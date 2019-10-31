 Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання на Донбасі, - член руху Басараб

Про це на Львівському форумі сказав член Руху опору капітуляції Михайло Басараб, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу Стратегічної ради Руху опору капітуляції входять, зокрема, професор Василенко, Володимир Огризко, Данило Лубківський, Сергій Квіт, Роман Безсмертний.

За словами Басараба, нинішні дії Зеленського щодо Донбасу повторюють помилки колишньої влади: "В мінських угодах все подається так, ніби на Донбасі внутрішній конфлікт. А головна мета влади має бути в роз'ясненні місцевому населенню, що конфлікту між українцями не було".

Басараб підкреслив, що будь-які дії щодо реінтеграції Донбасу мають здійснюватися тільки після відновлення суверенітету України над кордоном і нині не підконтрольною територією.

Сьогодні ж відбуваються дії, спрямовані на втрату суверенітету.

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"Росія ставила на Зеленського, тому що хотіла хаосу. Сьогодні Зеленський рухається в цьому напрямку. Він почав впровадження формули Штайнмаєра. Він може впровадити грабіжницький варіант закону щодо ринку землі".