 Угорщина в останній момент зняла вето із заяви комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У четвер вранці глава МЗС Угорщини заявив, що посли НАТО й України ухвалили документ, в який "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.
"Врешті-решт, наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за утискувану громаду угорців та закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", - сказав Сийярто.
У середу на Євразійському саміті в Будапешті Сійярто сказав, що Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО і України, оскільки її пропозиції були відхилені. Він зазначив, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, Будапешт хотів, щоб в заяві містилося положення про відновлення цих прав.
На сайті НАТО в четвер вранці англійською мовою було опубліковано заяву комісії НАТО-Україна з 11 пунктів.
Зокрема, в п. 6 говориться: "Країни-члени НАТО високо оцінили успішне проведення мирних і конкурентних виборів в Україні в 2019 році, результати яких відображають волю українського народу. Українські виборці надали новому уряду і парламенту подальшу можливість продовжувати широкомасштабні реформи, які повинні повністю відповідати міжнародним зобов'язанням України.
Успіх цих реформ, включно з боротьбою з корупцією, буде мати вирішальне значення для побудови фундаменту процвітаючої і мирної України, міцно закріпленої серед європейських демократій, прихильних спільним цінностям, принципам поваги прав людини, меншин і верховенства права.
У зв'язку з цим Країни-члени НАТО закликають Україну якомога краще використовувати інструменти, наявні в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема Річну Національну Програму, заради досягнення мети, яка полягає у виконанні принципів і стандартів НАТО. У тому, що стосується закону про освіту, ухваленого Верховною Радою у вересні 2017 року, країни-члени НАТО закликають Україну повністю впровадити рекомендації і висновки Венеціанської комісії. Україна висловлює готовність виконати".
Не факт...******* - они такие *******...
Когда Украина будет готова, ****** - это последние, у кого будут спрашивать, а,возможно, к тому моменту кремлешлюха Орбан будет на пенсии под масквабадом уклейку ловить или, вообще, скоропостижно копыта отбросит... мадьяры поумнеют, но это тяжело...упоротые они сильно, достали уже всех соседей, от словаков, украинцев до румын...
Хтось їх змусив.
Отак.