 Віцеспікер часів Януковича Калєтнік уже в Україні, - Горбатюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначає Горбатюк, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калєтніка.
За його словами, дію постанови Кізя про закриття справи планував скасувати новий генпрокурор Руслан Рябошапка, але поки так і не зробив цього.
"(Калєтнік. - Ред.) уже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкою. І до сьогодні рішення не ухвалено", - сказав Горбатюк.
Повний текст інтерв'ю із Сергієм Горбатюком читайте тут.
лише морди у владних кабінетах мінялися.
бо вори-забояться.
какой памошнік для зеко манди!
ой "не лох", все может хреново для тебя закончится ))))))
потім партнов прибув на розвідку...вийшов Бандит єфремов на волю, потім висери лукаш і гордонів по-телебаченню, потім Злодій калєтнік...свати на чолі з Гнидою дабранрававим почали далі зомбувати біомасу, чекаємо клюєвих, азірова з захарченком і..... звичайно ж праФФессора!
це точно много ходовОчка путена...
а взагалі, я знову ж, в 3051-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!