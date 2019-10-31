EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1099  27
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2158) ГПУ (3316) Укроборонпром (534) Сарган (356)

 Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган

Прессекретар ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що нинішнє керівництво Генеральної прокуратури України закрило кримінальну справу проти детектива НАБУ, якого підозрюють у блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі".

Про це вона повідомила на своїй сторінці мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні 2019 року на спільному брифінгу керівників ГПУ, ДБР і САП було повідомлено про оголошення слідчими ДБР підозри детективу Національного антикорупційного бюро України у справі неналежного розслідування розкрадань в "Укроборонпромі"… Але якось дивно сталося, що перед ознайомленням фігурантом із матеріалами справи (ст. 290 КПК України) Генеральною прокуратурою України справа була... ЗАКРИТА. Закрита вже за нового керівництва, після звільнення заступника Генпрокурора, який курував це провадження", - йдеться в повідомленні.

"Тепер хочеться почути журналістів і "борців" з корупцією щодо такого рішення про закриття справи, яку вже мав розглядати суд", - зазначила Сарган.

Читайте також: Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

6 червня генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ГБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував зазначені зловживання .

Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в Укроборонпромі, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157068
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы где вой по поводу свинарчуков ? А звыняйтэ наверно это были ольгинские троли .
 показати весь коментар
 
Подивився відео , де нові депутати закривають своїми іпалами виступ Яни Зінкевич-це просто сором.
 показати весь коментар
 
ЗЕлені дурники....
Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ?))))
чи ще треба потерпіти? І плотнее сплачіцю вокруг ЗЕ?))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы где вой по поводу свинарчуков ? А звыняйтэ наверно это были ольгинские троли .
 показати весь коментар
 
 
К сожалению нет не только орки своих тупых дебилов с достатком хоть торгуй ими
 показати весь коментар
 
 
Так без паники это такой хитрый зелёный план по борьбе с коррупцией и наказании тех кто делает деньги на крови
 показати весь коментар
 
 
Подивився відео , де нові депутати закривають своїми іпалами виступ Яни Зінкевич-це просто сором.
 показати весь коментар
 
 
Да я видел это жесть какая мразота там сидит их нужно тупо отстреливать
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлені дурники....
Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ?))))
чи ще треба потерпіти? І плотнее сплачіцю вокруг ЗЕ?))))
 показати весь коментар
 
 
Главное що б в єто ЗЕ сплочение не затусовался Ярема!))))
 показати весь коментар
 
 
73% дурників знову весною будуть садити....
Картоплю)))))
 показати весь коментар
 
 
Ну що, ще один мінус Вовіку і плюс на його достроковий копняк під сраку з Олімпу. Нічого особистого.
 показати весь коментар
 
А за кого пан Констянтин голосував? Чи мародерські тролі на вибори не ходять? Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган - Цензор.НЕТ 4247
 показати весь коментар
 
До купы. Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО./ Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Как ни старался Рябошапка , но доказать что свинарчукгейт что то иное чем большой пук он не смог. А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными. Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут .-Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды.
 показати весь коментар
 
 
Нічого народ не помиливсь. Народ не шукає собі лідера. Тобто приходить їсти те, що йому "хтось" приготує. І кожен раз все не те, і не те. А самі коли навчимось готувати собі те, що нам справді до смаку і на користь?
 показати весь коментар
 
 
Якщо вимкнути Г+Г, тоз вірогідністю 73% розум може повернутись.
 показати весь коментар
 
Шановна пані)) Назвіть номер кримінального провадження???)
 показати весь коментар
 
СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений))
 показати весь коментар
 
Когда на бильярде разбиваешь, некоторое время шары хаотически бьются друг о друга, иногда залетают в лузу, а потом становятся на свои места под игру. ЗЕбилы, хаос закончился, бывшие клоуны, слуги, лакеи и холуи олигархов, уселись на хозяйские места, жрут руками, без ложки, суют свои гнилозубые, потные хари в барские тарелки.
 показати весь коментар
 
Почему Портнов и Мертвечук на воле,порох не посадил гад,так почему зелёные не садят?ваш прокурор и СБУ и новое лицо Аваков
 показати весь коментар
 
Моника расширяет место под захоронение яо
Нинішнє керівництво ГПУ закрило справу проти детектива НАБУ, підозрюваного в блокуванні розслідування корупції в "Укроборонпромі", - Сарган - Цензор.НЕТ 4386
 показати весь коментар
 
 
разогнать то набу . еще одна не нужная кормушка что бы деньги получать и ничего не делать
 показати весь коментар
 
Порохоботов не с кем не спутаешь. Давненько их гавкит не появлялся. Видно набу их дастает раз дали команду фас.
 показати весь коментар
 
Ну тут может быть 2 причины-
1. Это заинтересованность закрытия
2. Лучик и Ко сшили дело такими белыми канатами и по таким статьям, что оно 100% развалилось бы в суде.
Причем зная как громкие дела луцика разваливаются по всем судам - то вероятность 50/50
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору