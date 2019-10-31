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 Україна візьме участь у навчальній місії НАТО в Іраку, - Столтенберг

Українські військові готуються до участі навчальної місії НАТО в Іраку

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГАБізнесІнформ.

"Україна - це один з найближчих наших партнерів ми вдячні вам за участь у забезпеченні безпеки Атлантичної регіону. Ваші війська є в Афганістані, Косові. Також ви є частиною сил швидкого реагування НАТО. Я знаю, що ви готуєтеся до участі у навчальній місії НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом", - сказав він.

Столтенберг також додав, що Альянс високо цінує партнерство з Україною.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157083
 
   
 Топ коментарі
 
А не хочет НАТО принять участие в учебной миссии в Украине
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А не хочет НАТО принять участие в учебной миссии в Украине
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Задовбали вже тягати українських військових по різним конфліктам! Що Україна отримала від того щоб приймала участь у всіх місіях НАТО та тримала свій контингент в найгіршому місці Іраку, де потім панував ІДІЛ і ніхто його звідтам не міг вичавити! Що США чи НАТО допомогли танками чи літаками під час війни з росією? Подальша участь України в спільних військових операціях НАТО під величезним питанням! Нам потрібно сконцентруватись на своїй війні!
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Завжди краще воювати чужими руками. А чому б ще там українців не повбивати?
Зєдебіло , де ж твій грьобаний гуманізм. Поплачься, як тобі жаль наших солдатів.
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тут "пастреливать" величайшие палкаводцы запрещают, а там можно
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и то верно, у нас на востоке вон сколько шайтанов бегает
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А учебная миссия русише пока будет хавать Донбасс аккурат по линии отвода! Вот так ГЫ!!!
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Вот и не надо всякие ПДЧ. Солдаты Украины и так воюют на стороне НАТО.
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рояль не подвезли, пришлось стишком... хотя можно было и по столу сыграть
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Судя по тому что сейчас идет из источников вокруг Зеленского, Зеленский будет следовать советам Меркель и притормозит демонстрацию натовского направления. Он не будет просить ПДЧ, он будет выкручиваться и юлить объясняя все всем. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ну теперь наши будут и в Ираке против ирано-русни впрягаться
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