я так смотрю ,что если годик продержатся то хорошо ...
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Цікаво, на їх місце Добронравова з Заворотнюк, чи Порєчєнкова з Охлобистіним призначать?
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это Яременко с Герасимюк переписывался? Тогда цена оправдана.
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То їм мерзотникам за те що "сватів" забороняли Нєфіг нафіг.
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"- Поработаем до Нового, и все!, - сказал Богдан ЗЕ.
- И все!, - ответил ЗЕ и дико заржал."
Что значило это "ВСЁ", мы уже видим
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