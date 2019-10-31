 Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган

Про це вона повідомила на своїй сторінці мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні 2019 року на спільному брифінгу керівників ГПУ, ДБР і САП було повідомлено про оголошення слідчими ДБР підозри детективу Національного антикорупційного бюро України у справі неналежного розслідування розкрадань в "Укроборонпромі"… Але якось дивно сталося, що перед ознайомленням фігурантом із матеріалами справи (ст. 290 КПК України) Генеральною прокуратурою України справа була... ЗАКРИТА. Закрита вже за нового керівництва, після звільнення заступника Генпрокурора, який курував це провадження", - йдеться в повідомленні.

"Тепер хочеться почути журналістів і "борців" з корупцією щодо такого рішення про закриття справи, яку вже мав розглядати суд", - зазначила Сарган.

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Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

6 червня генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ГБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував зазначені зловживання .