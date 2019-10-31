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 Політика України, Економіка
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Все про:медицина (803) Prozorro (91) обладнання (29) Загребельська (57)

 Нардеп від СН пропонує вивести закупівлю складного медобладнання із системи ProZorro, - Загребельська

Нардеп від СН на засіданні робочої групи в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував вивести з системи "ProZorro" закупівлі складного медичного обладнання лікарнями і надати лікарням можливість закуповувати таке обладнання за прямими договорами з представниками виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, для того, щоб ціна була розумною, депутат пропонує встановити на таке обладнання індикативні ціни і купувати його за формулою "ціна = індикатив + маржа".

"Виключення із тендерного законодавства тенденційно було найпопулярнішою частиною закупівельного нормотворчого процесу. Кожен замовник намагався потрапити в цей перелік виключень, депутати лобіювали інтереси окремих галузей, а Міністерство економіки, Міністерство юстиції та АМКУ були "поганими поліцейськими", що захищали цей перелік виключень від розширення. Бо зрозуміло, що це скринька Пандори. Тільки дозволиш одному – відразу таких самих виключень вимагатимуть інші", - зазначила Загребельського.

Колишня держуповноважена АМКУ звертає увагу на загрозу прихованого введення державного цінового регулювання на конкурентних ринках.

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Вона зазначає, що найбільшим покупцем медичного обладнання досі є держава.

"А значить запровадження державного регулювання "індикатив + маржа" - це знов повернення до ручного керування економіки на заміну ринковим процесам. Коли держава централізовано буде вирішувати скільки коштує те чи інше медичне обладнання та яку маржу може отримати його продавець", - підкреслила Загребельська.

Відповідний законопроєкт ще не опублікований. Поки це публічна дискусія між народними депутатами.

"Сподіваюся, що далі дискусій подібні ідеї не дійдуть. Адже шлях вирішення проблем на конкурентних ринках ціновим або іншим ручним керуванням ними з боку держави - це вирішення однієї проблеми за рахунок створення десятка нових", - підсумувала Загребельська.

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Нардеп від СН пропонує вивести закупівлю складного медобладнання із системи ProZorro, - Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157061
 
 
 Топ коментарі
 
с прозорро сложно слугам воровать на сложном оборудовании...
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😂😂😂😂😂опять Порошенко виноват инфа 100%
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Парашенка! Кагда ты сволоч уже пИрИстанеш гажить со своими Свинарчуками великому солнцеликому рехформатору Слуге Игрь Валерича!?))))

До коле!?)))))
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с прозорро сложно слугам воровать на сложном оборудовании...
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😂😂😂😂😂опять Порошенко виноват инфа 100%
 показати весь коментар
 
 
Парашенка! Кагда ты сволоч уже пИрИстанеш гажить со своими Свинарчуками великому солнцеликому рехформатору Слуге Игрь Валерича!?))))

До коле!?)))))
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послушай,ту3,13здень..
такие как ты тут долго не живут..
предлагаю не позориться и самостереться..
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я буду представителем - а по чему нет - опыт есть - французских представителей всех подтяну легко - только не говорите шо у низ свои есть - так не честно))))
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везде сейчас сокращают уставших от войны.... Нардеп от СН предлагает вывести закупку сложного медоборудования из системы ProZorro, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4058





Beard

@Angrybeardman

·2 ч

В ответ
@dmitriypaut

О так! Маю знайомих, працювали горя не знали. "Уставші ат вайни", штат 7чоловік. ЗЕ! ЗЕ! ЗЕ! Скоро станемо багаті!!! Прийшов наказ - скоротити 4 роб.місця. Перегризлись як павуки в банці. Це тільки початок... Вчителі,ФОП,Лікарі + держслужбовці. Далі буде... Ви це зробили разом





Elen_Grig




@ElenGrig2

·1 ч

В ответ
@Angrybeardman

@svecha62 и
@dmitriypaut
На залізниці планують скоротити 120 тис. осіб. Оце сюжет! При чому, більшість залізничників таки голосували за зе. Профспілки б'ють на сполох, збирають на 14 листопада протест під ОПУ. Коротше, зробили самі себе. "Жри-ТЕ!" (с)



ZAXID.NET

@ZaxidNet


Уряд планує скорочення понад 18 тис. працівників райдержадміністрацій
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ну звичайно, на складному обладнані складно в "прозоро" вкрасти, а так буде все просто! Регресія в дії!
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Т.е. с одной стороны они рассекречивают оборонзаказ, а с другой - выводят закупку дорогого оборудования в тень?

Ми зебили це разом!
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Это вполне логично: их самое главное обещание "закончить войну" и из всех обещаний они решили реализовать именно его - тут много ума не надо, просто договориться с Путиным о сдаче нац. интересов (а поскольку они сдачу уже начали наши западные "партнеры" и Путин соскочить с этого не позволят). А поскольку война заканчивается нужно будет резать и оборонный заказ (да и Путин этого требует) следовательно на оборонке уже не попилишь. Остаются другие сферы с огромными оборотами куда государство башляет деньги - это медицина и инфраструктура, к тому же ЕС будет вливать кучу "помощи"(кредитов на восстановление Донбасса) и основная часть этой помощи пойдет именно в эти области
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а какая "индикативная" цена может быть скажем на томограф? Это не мешок с сахаром, в интернете "рыночную" цену не посмотришь. В зависимости от опций цена может колебаться в 1,5 раза. Так что можно смело вносить в "индикативную" цену 20% отката - никто никогда не придерется.
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Есть производитель, берешь у него. Так как история томографами о том как пп утюг продает томограф за 60 млн через проззоро, когда тот у производителя стоит 30 млн.
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"у производителя" может быть 100 разных конфигураций томографов и 100 разных цен. И всякие доп.функции. Например охлаждающая вода - надо ли на нее брать систему очистки и какую именно, за 10 тыс.у.е. или за 50 тыс.? И таких мелочей много.
Это не супермаркет электроники, где ты пришел и видишь все цены. Тут цена зависит от каждого конкретного случая.
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Доктора " смерть", що як лохушка, не крала вигнали. Поставили доктора"могила" яка не лохушка і свого пропускати не хоче. Сама вкраде ще й з правлячим кагалом поділиться.
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вряд ли "лохушка" крадет, будут красть те кто ее поставили, а лохушке достаточно крошек со стола отсыпать.
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Воровать и красть так по крупному, чтобы никаких следов, не зря нас избрали 73% даунов
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