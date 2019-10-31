EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  519  16
Все про:Путін (11089) нормандська четвірка (646)

 Дати проведення саміту в "нормандському" форматі поки немає, - Кремль

Інформація про проведення саміту "нормандської четвірки" 15 листопада не відповідає дійсності, погодженої дати поки немає.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

За словами Пєскова, чутки про саміт "нормандської четвірки" і зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не відповідають дійсності.

"Це не так, дати поки немає", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не сумніваюся в проведенні зустрічі в нормандському форматі, якщо всі сторони цього хочуть, - Зеленський

Зазначимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже 15 листопада. Зокрема, нібито на цей момент обговорюється саме ця дата. Також повідомлялося, що саміт може пройти спочатку за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, після чого Зеленський і Путін зустрінуться віч-на-віч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157099
 
 
 Топ коментарі
 
и не будет! развод от Хуйла для 42-хлетних вазелиновых лохов!!!!
 показати весь коментар
 
Пора обьявлять о досрочных выборах президента Украины, бо моника нелох запорола все что можно и нельзя
 показати весь коментар
 
еще "разведения" не состоялось, а хуйло уже спи#дело.
Порох, возвращайся!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До Коломиї з Даунбасу ще відступати та відступати....
 показати весь коментар
 
 
и не будет! развод от ***** для 42-хлетних вазелиновых лохов!!!!
 показати весь коментар
 
 
Пора обьявлять о досрочных выборах президента Украины, бо моника нелох запорола все что можно и нельзя
 показати весь коментар
 
 
Точно! Завтра встречаемся на Бессарабке в 10.00 - идем объявлять!
 показати весь коментар
 
еще "разведения" не состоялось, а ***** уже спи#дело.
Порох, возвращайся!
 показати весь коментар
 
 
Значит Моника еше не все хотелки Путлера выполнила.
 показати весь коментар
 
Игра в "слоника" опять откладывается на неопределенный срок?Что ж так над Моникой издеваются паршивцы?
 показати весь коментар
 
Опять зеле всадили по самые гланды.....😁 Зеля сказал что устал, так что нужен возврат всу на позиции и досрочные выборы президента....
 показати весь коментар
 
Даты проведения саммита в "нормандском" формате пока нет, - Кремль. И не будет. В нее верит только известный всей стране параноик.
 показати весь коментар
 
что-то мне подсказывает, что сммит будет после разведения на всей линии фронта и только после признания ОРДЛО, и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
Зенелох и так выполняет все требования *****. Зачем встречаться. Встретятся когда нужно будет безоговорочную капитуляцию подписать. Вся ета ситуация напоминает Дебальцево. ВСУ отступает, росийские войска наступают, зачем ***** что то менять. Когда росийские войска закрепятся на новых рубежах тогда и закрепят на бумаге новые границы.
 показати весь коментар
 
Все участники процесса прекрасно знают что разговаривать по сути НЕ о чем в норманском формате. Но все для своего электората травят байки про - скорое урегулирование конфликта.
Лохи верят и в РФ и в ЕС и в Украине.
 показати весь коментар
 
Через год экономика Украины полностью ляжет! Голосующие за ЗЕ выйдут к банковой вместе с военными и выкинут через окно и ЗЕ и его команду.
Будет введено военное положение и будет диктатура Авакова!
***
1) Олигархов заставят поделиться (лишат монополий и доступа к бюджету).
2) Налоги на малый бизнес полностью отменят.
3) Землю разрешат продавать только физлицам-украинцам и продавать ее можно будет только Государству по заранее установленной цене. Покупать землю можно будет только в виде оренды и только у гос-ва.
4) Введут военные трибуналы и временно вернут смертную казнь казнокрадам и предателям.
5) СМИ заберут у олигархов (национализируют или закроют).
6) ОРДЛО окружат стеной(укреп-районами) - типа Приднестровья.
7) Добыча нашего газа будет национализирована и полностью обеспечит население по низким ценам. Крупные предприятия будут закупать чужой газ на свое усмотрение.
8) Будет проводиться милитаризация экономики (развитие ВПК).
9) Будет полная отмена двойного гражданства.
и т.п.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору