 Прокуратура повідомила про підозру 20-річній жінці, яка викинула новонароджену доньку із сьомого поверху в Білій Церкві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури 20-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 КК України, тобто в умисному вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини.

"28 жовтня поточного року у своїй квартирі, відчувши, що в неї розпочинаються пологи, замість звернення до медиків вирішила приховати цей факт від своїх рідних. Зайшовши до ванної кімнати, без відповідної допомоги народила там живу, життєздатну, доношену дівчинку. Після цього винесла дитину на балкон та викинула її з вікна сьомого поверху. Унаслідок травм дитина померла", - йдеться в повідомленні.

Наступного дня зловмисницю було затримано працівниками поліції.

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На цей час досудове розслідування триває. Питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу вирішуватиметься після завершення її лікування в медичному закладі.

За вчинений злочин жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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