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Все про:Зеленський (3421) нормандська четвірка (646) розведення сил (23)

 Не сумніваюся в проведенні зустрічі в нормандському форматі, якщо всі сторони цього хочуть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що третьою й останньою умовою для проведення зустрічі в нормандської форматі на вищому рівні є розведення сил і засобів у населеному пункті Петрівське на Донбасі, яке заплановане на 4 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він повідомив під час спілкування зі ЗМІ за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО в Києві.

Глава держави нагадав, що було три умови для проведення зустрічі "Нормандської четвірки": підтвердження тексту так званої формули Штайнмаєра, розведення військ у Золотому і розведення в Петрівському.

"Я не маю жодних сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в Нормандському форматі. Тому що головний результат – домовленості про припинення війни", - підкреслив Президент.

Разом з тим Зеленський зазначив, що українська сторона почала розведення в Катеринівці.

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"Коли ми кажемо "Золоте", ми повинні розуміти, що це – Катеринівка. Є п'ять ділянок у Золотому. Чотири з них контролює українська влада, українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці", – зазначив він.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Альянсом прагнень України до встановлення миру.

"Ми ще раз вітаємо лідерські позиції Президента Зеленського, який проводить відповідну роботу, переговори для того, щоб покласти край бойовим діям на сході України. Для мене дуже велика честь зустрітися з Президентом. Коли я чую його виступи, мене це завжди надихає. Це ще раз свідчить про те, що у нас справжнє партнерство, співпраця між Україною й НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що розведення сил і засобів у населеному пункті Петровське на Донбасі заплановано на 4 листопада - за умови дотримання на цій ділянці режиму припинення вогню протягом тижня.

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"Якщо все буде безпечно протягом тижня, то 4 листопада ми маємо почати розведення і в Петрівському", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157057
 
 
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Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандской формате, ЕСЛИ все стороны этого хотят, - ЗеленскийТак может сначала надо узнать - хотят или нет?
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И сомневаюсь, если не все стороны этого хотят.
И вообще капец, как сомневаюсь, если все стороны этого не хотят.
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т.е. Катериновку разводить сначала не планировалось?
т.е. это инициатива или точнее самодеятельность преЗЕдента?
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И встретятся они. И поцелует животик Вова Вове. И заплачут.
Потом вспомнят Пороха-националиста, обнимутся и снова заплачут.
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Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·2 ч

Путин уже деребанит Украину с венграми? Иначе откуда у РФ и Венгрии "сопредельные районы"? У Германии и СССР до 1939 года тоже не было "сопредельных районов".

Не сумніваюся в проведенні зустрічі в нормандському форматі, якщо всі сторони цього хочуть, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9269
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Ольга Рев

@Olha_Rev

·1 ч

1.Точка неповернення - ось що головне зараз. Україна впритул наблизилась до точки неповернення в якості суверенної держави.
Визнання війни громадянською,репарації за Донбас,вода окупованому Криму,злив позову в Гаазі і,головне, нові газові угоди-після цього України не стане.
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шо та у моники с логикой....
та ты не сомневаешься или все таки, если все стороны захотят?
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Это такая система ,,логики,,Зеленского. Как можно не сомневаться в том, что сомнительно изначально ? Шедевр пустобрехательства
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чистой воды словоблудство недалекого нелоха 42х лет от роду )))
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И ето не смотря что в Петровском ОБСЕ сегодня зафиксировали обстрелы и разрывы мин? Все с тобой паскуда понятно.
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Скоро росийские танки будут обстреливать Киев и Одессу а Зештанмаер еще будет торочить и мечтать про Нормандский формат как он там ***** хитро победит.
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"было три условия", Зеленский выполнит три условия, перед ним поставят тридцать три условия
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