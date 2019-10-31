Гаяти час на спроби "реінтеграції" Криму до складу України безглуздо, заявив маріонетка Кремля Гемпель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.
"Не варто гаяти час, якого і так бракує. Ті, хто говорить про реінтеграцію Криму, не думають про реальний стан справ. Крим ось вже понад п'ять років перебуває в складі Російської Федерації, і ніхто не збирається обговорювати якісь реінтеграції та брати в цьому участь. Пану Зеленському потрібно говорити, швидше за все, про реінтеграцію України в Російську Федерацію. Це було б розумно", - сказав маріонетка Кремля Гемпель.
"Політики, відірвані від реальності, досі продовжують перебувати при владі", - додав він.
Напередодні Володимир Зеленський розповів подробиці його стратегії щодо деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу.
Да ладно бы сам опустился. Этот неЛох страну опускает
ніякому тремпелю, чи кренделю, навіть не прийшло б у голову радити таке Порошенкові
поздоровляю вас, зе зрадники!
"Совпадєніє, нє думаю"!(С)
"Совпадєніє, нє думаю"!
Сколько ребят Украинцев россияне убили - какие же вы тыпые валенки!!!! Мерзко!!!!
Поки що прозвучало як кукуріку з параші. Але це перший чіткий і нешифрований меседж.
Бавовна - голос! "Так и нада! все правильно говорит! мьі и хотим в расеюшку!"
У Канаді мігранти вже становлять половину всіх працездатних кадрів у всіх секторах точних наук, технологій, інженерії.
У Швейцарії: мігранти вже становлять близько 50% усіх працівників у харчовій промисловості, 70 - у фармацевтиці, 80% - у годинниковій промисловості. "
Кушайте не обляпайтесь.
Порохоботам к сожалению тоже достанется, но они дадут себе раду, ведь они не ленивый и бестолковый люмпен, который ждет манны с неба.
Время - один из физ параметров Вселенной. Оно БЕСКОНЕЧНО по сути.
А мы украинцы созерцая подождем пока твой труп проплывет мимо по реке.......