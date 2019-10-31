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 Політика України
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Все про:боєприпаси (946) ВР (5981) Арахамія (101) склад (40)

 Рада створила ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії з питання розслідування пожежі і вибухів на складах боєприпасів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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За проголосували 339 народних депутатів.

ТСК розслідуватиме пожежі на складі боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклея, (Харківська обл.),м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки.

Створення ТСК ініціював глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, в березні 2014 року сталася пожежа на танковому складі в Кривому Розі Дніпропетровської області.

29 жовтня 2015 року сталася пожежа на складі боєприпасів у Сватовому Луганської області, в результаті надзвичайної події загинули чотири людини.

Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року на території військового складу Міноборони поблизу м. Балаклія Харківської області виникла надзвичайна ситуація, пов'язана з вибухом боєприпасів. На кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові й артилерійські снаряди 125- та 152-мм) стався вибух, виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Із міста було евакуйовано понад 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157109
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то! У кое-кого шоколадное очко жим-жим))
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Порошенко реально оставил страну без боеприпасов, воевать нечем, 5 крупнейших складов взорваны
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Это хорошее решение, хоть что-то голосуют правильно.
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Від кого? Чи для того, щоб цим байстрючатам легше дрочилося?..
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не продавайте билеты на ту-ту Муженко и Полтораку ,к ним возникли вопросы Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов - Цензор.НЕТ 7836
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Порошенко реально оставил страну без боеприпасов, воевать нечем, 5 крупнейших складов взорваны
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Да, через свою прокладку Кузня завышал в 5 раз цены на комплектующие для военной техники
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Дебилы и ЗЕбилы, не ленитесь читать историю вопроса!
29 сентября 2003 начало конфликта вокруг острова Тузла.
10 октября на складах в Артемовске Донецкой области, взорвалось около 3 тыс. т снарядов. Результатом конфликта стало подписание Л.Кучмой договора о признании Азовского моря общим морем с РФ.
После Помаранчевой Революции 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка.
После поддержки Ющенком Грузии в войне с РФ 2008 год, 27 августа Лозовая.
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Наконец-то! У кое-кого шоколадное очко жим-жим))
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Тю... А при петру казали що то було НЛО? Брехали? Рада створила ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів - Цензор.НЕТ 9859
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А что там с ТСК прошлой рады по поводу розкрадання вийскового майна?Что там бппшный ******* Винник,вжэ доказав,що Грыценко усэ вийскове майно розпродав?И где воно щас е,чмо болтное?Почему не на нарах вместе с Пашинским?
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та он от кредиторов по ходу скрывается...
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В этой ветке порохатых будет мало, им эта тема не интересна, они и так знают, по чьему приказу были взорваны склады и чья жирная задница на этом нагрелась, лишив страну практически всех боеприпасов.
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Ну, и чья же задница на этом нагрелась, просвети?
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А ты что, не в Украине живешь, если задаешь такие тупые вопросы?
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зачОтный комент! 2- ое место на конкурсе идиотов.
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Не прибідняйся. Твій комент буде на першому.
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в принципе - правильное решение.........
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Белиберда для отвода внимания...
Покивают на "попередников", на том и заглохнет.
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Тобто тобі, чоколядка, нецікаві результати розслідування і покарання винних? Аби твогог хазяїна за сраку не прихопили?
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Не цікава, бо професійних висновків не буде, а тільки зелений піар і можливість поговорити про попередників. Ну і порадувати зеботську шоблу, бо останнім часом вони принишкли.
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