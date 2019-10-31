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 Політика України
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Все про:Угорщина (508) НАТО (2134) нацменшини (116) Сійярто (68)

 Угорщина в останній момент зняла вето із заяви комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт зняв своє вето з прийняття заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент угорські пропозиції до документа були враховані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У четвер вранці глава МЗС Угорщини заявив, що посли НАТО й України ухвалили документ, в який "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.

"Врешті-решт, наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за утискувану громаду угорців та закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", - сказав Сийярто.

У середу на Євразійському саміті в Будапешті Сійярто сказав, що Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО і України, оскільки її пропозиції були відхилені. Він зазначив, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, Будапешт хотів, щоб в заяві містилося положення про відновлення цих прав.

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На сайті НАТО в четвер вранці англійською мовою було опубліковано заяву комісії НАТО-Україна з 11 пунктів.

Зокрема, в п. 6 говориться: "Країни-члени НАТО високо оцінили успішне проведення мирних і конкурентних виборів в Україні в 2019 році, результати яких відображають волю українського народу. Українські виборці надали новому уряду і парламенту подальшу можливість продовжувати широкомасштабні реформи, які повинні повністю відповідати міжнародним зобов'язанням України.

Успіх цих реформ, включно з боротьбою з корупцією, буде мати вирішальне значення для побудови фундаменту процвітаючої і мирної України, міцно закріпленої серед європейських демократій, прихильних спільним цінностям, принципам поваги прав людини, меншин і верховенства права.

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У зв'язку з цим Країни-члени НАТО закликають Україну якомога краще використовувати інструменти, наявні в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема Річну Національну Програму, заради досягнення мети, яка полягає у виконанні принципів і стандартів НАТО. У тому, що стосується закону про освіту, ухваленого Верховною Радою у вересні 2017 року, країни-члени НАТО закликають Україну повністю впровадити рекомендації і висновки Венеціанської комісії. Україна висловлює готовність виконати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157078
 
 
 Топ коментарі
 
нужно лишь монику зе!лоху отвести войска из Западной Украины?)
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Понты сдулись. Спасибо, Столтенберг!
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Обгадились или хуйло денег не занесло?
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нужно лишь монику зе!лоху отвести войска из Западной Украины?)
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Обгадились или ***** денег не занесло?
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Люлей получили от старших товарищей и сразу поумнели ...
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Надеюсь так и было а не возвращение к ущимлению украинцев времён Яныка...
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Понты сдулись. Спасибо, Столтенберг!
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"В конце концов, наши предложения были учтены"

Не факт...******* - они такие *******...
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"лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав. - це і є перепоною яку мадяри висувають Україні Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3453
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Да там, в этих "уточнениях" - никакой конкретики... Одно "бла-бла-бла"... Пусть мадьяры тешатся... А так как "конкретики нет, то всё можно спокойно "спустить на тормозах"... Сказано в Программе : с 2020-го ВСЕ школы в УКраине будут украиноязычными - и ВСЁ!!!
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"В конце концов, наши предложения были учтены..." Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7149 Які українські інтереси були здані?
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Многие реагируют на заголовок, мол Венгрия сняла вето. Да, сняла, потому что ее требования были учтены, а не потому что сдулась!
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...я еще позавчера иои вчера даже писал, шо цыгане отгребут по ушам и успокоятся.. Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3841...и так будет всегда, пока делать будем свое не прогибаясь...Слава Украине и Слава Нато!..***** -но пасаран! Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 8061
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Цікаво.. Маємо в Росії мільони заробітчан і українців, що мають російське громадянство.. Але я заздрю чомусь угорцям як вони захищають права своїх за кордоном
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Многие, возможно, не знают откуда пришли венгры.
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9535
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яка різниця.. мова про захист свого етносу за кордоном.. а що робить Україна для цього? а НІХЄРА!
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Так вона і в Україні перестала свою тмтульну націю захищати.
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Нагнув Столтенберг Моніку Зєлєнські і Моніка задовольнила мадярів, от тому і зняли вето мадяри. Читайте статтю перше ніж шось писати.
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Тупе, дурне та брехливе - мадьярів задовольнила не твоя моніка, а внесення мадьярськіх поправок до фінальної заяви.
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орде Зауральской пришлось немного сдуть щеки )) а как пыжились...

Когда Украина будет готова, ****** - это последние, у кого будут спрашивать, а,возможно, к тому моменту кремлешлюха Орбан будет на пенсии под масквабадом уклейку ловить или, вообще, скоропостижно копыта отбросит... мадьяры поумнеют, но это тяжело...упоротые они сильно, достали уже всех соседей, от словаков, украинцев до румын...
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Спрашивать будут у все - так принято в НАТО...не понятно, зачем ЕС и НАТО взяли на вооружение принципы голосования, погубившие Речь Постолитую...
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Удмурти розуміють угорців без словника. Місяць тому удмуртський науковець Разін спалив себе в Удмуртії, протестуючи позбавлення учнів можливості вивчати рідну мову. Де заява сійярто чи когось з угорського уряду з приводу "ущємлєнія прав угорсько-язичних в росії"? Можна сказати, угорсько-язичний спалив себе в росії, а вони лізуть захищати угорсько-язичних в Україні ! Отака халепа.
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"В том, что касается закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии.Украина выражает готовность выполнить" эти слова и есть ключ для понимания почему вдруг Венгрия решила не ветировать заявление, как не печально, но это не их, а Украину нагнули
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Після того як вступим у НАТО сіярто буде українською спілкуватись навіть у себе в сім"ї.****.
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І тут с.ка здали, виходить так як казав наш лігітьомний тільки це не Україна а він зі своєю стаєй таваріщей здає всьо всім і на всі боки як проста бл.дь, ну шо за ГНИДИ?
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В общем, Моника не только Путлеру отососала, а и Сийярто тоже...
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Спокойно ребята. По Зеленский ничего не сдал.Пока. Сделали некие исправления об ущемлении малых народов в Украине прикиньте и они согласились на общее комюнике. Сегодня утромСийярто по венгерскому радио сказал , что если комуто за окенаном интересы 150 000 человек малого наорда кажутся неважными, то мы ( правительство Венгрии) будем биться за каждого отдельного соотечественника за границей.Вчера и сегодня в Будапеште с визитом Путин. Вот они хорохорятся. А кому-то за океаном ето высказывание не понравилось очевидно. был наверное телефонный звонок. И в рез.- смена позиции.Один раз етого Сийяртова уже конкретно вызывали в Госдеп по етому вопросу. Мой источник венгерское Кошут радио, слушаю регулярно. Да, и я не ******
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