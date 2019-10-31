EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  9370  69
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3437) Крим (7651) деокупація (333)

 Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію

Маріонетка Кремля, так званий "голова комітету парламенту Криму з міжнаціональних відносин і питань народної дипломатії" Юрій Гемпель порадив президенту України Володимиру Зеленському задуматися над "реінтеграцією України в Російську Федерацію".

Гаяти час на спроби "реінтеграції" Криму до складу України безглуздо, заявив маріонетка Кремля Гемпель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

"Не варто гаяти час, якого і так бракує. Ті, хто говорить про реінтеграцію Криму, не думають про реальний стан справ. Крим ось вже понад п'ять років перебуває в складі Російської Федерації, і ніхто не збирається обговорювати якісь реінтеграції та брати в цьому участь. Пану Зеленському потрібно говорити, швидше за все, про реінтеграцію України в Російську Федерацію. Це було б розумно", - сказав маріонетка Кремля Гемпель.

"Політики, відірвані від реальності, досі продовжують перебувати при владі", - додав він.

Читайте також: "Формули Штайнмаєра" для Криму немає, без міжнародних партнерів деокупація неможлива, - Зеленський

Напередодні Володимир Зеленський розповів подробиці його стратегії щодо деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157072
 
   
 Топ коментарі
 
Кремль уже трахает Зелю во все дыры.
 показати весь коментар
 
даже президент Бразилии успел зеленым подтереться
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Що- дупа чухається, то прожени глистів!
 показати весь коментар
 
Зеленський завжди готовий з будь-якого боку і бажано побільше.
 показати весь коментар
 
 
Это ж надо опуститься до такого - какая-то дырка от бублика "советы" дает.
Да ладно бы сам опустился. Этот неЛох страну опускает
 показати весь коментар
 
 
даже президент Бразилии успел зеленым подтереться
 показати весь коментар
 
 
И что,мы тут должны читать какого то идиота из газеты ру?бутусик ты видать совсем охренел.
 показати весь коментар
 
 
Яременко в ВР переписывался с автором этой "книги", а не с какой-нибудь проституткой. Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію - Цензор.НЕТ 5202
 показати весь коментар
 
 
А мені видається, що блаЗЄнський сам є маріонеткою кремля. На біса йому посередники?
 показати весь коментар
 
 
Сышь, Гемпель, ты-то сам из какой национальности в русские интегрировался?
 показати весь коментар
 
 
Пусть они свои советы затусуют себе в очко ... Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию - Цензор.НЕТ 2868
 показати весь коментар
 
 
вместе с интеграцией все туда войдет)))
 показати весь коментар
 
а вы себе свого зелю засунь те - и будет в Украине счастье
 показати весь коментар
 
 
афігенно!
ніякому тремпелю, чи кренделю, навіть не прийшло б у голову радити таке Порошенкові
поздоровляю вас, зе зрадники!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дивна річ- підху№ловники від пана Зеленського лайном бризкають, й прихильники Петра Олексійовича від них не відстають!
"Совпадєніє, нє думаю"!(С)
 показати весь коментар
 
а зебоба с зебанутими дупи кацапам лижуть
"Совпадєніє, нє думаю"!
 показати весь коментар
 
 
На Нормандском формате ******* будут сношать во все дыры прямо с порога. Оно настолько тупое что вместо реинтеграции даунбаса в Укараину подпишет реинтеграцию Украины в Рашку.
 показати весь коментар
 
 
Да пошли они в жо-пу !!!! Крым как был Украиной так и остался!!!! Ватники пусть нас....ут себе в голову , что и Америка ваш!!!!
Сколько ребят Украинцев россияне убили - какие же вы тыпые валенки!!!! Мерзко!!!!

 показати весь коментар
 
 
Я не здивуюсь якщо почую від коземанди таку пропозицію.
 показати весь коментар
 
 
Клоун быстрее послушает кремлядей, чем порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
нет.будет развалик помойки 404 расеи
 показати весь коментар
 
О! Ось і прозвучало вже відкритим текстом - "хахлятина, ану бегом в родную говень!"
Поки що прозвучало як кукуріку з параші. Але це перший чіткий і нешифрований меседж.
Бавовна - голос! "Так и нада! все правильно говорит! мьі и хотим в расеюшку!"
 показати весь коментар
 
 
Дурачки хотевшие мира с Рашкой теперь собираются на военные сборы в Донецке по приказу *****. Будете Чечне, Сирии и Афганистане воевать за Расею. Так как вы мечтали.
 показати весь коментар
 
 
Ось відповідь зебілам ,які ніяк не хочуть розуміти, що таке рашиська расея і які в неї плани .
 показати весь коментар
 
 
наша бенина марионетка и так летит в руский мир на всех парах ..
 показати весь коментар
 
 
А чо, пусть опять всё по настроят, потом можно опять 30 лет всё разваливать.
 показати весь коментар
 
Кто те чокнутые, кто ещё хочет на раиссю? Как можно хотеть вступить в дерьмо? Как можно хотеть жить в аду? Как можно хотеть дружить с врагом? Это вы, адийоты проклятые?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты была хоть раз в раисси-то? Я был. И видел, что не так уж там и херово, как злые языки рассказывают
 показати весь коментар
 
А если так в расие хорошо,то почему наши меньшие северные братья всё время куда-то лезут,-то в Грузию,то в Крым,то в Сирию,то на Донбасс,где логика?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У тебя логика перевернутая. Если в стране всё *****, то жители никуда не лезут и сидят и разбираются со своими проблемами. А если всё хорошо - то начинают от жира борзеть и пытаться заполучить ещё больше
 показати весь коментар
 
У него полосочки на флажке местами попутались, и он уже решил шо сменил место жительства.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ошибаетесь. Никогда я не жил в россии. А в Украине я жил до 2018 года
 показати весь коментар
 
Слава Богу, што после 18-го года тебя в Украине уже нету и не будет: ехайна)(уй !!! Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію - Цензор.НЕТ 9534
 показати весь коментар
 
Та там взагалі дуже непогано у тому Козлостані (особливо непогана зовсім та мерзотна біомасса яка там живе яка каже що брати вони нам) . «»Он то парень неплохой , только сцится і тупой»»
 показати весь коментар
 
 
Сивоха с этим полностью согласен, против только, по его мнению, "жаждущее войны меньшинство"
 показати весь коментар
 
 
Украина никогда не была в составе рачки, шо они там курят?!
 показати весь коментар
 
"....у Канаді у 2018-2020 рр. буде витрачено 440 млн дол. США для залучення майже 1 млн мігрантів за 60 імміграційними програмами.
У Канаді мігранти вже становлять половину всіх працездатних кадрів у всіх секторах точних наук, технологій, інженерії.
У Швейцарії: мігранти вже становлять близько 50% усіх працівників у харчовій промисловості, 70 - у фармацевтиці, 80% - у годинниковій промисловості. "
 показати весь коментар
 
А нічого що Україна була в складі російської імперії 350 років , інші країни більше 70 років ... І ЩО ? Де воно от те покійне ССср ? Крим ( Таврія !) це споконвічно Українські землі в яких жили Мудреці - Таври ( так їх назвали по своєму греки, кельти звали Турами , українці- Волами !) . А все Північне Причорномор'я - Тавріда було разом з Таврією нероздільною частиною земли Скитія = ******* Україна !
 показати весь коментар
 
 
Ждем от нелоха распальцовки(извиняюсь реакции)
 показати весь коментар
 
Реинтеграция Украины в рэфию - это что-то новенькое! Такой идеи в зеленой политике ещё не было
 показати весь коментар
 
 
Пускай Юрик своей маме советует,как ей лучше сосать у чеченцев
 показати весь коментар
 
Не понимаю, зачем на Цензоре размещать подобные высеры рашистских недоносков. Они свою мантру могут засунуть Путину в зад, но Крым всегда будет украинским. Только вопрос времени, когда это произойдет. А пока пусть наслаждаются чемоданом без ручки.
 показати весь коментар
 
А почему бы Юрию Гемпелю не подумать о реинтеграции Российской Федерации в Украину на правах области. Это было бы разумно.
 показати весь коментар
 
 
Это и есть тот мир о котором вещал сивоха и о котором мечтает стадо зебаранов.
Кушайте не обляпайтесь.
Порохоботам к сожалению тоже достанется, но они дадут себе раду, ведь они не ленивый и бестолковый люмпен, который ждет манны с неба.
 показати весь коментар
 
 
хто ще не послав зєлєЧМОніку в дупу? а воно все рівно відводить війська...Що це? До речі, чому(???) не пишуть ЗМІ і Цензор в тому числі, що після того, як бєнгіна бубочка поїхала з Золотого,- там був обстріл, де вбито 1 воїна???? Вчора про це казала Яніна після спілкування з хлопцями з передової!!! Що, в нас вже парашинські заборони ЗМІ працюють?
 показати весь коментар
 
Рашке пора думать как интегрироваться в Китай
 показати весь коментар
 
Так Зеленский не на словах, а на деле и занят реинтеграцией Украины в состав Российской Федерации. Чем то крымское чмо недовольно?
 показати весь коментар
 
 
Запросто можна було б не цитутвати тут цього кацапського п#дарка, бо він ніхто,і звать його ніяк... так,невеличка купка смердючого лайна...
 показати весь коментар
 
Кому времени не хватает?
Время - один из физ параметров Вселенной. Оно БЕСКОНЕЧНО по сути.
А мы украинцы созерцая подождем пока твой труп проплывет мимо по реке.......
 показати весь коментар
 
Ух ты! Вроде не весна, а в украинском Крыму расеянские лягухи заквакали. Всё на России поперёк природы...
 показати весь коментар
 
ну шо зелень? сушите суки сухари да в товарняк да на освоение чукотки на разработки урановых руд а через вас идиотов сколько пострадает невиных молодых на мясо в сирию старцев на мыло ИДИОТЫ
 показати весь коментар
 
Почитал местных "авторитетов". Неужели кто-то всерьёз думает, что Украина сможет "вернуть Крым"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору