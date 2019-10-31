 Рада створила ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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За проголосували 339 народних депутатів.

ТСК розслідуватиме пожежі на складі боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклея, (Харківська обл.),м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки.

Створення ТСК ініціював глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, в березні 2014 року сталася пожежа на танковому складі в Кривому Розі Дніпропетровської області.

29 жовтня 2015 року сталася пожежа на складі боєприпасів у Сватовому Луганської області, в результаті надзвичайної події загинули чотири людини.

Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року на території військового складу Міноборони поблизу м. Балаклія Харківської області виникла надзвичайна ситуація, пов'язана з вибухом боєприпасів. На кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові й артилерійські снаряди 125- та 152-мм) стався вибух, виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Із міста було евакуйовано понад 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.