 Дати проведення саміту в "нормандському" форматі поки немає, - Кремль

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

За словами Пєскова, чутки про саміт "нормандської четвірки" і зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не відповідають дійсності.

"Це не так, дати поки немає", - зазначив Пєсков.

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Зазначимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що зустріч у нормандському форматі може відбутися вже 15 листопада. Зокрема, нібито на цей момент обговорюється саме ця дата. Також повідомлялося, що саміт може пройти спочатку за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, після чого Зеленський і Путін зустрінуться віч-на-віч.