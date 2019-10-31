 Рада звільнила трьох членів Нацради з ТРМ - Герасим'юк, Черниша та Ілляшенка

Як передає Цензор.НЕТ, за ухвалення відповідної постанови № 2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" проголосувало 313 нардепів.

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