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 Політика України
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Все про:Янукович (7076) Горбатюк (321)

 Нове керівництво ГПУ вважає, що злочинна організація Януковича - вигадка, - Горбатюк

Нове керівництво Генеральної прокуратури не погоджується з формулюванням "злочинна організація Януковича" і вважає, що цю справу треба передати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Сергій Горбатюк, якого нещодавно звільнили з посади начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури.

"Уже з перших днів, нам нібито напівжартома, але говорили: ну хлопці, яка тут злочинна організація? Так, справи Майдану ми будемо розслідувати, а ці ви маєте пороздавати", - розповів він.

Горбатюк уточнив, що йдеться про корупцію в оточенні президента-втікача і так званої "сім'ї".

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"Тобто ми зібрали докази. Відповідно певні люди розуміють, що є загроза і хочуть, як то кажуть, "порішати". Бо майданівські справи по розстрілах і загибелі людей просто бояться чіпати чи, може, совість не дозволяла. А в справах економічних – совість не мучить. Від тих керівників, що були, ми відбилися (не у всіх справах, але в багатьох). Тут прийшли нові й кажуть: та ні, ви не повинні те все розслідувати. Ніякої злочинної організації немає, всі ці справи мають бути роздані. Кажу: чекайте, це ж не моя забаганка. Є повідомлення про підозру, в якій написано, що підозрюється у створенні цієї організації, узурпації влади, Конституційний суд залучили. Отримав Президент більші повноваження. Розставив своїх людей. Підозрюються у вчиненні сотень (якщо не тисяч) злочинів, розкраданні державного майна. А після того вчиняли протидію протестним акціям задля збереження влади і подальшої недоторканості статків. І це все поєднано.

А тут без вивчення проваджень, без аналізу доказів – змінюйте, закривайте, роздавайте. Це дуже "прекрасно" і знаково", - зазначив екс-начальник управління спецрозслідування ГПУ.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157100
 
 
 Топ коментарі
 
Яник хрещений батько та ідейний надхненник Зєлєпуті.
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Це та сама ОЗГ, що Януковича, що Зеленського. Переформатована злочинна група.
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Яник хрещений батько та ідейний надхненник Зєлєпуті.
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не для него с богданом саша стоматолог крёстный папа . а янык то такое
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Це та сама ОЗГ, що Януковича, що Зеленського. Переформатована злочинна група.
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В ГПУ скоро буде нове керівництво, після провалу всіх важливих напрямків роботи! Рябошапка слабкий і безпорадний Генпрокурор!
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В команді Зеленського неефективні керівники довго не затримуються! Тому Рябошапку скоро будуть міняти. Він слабкий Генпрокурор і потрібен був тільки для первинного етапу запуску роботи ГПУ. Далі ГПУ буде працювати під керівництвом більш професійного керівника, скорше за все Касько.
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шо и кабмин вместе с премьером негосударственного образца и СНБО . так очередь и до верки сердючки дойдёт в качестве министра МИД всё же на евровиденье выступала значит опыт международный есть.
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Та ну - найкращий прокурор - хоч на голову надягай.
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Де затримані топові корупціонери Мартиненко, Кононенко, порошенко, яценюк та інші?
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Я бы к Порошенко присмотрелся. Он такой муйни натворил, как будто всё жизнь ненавидел страну.
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завидовать тем что кушают кал?

само-кто-кто я? я то не раб ведь.
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тыць *******...
а все непосильно нажитое что вывозилось камазами само пришло
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Да все первые президенты-комуняки - преступные организации.
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Если ты про Петю, то он не был первым президентом.
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Старое руковоство тоже так считало, судя по уголовным делам против банды Януковича.
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У Антиколорадоса все визжат шо в Европе коррупция во многократ больше(да, больше) нашей(ну, при "Порохе" так было, а щас наверное наоборот))....
Я ура-поцреотов сравниваю с ватниками - такие же упоротые
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Ми зробили це разом , зебилы и ************** троли
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Як так немає злочинної організації Януковича!? А хто розкрадав країну, привів її до зубожіння, узурпував владу, порушив Конституцію, прийняв антинародні закони 16 січня, винен в загибелі Небесної сотні, спровокував війну з десятками тисяч загиблих, здав всі секрети ФСБ, призначав на ключові посади в Україні агентів кремля які знищили армію і службу безпеки. Сьогодні Вони повертаються і активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає.
Зебіли схаменіться
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