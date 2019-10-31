 Опалювальний сезон у деяких населених пунктах Дніпропетровщини під загрозою, - "Нафтогаз"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Зазначені підприємства звернулись до "Нафтогазу" для укладання договорів постачання природного газу. Разом з цим вони використовують котельні, які раніше експлуатувались іншими суб’єктами господарської діяльності, які накопичили значні борги перед Нафтогазом за раніше використаний газ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з вимогами статті 22 Закону України "Про теплопостачання" ці підприємства зобов’язані були для укладання договору перевести на себе борги попередників. Однак тепловиробники категорично відмовляються виконувати вимоги законодавства.

Зазначається, що "Нафтогаз" неодноразово повідомляв мешканців зазначених населених пунктів, Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, Дніпропетровську обласну раду (якій і належать згадані виробники тепла), а також Кабінет Міністрів України та Міністерство розвитку громад та територій України про можливий зрив опалювального сезону.

"Нафтогаз" неодноразово спостерігав ситуацію, коли виробники тепла накопичують заборгованість, а через рік ці "боргові ями" зникають разом з грошима, передавши котельні іншому, щойно створеному підприємству. При цьому більшість таких підприємств діють під контролем представників місцевої влади", - заявив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома.

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"Нафтогаз" вимагає від місцевих органів влади Дніпропетровської області контролювати дотримання законодавства комунальними підприємствами та в разі потреби надати їм необхідну фінансову допомогу, щоб опалювальний сезон у зазначених населених пунктах розпочався вчасно.