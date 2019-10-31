 Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання на Донбасі, - член руху Басараб

Про це на Львівському форумі сказав член Руху опору капітуляції Михайло Басараб, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
До складу Стратегічної ради Руху опору капітуляції входять, зокрема, професор Василенко, Володимир Огризко, Данило Лубківський, Сергій Квіт, Роман Безсмертний.
За словами Басараба, нинішні дії Зеленського щодо Донбасу повторюють помилки колишньої влади: "В мінських угодах все подається так, ніби на Донбасі внутрішній конфлікт. А головна мета влади має бути в роз'ясненні місцевому населенню, що конфлікту між українцями не було".
Басараб підкреслив, що будь-які дії щодо реінтеграції Донбасу мають здійснюватися тільки після відновлення суверенітету України над кордоном і нині не підконтрольною територією.
Сьогодні ж відбуваються дії, спрямовані на втрату суверенітету.
"Росія ставила на Зеленського, тому що хотіла хаосу. Сьогодні Зеленський рухається в цьому напрямку. Він почав впровадження формули Штайнмаєра. Він може впровадити грабіжницький варіант закону щодо ринку землі".
Кацапской мафией что свыне и не снилось
Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".
Кому они интересны кроме порохоботов
-Украина не будет подавать заявку на ПДЧ в НАТО
-Отступление по всей линии фронта
-Сивуха и Янелох готовятся к выборам в ОРДЛО,под эгидой армииРФ
Это называется государственная измена и никак иначе.
1.Пряма війна із РФ.
2.Капітуляція.
Вибір,бачимо,вже зроблено...