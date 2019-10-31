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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3437) Лавров (746) МЗС РФ (535) Золоте (117) розведення сил (23)

 З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров

Росія розраховує, що президент України Володимир Зеленський забезпечить виконання своїх наказів щодо розведення сил в Золотому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС" про це заявив у четвер міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"В Станиці Луганській розведення нехай не відразу і непросто, але відбулося. Почалося розведення сил і засобів у Золотому. Справді, національні батальйони, так звані добровільні, де ультрарадикали зібралися, заявляють, що вони нікуди не підуть і не випускатимуть Збройні сили України, але ми сподіваємося, що президент Зеленський як верховний головнокомандувач забезпечить виконання своїх наказів", - сказав Лавров.

Він також нагадав, що домовленість про розведення сил і засобів у трьох пілотних районах - Станиці Луганській, Петрівському та Золотому була досягнута більше трьох років тому на саміті "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) в Берліні.

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За його словами, весь цей час в Росії створювалося враження, що п'ятий президент України Петро Порошенко "хоче не розводити сили і засоби, а "розводити" світове співтовариство, кажучи сучасною російською мовою, і всіляко вигадував штучні причини, які відсували навіть початок найперших кроків з розведення сил і засобів".

Лавров зазначив, що з приходом до влади в Україні Зеленського ситуація справді змінилася. А досягнення домовленості в контактній групі почати розведення сил і засобів у Петрівському 4 листопада свідчить про рух у правильному напрямку.

"Ми хочемо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії розмежування і, звичайно ж, припинити порушення режиму припинення вогню", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157108
 
 
 Топ коментарі
 
"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
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Пукин доволен,Лошадь довольна и ЗЕлепузики довольны - интересная компания подобралась.... С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров - Цензор.НЕТ 8196
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Скоро лошадь будет зеЛю на ростове встречать.и остальную зеленую падаль
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комплементы от кацапов - плохой "знак"...........
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якось ви так м,яко висловилися... взагалі то це - зашквар....за який ніхто з українських політиків не вибачається, не відмежовується, не соромиться.
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Нет лавров,движение в правильном направлении-это движение ВСУ в сторону москвы. З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров - Цензор.НЕТ 6373
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Напевно, такий похвали від агресора, Зеленський і домагається.
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Наркобарон лавруша просто так не похвалить.
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45% від загальної кількості виборців.30%(приблизно) від чисельності населення.Багатенько,але не критично.Тим більше,що ця худоба може тільки жерти і срати.
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А вот вовочку очередной раз фейсом об тейбл




Чёткий ТАСС

@ChetkiyTASS

- Пока украинский президент не поймет, что Путину не нужен мир на Донбассе ни при каких условиях, он будет в позиции проигравшего... Проигравшего, который просит гопника вернуть ему мобилу.З приходом Зеленського ситуація змінилася, розведення сил - це рух у правильному напрямку, - Лавров - Цензор.НЕТ 2473
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Залишись щас Гетьман, не продуй вибори, просувались і звільняли крок за кроком території відправляючи сотні гробів за поребрик, рпц в Україні вже б декаду офіційно була перейменована, маргінізуючись втрачаючи сотні приходів на тиждень як до виборів, Вятрович після декомунізації займавсь деколонізацією(декацапізацією бидла), мовні інспектори відучали манкрутів від мови окупанта. Іт.д. ітп.
Зебіли безумовний успіх фсб.
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Конечно, ведь зеленский работает на благо россии, а не на Украину, вот лаврушка и доволен.
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Сегодня даже Столтенберг иметь петю-шлюшку в рада ! Иметь петя -шлюшку на стадионах в рада это уже Евроразвлечений !
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"Если тебя хвалит враг - пора насторожиться и приготовиться....."
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"С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров" - если рупор кремлёвского мясника, Горилла делает комплимент, то этому есть разные варианты, либо главари кремлёвского террористического государства припёрты к стене, либо кремлёвская банда придумала, как можно лохануть доверчивых евродемократов, но расслабляться ни в коем случае нельзя.
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надобно придурочного зе отправить на рассею, везде где этот новый беданосец появляется, там жди беды, вот в Японии сгорел замок который был в списках ЮНЕСКО.
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можно только догадываться, на что пойдёт Вошьдь, чтобы ей апплодировали на нормандских гастролях те, кому на Украину насрать, как и ей, мутной и зелёной..
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