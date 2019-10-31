 Держагентство автомобільних доріг підписало меморандум з китайською компанією про будівництво платної великої окружної навколо Києва

31 жовтня 2019 року в присутності Міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Владислав Криклій наголосив, що підписання Меморандуму є важливим етапом співробітництва для початку будівництва кільцевої дороги навколо міста Києва.
"Наша мета - за 5 роки забезпечити 40% зростання економіки країни і для цього нам необхідно забезпечити масштабне будівництво по всій державі. Будь-який інфраструктурний проєкт дає віддачу з найбільшим мультиплікатором. Кожен вкладений долар сьогодні через рік буде давати плюс 2 долари для економіки. Ми дуже раді, що компанія Poly Changda Engineering розділяєте наші великі інвестиційні плани, і особливо в таких важливих проєктах, як Велика кільцева дорога навколо міста Києва. В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проєкти саме з великими надійними стратегічними партнерами. Я щиро вірю, що наш спільний досвід буде позитивний і ми зможемо швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки та з наступного року приступити до будівництва", - наголосив Владислав Криклій.
и сколько китайчат будут потом бегать вокруг Киева ?
Це тільки дурні українці , а особливо злодії = "керівники" держави та аліграхічна еліта не розуміли з 1991 по 2019 рік яка це земля.
Просто ближе к Киеву не удается построить из-за разнообразных "маєтків слуг народу". Про мост на севере от Киева никто даже не вспоминает, несмотря на то, что "окружная дорога" должна "окружать" объект, а не обходить где-то там далеко на юге.
А В ЖТО ВРЕМЯ одесскую трассу в киевской области украинские дорожники ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД МОРДУЮТ , создавая людям максимум неудобств
Постоянные пробки на одесской трассе просто достали. Закроют одну полосу летом на 100 км и ни хрена не делают
В ЕС постоянно идут ремонты дорог - жто практически не чувствуется водителям.
Китайцы меня поразили скоростью и техникой. Украинцы бы ковырялись на той Житомирской трассе 5 лет
Поедь по автобану от гранцы с Польшей до Ганновера - я последний раз насчитал 11 участков с ремонтами, на некоторых пришлось ползти в пробках на других тянешься 60 км/ч по 10-20 км, средняя скорость на автобане выходила меньше 100 км/час.
Не зря немцы хотят сделать автобаны платными, как в Польше, чтобы собирать деньги на нормальный ремонт и не растягивать на годы.
Пробки по выходным невероятные.
Я нашими европейскими автобанами довольна- у нас все вовремя ремонтируют и пробок нет
"Исследования и разработки и инжиниринговые услуги, услуги по управлению сырьем и продукцией для декоративно-прикладного искусства, бизнес в сфере культуры и искусства, взрывчатые вещества для гражданских и взрывных работ и финансовые услуги "
Пиз...ц какие профессионалы и партнеры, наши министры самые профи в нахождении партнеров.
Єто самій простой вид строительной деятельности
бригаду папуасов можно обучить -- корыто, уплотнить, арматура, бетон, асфальт
Не осилили