 Офіс президента передав кримськотатарській громаді документи про тортури під час радянської депортації 1944 року. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом. Президент доручив правоохоронним органам зібрати та максимально систематизувати інформацію, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена", – сказав заступник керівника ОП Андрій Смирнов під час зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.

Він наголосив, що це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов’язаних з геноцидом кримськотатарського народу і уточнив, що розсекречені документи датуються 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, щодо яких застосовували тортури.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував Офісу президента за оприлюднення документів і повідомив, що у складі Курултаю кримськотатарського народу працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

"У цих документах є конкретні долі людей, є деталізація. Це хвилюючий момент для народу в цілому", – сказав Рефат Чубаров.

Андрій Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу за участі експертів Офісу Президента з метою встановлення історичної справедливості в цьому питанні.

"Ми маємо докласти зусиль, щоб віднайти максимальну кількість документів, які залишилися в архівах і є засекреченими. Тому можете на нас розраховувати", – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

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Член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що документи свідчать про хід депортації, знущання і тортури кримських татар, розповідають, як відбувалася травнева каральна операція з виселення корінного народу з рідної землі в регіони Середньої Азії, Сибіру й Уралу.

"Говорили про те, що ці документи необхідно надрукувати окремим академічним виданням, з науковим коментарем і врахуванням усіх архівних шифрів, посилань на джерела та збереженням локацій", - розповіла вона.







