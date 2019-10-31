 Дати проведення саміту в "нормандському" форматі поки немає, - Кремль

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ
За словами Пєскова, чутки про саміт "нормандської четвірки" і зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не відповідають дійсності.
"Це не так, дати поки немає", - зазначив Пєсков.
Зазначимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже 15 листопада. Зокрема, нібито на цей момент обговорюється саме ця дата. Також повідомлялося, що саміт може пройти спочатку за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, після чого Зеленський і Путін зустрінуться віч-на-віч.
Порох, возвращайся!
Лохи верят и в РФ и в ЕС и в Украине.
Будет введено военное положение и будет диктатура Авакова!
***
1) Олигархов заставят поделиться (лишат монополий и доступа к бюджету).
2) Налоги на малый бизнес полностью отменят.
3) Землю разрешат продавать только физлицам-украинцам и продавать ее можно будет только Государству по заранее установленной цене. Покупать землю можно будет только в виде оренды и только у гос-ва.
4) Введут военные трибуналы и временно вернут смертную казнь казнокрадам и предателям.
5) СМИ заберут у олигархов (национализируют или закроют).
6) ОРДЛО окружат стеной(укреп-районами) - типа Приднестровья.
7) Добыча нашего газа будет национализирована и полностью обеспечит население по низким ценам. Крупные предприятия будут закупать чужой газ на свое усмотрение.
8) Будет проводиться милитаризация экономики (развитие ВПК).
9) Будет полная отмена двойного гражданства.
и т.п.