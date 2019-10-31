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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1197) Філатов (226)

 Філатов про Держбюджет-2020: Дніпро ризикує втратити 1,5 млрд грн

Ухвалений в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2020 рік забирає у місцевого самоврядування загалом 160 млрд грн. Водночас Дніпро ризикує втратити 1,5 мільярда власних коштів. Це — гроші, які місто могло б інвестувати в ремонти доріг, шкіл, оновлення електротранспорту та інші муніципальні ініціативи.

Про це в своєму інтерв'ю виданню "ZN.ua". сказав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо нам зараз обріжуть фінансування, то навіть не знаю, що я робитиму. Хіба що висаджуватиму квіточки. Якщо справдиться песимістичний прогноз, у Дніпра — мінус півтора мільярда. Ми (з Асоціацією міст України, - ред.) діємо узгоджено. Збираємося продовжувати зустрічатися з урядом і профільним міністром, працюємо з депутатами. Останні, треба сказати, подають поправки на користь місцевого самоврядування. Зокрема і депутати від владної партії. Однак їх голос якось погано чують", — зазначив він.

Читайте також: Муніципальний кодекс, адміністрування податків і ресурси на місцях, - Філатов про кроки щодо завершення децентралізації

Мер Дніпра також зауважив, що обговорення з урядовцями та депутатським корпусом подекуди нагадує рух колом.

Повну версію інтерв‘ю читайте тут:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157106
 
   
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И ЭТО У КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В УКРАИНЕ - ЭТО ОБРАТНО К ТОМУ ШО МЫ ВСЕ СВЕРГЛИ НА МАЙДАНЕ - ДОЛОЙ ЭТУ АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНЫЙ БАРЫГ
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Децентралізація була фейком, у влади немає грошей для того щоб фінансувати місцеві бюджети! Тому цю дебільну децентралізацію потрібно згортати, як нездалу реформу!
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Не говори ерунды, зебил!!!!
Я каждые пол года возвращаюсь домой в Украину и вижу изменения , которые были благодаря децентрализации в моем родном городе: делались дороги, парки, новые остановки, ремонт во дворах и на детских площадках!!!!
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Правильно, за ті гроші які мають йти на медицину, освіту, науку тепер дебільна місцева влада кладе зайвий кілометр тротуарної плитки! Але ця радість буде недовго, з 1 квітня держава припиняє фінансувати медичні установи з держбюджету, а в місцеві бюджети фінансування медзакладів не внесено, бо цього ніколи не було і ніхто не знає як це робити і скільки потрібно закладати! От з 1 квітня, коли всі лікрані закриються через відсутність централізованого фінансування - ми і побачимо як це добре, коли гроші медицини вкладаються в дитячі майданчики та парки! В парку будете лікуватись обійнявши дерево!
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Днепр с такими темпами лет через 10 Мухосранском станет.
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"В том числе и депутаты от правящей партии"
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ЗЕКО ***** что ли ?
Эти подадут ....ждите
там либо бандюган - либо Шариков на коротком поводке
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Я всегда говорил - красть надо меньше , больше останется .
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tZE inform

@tZEinform

Днепр увидел платежки за жилье и вышел на улицу "Бачили очі що купували? Їжте хоч повилазьте"
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в києва забирають 4ярди грн. тож апетити в зеленої влади ще ті
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