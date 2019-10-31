 Мир неминучий, попри обридлу політику войовничої меншості, - Сивохо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Сивохо наголосив, що "більшість українців хочуть саме цього, але войовнича меншість продовжує диктувати стару обридлу політику".

"Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", - зазначив він і додав, що метою її створення є "об'єднання всіх розсудливих сил України для пошуку діалогу на шляху до миру".

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"Мир неминучий. А значить, сильній та незалежній Україні – бути", – переконаний Сивохо.

Водночас він наголосив, що Зеленський - "президент миру і діалогу", проте "краще не випробовувати ступінь терпіння президента".

"Поставити всіх на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни", - зауважив Сивохо.