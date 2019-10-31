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 Політика України
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Все про:Ігор Калєтнік (16) Горбатюк (321) Рябошапка Руслан (174)

 Віцеспікер часів Януковича Калєтнік уже в Україні, - Горбатюк

Сергій Горбатюк, якого звільнили з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, стверджує, що фігурант справи про закони "16 січня", ексвіцеспікер Ігор Калєтнік уже повернувся до України.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначає Горбатюк, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калєтніка.

За його словами, дію постанови Кізя про закриття справи планував скасувати новий генпрокурор Руслан Рябошапка, але поки так і не зробив цього.

"(Калєтнік. - Ред.) уже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкою. І до сьогодні рішення не ухвалено", - сказав Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статтю, яку пред'являли Калєтніку, декриміналізовано, закрити справу постановив суд, - Сарган

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Горбатюком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157076
 
   
 Топ коментарі
 
зебилы - вы нарветесь на новый Майдан однозначно
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Радует, что еще один человек из Николаева признал ошибку!!!
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зебилы - вы нарветесь на новый Майдан однозначно
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Если не подвезут апельсины и печенье?
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Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
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кузьма! и какие расценки были на майдане когда ты там был? успел заработать на жигули!?
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А ты на "лексус", видимо, насосала? И брала-то , всего по 10гр за раз! Молодец , оборотистая!
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та хто вже піде на той Майдан? вже 2 рази ходили і толку з того?
лише морди у владних кабінетах мінялися.
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теперь мы научены -первым делом избавим вас от повинности голосовать
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хз..може якщо задвусотимо кандидатів нормально.може і нормальні підуть.
бо вори-забояться.
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Вся мразь возвращается! Ошиблись мы с Зеленским.
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Радует, что еще один человек из Николаева признал ошибку!!!
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Получается что ошибкой все-таки были 2013-2014 года! Скоро Калетник спикером станет при генеральном прокуроре Медведчуке. Истинно зеленый народ "ЗА"
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Вечер в хату вам, ЗеДебилы, я скоро приеду. Спасибо вам, вы хоть и не шлеппера но сделали это вместе. Вместе с Янелохом.


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Це той комуняка який керував і крав на митниці ? Хочу почути голос Бужанського про крадіїв які повертаються !
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так..так, так... це той самий вінницький Злодій калєтнік, який "керував"-обкрадав західну митницю 5 років, потім сидів в Верховній Раді віцеспікером при рибаку, і в 2014 успішно з двома спортивними сумками $$$ втік в маскву...."савпадєніє?!"- не думаю...
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Он продавил "диктаторские законы 16 января 2014", чтобы холопы обязаны только на них работать и рта не смели раскрыть, сразу - тюрьма
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Киля Азаров уже собрал чемоданы, а там и Легитимный подтянется. Зескот, вы наложили эту кучу вместе!
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Еще один советник по таможне и контрабанде и он и Хорошковский не по наслышке знают как это все организовать.
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похоже "я не лох" всю шалупень сбежавшую собирает))))
ой "не лох", все может хреново для тебя закончится ))))))
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Янєлох казав же всім: "в кого завалявся Український паспорт..-повертайтеся....для всіх є робота, можливо на старих посадах" чекаємо, з нетерпінням фірташа, царьова, пшонку, бандарєнко...і клюєвих, азірова з захарченком і..... звичайно ж праФФессора!
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Все рыгоанальное быдло приехало. Осталось еще Киле Азирову прискакать и вся эта банда рыгоаналов устроит торжественный прием Бандюковичу в Борисполе, который уже собирает чемоданы на Киев.
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ось він план руSSкого міра: відведення військ, зразу ж поперла "гуманітарна допомога" зі зброєю до терористів...
потім партнов прибув на розвідку...вийшов Бандит єфремов на волю, потім висери лукаш і гордонів по-телебаченню, потім Злодій калєтнік...свати на чолі з Гнидою дабранрававим почали далі зомбувати біомасу, чекаємо клюєвих, азірова з захарченком і..... звичайно ж праФФессора!
це точно много ходовОчка путена...
а взагалі, я знову ж, в 3051-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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проще огласить список тех, кто еще не вернулся
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Кожного дня повертається якась нечесть що тут добавити дебіли самі це обрали
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Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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Майдан был очень добрый и толерантный к врагам - это была ошибка. Вся погань возвращается к наварованным дворцам, земле. Опять воровать. Никто не сидит. Надеюсь, следующий Майдан будет для них страшным!
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нормально ..все на хлебные места в Украину .лохи всех оденут и накормят ))
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тупорылые зебилы шо, зря сходили по-большому на выборы своего Вошьдя?.. всё дерьмо повсплывало..
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