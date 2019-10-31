 Муніципальний кодекс, адміністрування податків і ресурси на місцях, - Філатов про кроки щодо завершення децентралізації

"До мене приходять на прийом щомісяця 80 людей, половина з яких просить дитячий майданчик або пофарбувати під'їзд. Але я не хочу цим займатися. Якби я сидів і думав, як зміцнити свої феодальні володіння, це одне. А так – ні. Я хочу дати якусь суму на 30-тисячний мікрорайон. Нехай люди самі вирішують, на що ці гроші витрачати. Однак для цього потрібні відповідні законодавчі механізми", – повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов під час інтерв’ю виданню "ZN.ua".

Борис Філатов переконаний: громади мають отримувати відсоток і від ліцензування, зокрема, грального бізнесу, а дозволи на нього мають видаватися не лише зверху. Крім цього, самоврядуванню не вистачає повноважень адмініструвати місцеві податки. Нині місцева податкова не хоче цим займатися. Міста також повинні мати власну муніципальну поліцію, котра стежитиме за збереженням комунального майна і громадським порядком. Це – прерогатива місцевої влади у всьому світі.

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