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Все про:дороги (794) Київ (6713) концесія (23) Криклій (33)

 Держагентство автомобільних доріг підписало меморандум з китайською компанією про будівництво платної великої окружної навколо Києва

Навколо Києва побудують концесійну кільцеву дорогу.

31 жовтня 2019 року в присутності Міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Владислав Криклій наголосив, що підписання Меморандуму є важливим етапом співробітництва для початку будівництва кільцевої дороги навколо міста Києва.

"Наша мета - за 5 роки забезпечити 40% зростання економіки країни і для цього нам необхідно забезпечити масштабне будівництво по всій державі. Будь-який інфраструктурний проєкт дає віддачу з найбільшим мультиплікатором. Кожен вкладений долар сьогодні через рік буде давати плюс 2 долари для економіки. Ми дуже раді, що компанія Poly Changda Engineering розділяєте наші великі інвестиційні плани, і особливо в таких важливих проєктах, як Велика кільцева дорога навколо міста Києва. В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проєкти саме з великими надійними стратегічними партнерами. Я щиро вірю, що наш спільний досвід буде позитивний і ми зможемо швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки та з наступного року приступити до будівництва", - наголосив Владислав Криклій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157088
 
 
 Топ коментарі
 
Мільйони українців за кордоном роботу шукають. А дебіли в Україні у китайців дорогу замовляють. Це - навмисний підрив української економіки.
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Кто оплатит строительство,кто будет владеть дорогой,кто будут контролировать тариф,сколько китайских рабочих приедет стоить эту дорогу?
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Китайцы окружную Житомира быстро сделали. Я видела их работающими в воскресенье.
А В ЖТО ВРЕМЯ одесскую трассу в киевской области украинские дорожники ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД МОРДУЮТ , создавая людям максимум неудобств
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Ганьба, безперечно. Але хай будують. Потім з Ізраїля контрибуцію стягнемо, за дебільні діяння дебільного карлика.
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так ідіть стягніть за Едуарда Сташевські (тепер - Розенберга)
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А чому ми маємо платити за дороги? Де податок з продажу палива? Ми його всі сплачуємо вже кілька років! Де безкоштовні дороги побудовані за ці гроші?
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та повно доріг! ти ж не маєш автомобілів та не їздиш, то звідки тобі знати за ті дороги.
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як там півніно - пісюном вже граєш сонату Бетховена?
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а зачем? моника зе!лох-42 гарантировал что "с 1 ноября 2019 все украинские дороги будут соотвествовать европейскому качеству".. и даже зуб давал.. богдана?))
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знайшов кого слухати. У кавчестві це не той спеціаліст.
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предлагаю к Вашему определению гидранта добавить слова "гундявый писюнист" и далее по тексту.
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Вспоминается как в году так в 16 или 17 Гройсман УЖЕ рассказал, что 99% украинских дорог отремонтировано, так что все пучком.
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Молодцы! Зеля считает, что украинцы не способны строить дороги и у них предостаточно рабочих высокооплачиваемых мест в стране и дает работу Китаю.
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Кто оплатит строительство,кто будет владеть дорогой,кто будут контролировать тариф,сколько китайских рабочих приедет стоить эту дорогу?
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сколько китайских рабочих приедет стоить эту дорогу?

и сколько китайчат будут потом бегать вокруг Киева ?
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Если киевлянам это нужно за построенную дорогу,то пускай,но дальше этого драного Киева пусть не выезжают.
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Да не особо и хочется выезжать, по крайней мере на Восто и Юг.
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Я про китайцев,киевляне пусть построят ещё вокруг своего города забор с колючей проволокой,мало нам коррупционеров и воров в этом городе разворовывающих всю Украину,так ещё они там десятки тысяч китайцев собираются пригреть.
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В любом случае в Киеве наиболее адекватные культурные и организованные люди, так что да согласен на колючую проволоку, чтобы всякая гопота без документов и не могла просочиться хватило титушек в 14 году.
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10 мільйонів. Україна благословенна землі - пуста не буде.
Це тільки дурні українці , а особливо злодії = "керівники" держави та аліграхічна еліта не розуміли з 1991 по 2019 рік яка це земля.
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Київ давно потребує нормальну кільцеву, але без нового моста то пшик.
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Новый мост через Днепр будет в районе Триполья. Большая окружная будет просто необъятно большой
Просто ближе к Киеву не удается построить из-за разнообразных "маєтків слуг народу". Про мост на севере от Киева никто даже не вспоминает, несмотря на то, что "окружная дорога" должна "окружать" объект, а не обходить где-то там далеко на юге.
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Ну вона там і просилась, для тих хто їже на Харків чи Полтаву нах.. не потрібно пертись через саме місто, а найближчий міст ледь не в Черкасах.
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Чому "ледь не в Черкасах"? Саме в Черкасах по дамбі і є найближчий міст нижче за течією. Річь у тому, що основний потік це напрямки Чернігів-Одеса і Харків-Житомир, і що для тих, що для інших коло через Трипілля буде зайвих 50-70км. Дід Ванга пророкує, що фури продовжуватимуть пертися через місто.
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А ні, я щось зовсім забув, найближчий міст в Каневі. Тільки там що з одного боку моста, що з іншого - доріг немає зовсім.
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Не ну а шо мы же богатые достаток в каждом доме по 4000 тысячи долларов нахрена нам та работа хай китайцы пашут можем себе позволить . Тьфу мерзость какая происходит в этой Богом забытой стране
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А от тут не погоджусь, нема у нас тої робочої сили, потікали. Пробували майстрів викликати останнім часом? Як з Катара викликаєш...
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Дивлячись де, у нас румуни будували шматок.
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Да ну не прикалывайся есть у нас кому работать а вот с технологиями дело хреново обстоит
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Ну може у вас є, у нас з людьми жопень (захід), крана поремонтувати за 600 грн людину не знайдеш.
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Технологии и люди вообще-то весьма жестко связаны. Ты попробуй вот такими хреновинами поуправлять без опыта работы. В результате да, люди есть, которые готовы асфальт руками раскидывать, только нам это никак не поможет.
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Турки, румыны. Это там, где надо быстро и хоть какое-то качество. А если надо залатать латками "до весны постоит" - то можно нанять пьянчуг в ближайшем селе. Они будут делать вид, что работают, начальство - что платят зарплату.
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Ну типу так, але є ще одна біда, нема в селах отих п'янчуг, або виїхали або .....
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Так в том и дело ,что есть. Кто не выехал - тот не смог себя найти, в результате квасит от безысходности. Остались самые безинициативные. А они и работники будут ... ну так себе.
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Не богом забытой, а зебараньим стадом подаренной команде "великих мировых лидеров и прахвесианалов", епть...
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Китайцы окружную Житомира быстро сделали. Я видела их работающими в воскресенье.
А В ЖТО ВРЕМЯ одесскую трассу в киевской области украинские дорожники ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД МОРДУЮТ , создавая людям максимум неудобств
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Тому що керують тими автодорами жиди. А ти думаєш як українські підприємства доводили до ручки, а потім продавали за безцінь нинішнім дебілам?
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Автодор не будує дороги, це звичайна прокладка, дороги будують ШБУ.
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Я тоже понимаю, что ремонт дорог для многих есть хорошая кормушка.
Постоянные пробки на одесской трассе просто достали. Закроют одну полосу летом на 100 км и ни хрена не делают
В ЕС постоянно идут ремонты дорог - жто практически не чувствуется водителям.
Китайцы меня поразили скоростью и техникой. Украинцы бы ковырялись на той Житомирской трассе 5 лет
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Як же українці в європі гарні робітники, а в Українці ковиряються так довго. Пояснення просте. Керівники в автодорі і в компаніях-підрядчиках усі як один дебіли.
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София, не согласен насчет того что в Европе ремонт дорог "практически не чувствуется водителям".
Поедь по автобану от гранцы с Польшей до Ганновера - я последний раз насчитал 11 участков с ремонтами, на некоторых пришлось ползти в пробках на других тянешься 60 км/ч по 10-20 км, средняя скорость на автобане выходила меньше 100 км/час.
Не зря немцы хотят сделать автобаны платными, как в Польше, чтобы собирать деньги на нормальный ремонт и не растягивать на годы.
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То есть один и тот же участок ремонтируют 5 лет, КАК В КИЕВСКРЙ ОБЛАСТИ?
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участки все время разные, но эта бодяга длится много лет. Автобана в том виде чтобы взять и проехать 1000 км за 7 часов - нет.
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А одесский автобан просто перекрывают на насколько лет полосу и на людей начхать
Пробки по выходным невероятные.

Я нашими европейскими автобанами довольна- у нас все вовремя ремонтируют и пробок нет
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В Словакии нормально, в Чехии, в Польше. В Германии - мрак. Хотя понятно что всяко лучше чем на Одесской трассе.
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Мільйони українців за кордоном роботу шукають. А дебіли в Україні у китайців дорогу замовляють. Це - навмисний підрив української економіки.
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Китайцы привозят только инженеров , а работают украинцы. Видимо так получается быстрее и меньше воруют
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Платные прости*утки вырастут в цене в юанях, Эуропа однако епть...
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Не треба заздрити Мироська, на Ольхон переправитись теж в юанях беруть.
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В Европе же нет нормальных фирм, а друзья рашки - наши друзья, так ведь, земирцы-капитулянты?
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Концессия дело хорошее,для Китайцев.Если люди не смогут платить за проезд по платным трассам -то деньги Китайцам будут платить из бюджета и не Киевского а вся Украина будет платить.Такие реалии концессии.
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Селянские сотки почикают? Безвозмездно?
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Чому безкоштовно, у нас коли будували кільцеву, викупили, іноді по 100 000 дол за пай давали.
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Большая удача (в странах, где нет моратория) узнать, где проляжет магистраль и скупить там земельку.
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Что за дела? Позавчера клован хвастался трассой Запорожье-Мариуполь, которую прокладывали со скоростью 1.5 километра в сутки.
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Перевод профайла китайской компании Poly Changda Engineering:

"Исследования и разработки и инжиниринговые услуги, услуги по управлению сырьем и продукцией для декоративно-прикладного искусства, бизнес в сфере культуры и искусства, взрывчатые вещества для гражданских и взрывных работ и финансовые услуги "
Пиз...ц какие профессионалы и партнеры, наши министры самые профи в нахождении партнеров.
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Хорошее начинание,полезное.Китайцы построят ,только наших к финансам не подпускайте.
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много денег? готов ездить по платным дорогам? без альтернативы, бесплатных не будет так что фантазии не пиши!!
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Я готов платить за качественные дороги,мне ремонт машины обойдется дороже. В чем проблемы? В европе почти везде есть платные дороги.
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в европе рядом с платной есть бесплатная! платная 6 линий бесплатная 2 линии! а ты уверен что у нас так будет?! я не уверен даже более того уверен что кроме платной никакой не будет!!
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Что есть в европе,я и без вас знаю.У нас еще есть бесплатная медицина и образование. Вы ими довольны?
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нет не доволен, ну и что кого это волнует что граждане не довольны! все же на диванах дома вот и жрите гавно!!
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бесплатная альтернатива остается, через Киев как сейчас.
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Что значит не факт? Или вам просто поспорить? Окружная будет идти километров в 10 от существующей, карту в гугле откройте.
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ты вчера родился, что никогда не было что просто брали и закрывали проезд просто раз и закрыли? что не было ни разу?!!
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Ми що,разом з вами свиней в вашому колгоспі пасли що вже на "ти"?
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та нет ты просто мне отсасывал, просто забыл ты!!
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Ну вот ген кацапа и вылез из тебя наружу.
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ты первый про свиней начал, как начал так и получил!!
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Укуси меня уже за какашку,и успокойся,мокшанин.
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Китайцы наверно откаты дают, иначе бы других выбрали, у энтих драконовский подход к инвестициям, читал про инвестиции китайцев в Беларусь - ничего хорошего.
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Во всех странах рядом с платной есть бесплатная дорога! ну я очень подозреваю что у нас будет как всегда ТОКО ПЛАТНАЯ!!
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Много людей будет готовы заплатить, чтобы объехать сплошную пробку, из которой состоит Киев. И если транзит пойдет вокруг города сам Киев вздохнет свободнее.
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транзит пойдет а потом ты такой умный придешь в магазин и заплатишь в 2раза больше за транзит потому что он не бесплатный станет! кошелек приготовил любитель платного транзита?!!
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Строительство дороги
Єто самій простой вид строительной деятельности
бригаду папуасов можно обучить -- корыто, уплотнить, арматура, бетон, асфальт
Не осилили
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Нічого не вийде. Це вже хотіли зробити у 2009-2011 роках. знаєте яка найбільша проблема? Відчудження земель у приватних власників. Держава готова платити більше 1000 дол. за сотку? Думаю ні. 40% росту? Скільки ви запланували на 2020? 3,5% - от помножте на 5 - і це при оптимістичних прогнозах.
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Якщо вибір їхати платною чи безплатною дорогою для водіїв, наприклад великовагових ТЗ, буде добровільним, вони платною користуватися не будуть. Навіщо переплачувати. Як наслідок наявність об'їзної дороги на екологічну ситуацію і на завантаженість доріг в Києві не вплине.
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Розраховуватися з китайцями будуть українськими чорноземами?
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