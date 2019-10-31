 Філатов про Держбюджет-2020: Дніпро ризикує втратити 1,5 млрд грн

Про це в своєму інтерв'ю виданню "ZN.ua". сказав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо нам зараз обріжуть фінансування, то навіть не знаю, що я робитиму. Хіба що висаджуватиму квіточки. Якщо справдиться песимістичний прогноз, у Дніпра — мінус півтора мільярда. Ми (з Асоціацією міст України, - ред.) діємо узгоджено. Збираємося продовжувати зустрічатися з урядом і профільним міністром, працюємо з депутатами. Останні, треба сказати, подають поправки на користь місцевого самоврядування. Зокрема і депутати від владної партії. Однак їх голос якось погано чують", — зазначив він.
Мер Дніпра також зауважив, що обговорення з урядовцями та депутатським корпусом подекуди нагадує рух колом.
Повну версію інтерв‘ю читайте тут:
Я каждые пол года возвращаюсь домой в Украину и вижу изменения , которые были благодаря децентрализации в моем родном городе: делались дороги, парки, новые остановки, ремонт во дворах и на детских площадках!!!!
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ЗЕКО ***** что ли ?
Эти подадут ....ждите
там либо бандюган - либо Шариков на коротком поводке
tZE inform
@tZEinform
Днепр увидел платежки за жилье и вышел на улицу "Бачили очі що купували? Їжте хоч повилазьте"