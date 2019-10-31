 Прокурори, які проходять атестацію, вимушено порушують закон, - Горбатюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Люди, які проходять атестацію, вимушено порушують закон під погрозами про майбутнє звільнення. Вони поставлені в такі умови керівництвом Генеральної прокуратури. Тому що закон про прокуратуру, Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів говорять про те, що прокурор повинен утримуватися від виконання незаконних наказів", - заявив Горбатюк.

Він також підкреслив, що переатестація відбувається з "певними елементами приниження".

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"Мовляв, всі вони корупціонери, тому впираються і не хочуть проходити атестацію. Лунають заклики на кшталт "ми мусимо очистити прокуратуру". Так, корупціонери є, але їх не складно виявити і вигнати за конкретні порушення, які вони допустили ... Велике перезавантаження прокуратури потрібне, але явно не такими методами", - вважає Горбатюк.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Горбатюком читайте тут.