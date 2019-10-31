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 Політика України
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Все про:Миколаїв (375) обшук (803) Правоохоронні органи (327) СБУ (4834) митниця (600) мінеральні добрива (1) ДФС (2355) ДБР (595)

 СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив

Обшук на Миколаївській митниці проводять у справі про контрабанду міндобрив за часів колишнього керівництва.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської митниці ДФС, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Миколаївської митниці ДФС вітає слідчі дії Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відбуваються на території митниці та які пов’язані з порушеннями під час оформленя ввозу мінеральних добрив", - повідомив начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль.

"Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, йдеться про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита. Внаслідок цього є підозра, що держава зазнала збитків на суму 162,7 млн грн", - повідомив Роман Кріль.

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За його словами, наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".

"Розраховую, що фахові дії СБУ та ДБР допоможуть викрити правопорушників та належним чином їх покарати. Це демонструватиме прогрес на шляху до очищення митної служби від шлейфу корупції та від осіб, які є носіями корупційної культури", - переконаний Роман Кріль.

СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157066
 
 
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Бруно Адольфович @Malaga3514
Каждій мєсяц платєжка пріходіт вдруг
Єслі ти нє можеш заплатіть мой друг
Єслі ти от жизні і от войни устал
Можєт біть зяглянєш в наш вєчєрній квартал
🤣
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Ви тільки уявіть зв'язок: СБУ та міндобрива. СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив - Цензор.НЕТ 633
Утім, тепер голова блаЗЄнської фракції -- "агрохімія"
Можливо тут якийсь зв'язок.
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"и связаны с нарушениями при оформлении".
"проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде".

Если обыски в таможне, значит контрабанды не было. Трудно запомнить, что контрабанда это когда мимо таможни, по полю, реке или морю.
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