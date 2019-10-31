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Все про:допомога (910) Фінляндія (148) Донбас (13481) розмінування (236)

 Гельсінкі готують 600 тис. євро допомоги для розмінування Донбасу, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну 31 жовтня - 1 листопада, зокрема, лінію розмежування на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба МЗС Фінляндії.

Згідно з повідомленням на сайті зовнішньополітичного відомства Фінляндії у четвер, глава фінської дипломатії зустрінеться зі своїм колегою Вадимом Пристайком, експертами, які консультують Україну з питань реформ, а також із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).

Глави МЗС на зустрічі обговорять питання двосторонніх відносин, ситуацію на сході України, європейські справи та процес реформ в Україні.

"Гаавісто також відвідає лінію розмежування на сході України разом із заступником міністра закордонних справ Єгором Божком", - розповіли дипломати.

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Глава МЗС Фінляндії повідомив, що Гельсінкі готують додатковий пакет допомоги в питаннях розмінування Донбасу.

"Східна Україна є однією з найбільш сильно забруднених мінами зон конфліктів у світі. Ми готуємо додатковий пакет на EUR 600 тис. для розмінування", - наведено в пресслужбі слова міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157096
 
 
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Ага, финский элохторат, просто мечтает отдать свои деньги на дамбас...они даже не знают где это Хельсинки готовят 600 тыс. евро помощи для разминирования Донбасса, - глава МИД Финляндии Хаависто - Цензор.НЕТ 6800
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Но не могут понять кому отдавать Украине или россии.
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Да ну нафик. Лучше пусть ДНР будет отгорожен.
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Странный поворот у шоколадников стена, ров и это уже не Украина. Только один минус в этой заготовке- Россия не признана оккупантом, чтобы содержать оккупированную территорию.
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это ровно на мобилизацию пункта приема вв...
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