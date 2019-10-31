EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  997  28
Матеріали за темою:
Все про:Формула Штайнмаєра (160) Басараб Михайло (1)

 Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання на Донбасі, - член руху Басараб

Стратегічна рада Руху опору капітуляції днями представить доктрину дорожньої карти мирного врегулювання, що не суперечить Конституції і законам України.

Про це на Львівському форумі сказав член Руху опору капітуляції Михайло Басараб, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу Стратегічної ради Руху опору капітуляції входять, зокрема, професор Василенко, Володимир Огризко, Данило Лубківський, Сергій Квіт, Роман Безсмертний.

За словами Басараба, нинішні дії Зеленського щодо Донбасу повторюють помилки колишньої влади: "В мінських угодах все подається так, ніби на Донбасі внутрішній конфлікт. А головна мета влади має бути в роз'ясненні місцевому населенню, що конфлікту між українцями не було".

Басараб підкреслив, що будь-які дії щодо реінтеграції Донбасу мають здійснюватися тільки після відновлення суверенітету України над кордоном і нині не підконтрольною територією.

Сьогодні ж відбуваються дії, спрямовані на втрату суверенітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії, - Богдан

"Росія ставила на Зеленського, тому що хотіла хаосу. Сьогодні Зеленський рухається в цьому напрямку. Він почав впровадження формули Штайнмаєра. Він може впровадити грабіжницький варіант закону щодо ринку землі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157104
 
 
 Топ коментарі
 
Вот она "дорожная карта" движения "сопротивления капитуляции":
Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 9940 Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 6714
 показати весь коментар
 
Стіна, рів, вал , мінні поля і колюча проволока. Ось і весь план, якщо перемогти ядерну державу сил не вистачає. І даремно втрачати своїх солдатів жаль.
 показати весь коментар
 
При корыте твой Коломойский присосался так с
Кацапской мафией что свыне и не снилось
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вот она "дорожная карта" движения "сопротивления капитуляции":
Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 9940
 показати весь коментар
 
 
Какая дорожная карта сепарам во власти? Зеля с Сивухой разве нуждаются в ней? Нужно их на мусорку и это единственно правильная будет карта.
 показати весь коментар
 
 
Стіна, рів, вал , мінні поля і колюча проволока. Ось і весь план, якщо перемогти ядерну державу сил не вистачає. І даремно втрачати своїх солдатів жаль.
 показати весь коментар
 
 
Як там з зниженням комунальних, зрадоскот? З зарплатами як? Як з субсидіями справи? Касові апарати купили вже? Хужє нє стало, обсоси?
 показати весь коментар
 
 
Странный поворот у шоколадников стена, ров и это уже не Украина. Только один минус в этой заготовке- Россия не признана оккупантом, чтобы содержать оккупированную территорию.
 показати весь коментар
 
 
движение сопротивления отторжению от корыта ... вернём звезду свиней ! Ура , то есть хрю
 показати весь коментар
 
 
При корыте твой Коломойский присосался так с
Кацапской мафией что свыне и не снилось
 показати весь коментар
 
 
Про боротьбу з олігархами вже навіть не згадують, головного "олігарха" здихались, перемога.
 показати весь коментар
 
 
А тем временем даже говорящая лошадь дает советы нашему клоуну "Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом, и войска разведут по всей линии соприкосновения.

Источник: ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".
 показати весь коментар
 
Та пусть представляют ее друг другу !!!!
Кому они интересны кроме порохоботов
 показати весь коментар
 
 
-ООН:Украина ДОЛЖНА выплатить компенсации пострадавшим от КОНФЛИКТА на Донбассе -Разделили Азов,учитывая,что Крым Мацковия
-Украина не будет подавать заявку на ПДЧ в НАТО
-Отступление по всей линии фронта
-Сивуха и Янелох готовятся к выборам в ОРДЛО,под эгидой армииРФ

Это называется государственная измена и никак иначе.
 показати весь коментар
 
 
Це зветься імплементацією однотурової перемоги миру, досягнутої на ПЕреговорах з терористами у Мінську ще восени 2014 року.
 показати весь коментар
 
 
А де всі ці стратегічні петріоти совєтов були, коли П. Рошенко підписував у Мінську ту капітуляцію? От, хоча б той же Ромцьо МакЛауд, наприклад. Стратегический совет Движения сопротивления капитуляции на днях представит доктрину дорожной карты мирного урегулирования на Донбассе, - член движения Басараб - Цензор.НЕТ 8679 Невже ці безсмертні огризки знову хочуть переконувати маленьких українців у тому, що державою можна керувати без політики й політиків просто з-під церкви?
 показати весь коментар
 
Интересно: почему вокруг Пороха собрались патриоты Украины. Готовые отстоять страну, защитить от врага. И почему вокруг ЗЕ собрались шуты, наркоманы, откровенные сепары и предатели Украины? А вокруг них огромное стадо тупого быдла, не понимающее, что его ведут на убой. Это бренд?
 показати весь коментар
 
 
Список патриотов вокруг шоколадника- Ложкин, Косюк, Онищенко, Кернес, Труханов и т.д. до местечковых бандитов .
 показати весь коментар
 
Зєлєнський, завдяки ганебній зовнішній політиці, просрав підтримку всіх без виключення союзників. Бігати між крапельками,як ПП, та економічно душити росію чужими руками він не схотів. В нас лишилось лише 2 варіанти.
1.Пряма війна із РФ.
2.Капітуляція.
Вибір,бачимо,вже зроблено...
 показати весь коментар
 
 
Задрот,ну ти ж воювати не будеш.Тобі мамка довідку купила від призову.Так навіщо ти тут чужими руками воювати хочеш
 показати весь коментар
 
 
Тролль під новим ніком всю гілку загадив гнилою соєю)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору