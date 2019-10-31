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 Політика України
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Все про:ВР (5968) Дубневич (41) Голос партія (86)

 Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - "Голос"

Отримання дозволу на затримання та арешт Ярослава Дубневича стало можливим завдяки голосам двох партій - "Слуга народу" і "Голосу". І без підтримки останньої голосів монокоаліції не вистачило б.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Саме завдяки позиції партії "Голос" і голосам депутатів фракції весь пакет постанов отримав достатню кількість голосів парламенту "за"", - йдеться в заяві.

Читайте також: Це не зняття недоторканності, а профанація. За законопроєктом СН, якщо нардепа впіймають на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - "Голос"

Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, суд з обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу відбудеться завтра, 1 листопада.

Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157052
 
 
 Топ коментарі
 
Цикаво, а голосистый депутан Ризаненко, который раньше тоже входил в БудкуПП тоже проголосовал за арест коблеги, с которым вместе пять лет мыролюбно свыно-реформаторствовали?
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Цикаво, а голосистый депутан Ризаненко, который раньше тоже входил в БудкуПП тоже проголосовал за арест коблеги, с которым вместе пять лет мыролюбно свыно-реформаторствовали?
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А когда Петюню посадят у них (БПП) очередь будет ...аж до Карпат.
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Не, Сявка решил пыль в глаза пустить, а-то всё под Петю, да под Петю лягає...
це ж прямолінейно...
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1)" Голос" ніколи не був Проектом Бариги.
2) Чутки про те,що голос -проект Бариги базуються лише на тому факті,що Колись Співак послухав Баригу і не пішов у Президенти "щоб не розпорошувати голоси"..

І Барига не виграв,і наших ЩИРИХ ПАТРІОТІВ було залишено без вибору...
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Почему как только соратник сывочолого и синеносого рехворматора, так однозначно вор или коррупционер?
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Дубневич конечно ПТН ПНХ, но если СН сдавать его не собиралась, то и Голосу подыгрывать не стоило! Дурачье!..
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"А что такое партком? А это как у вас племени - собрались, пошушукались, и съели одного "
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"Любі мої" мародери та бандити.Я не дам жодного голосу,щоб вас карали.
Землю селянам,Юлі газ і корито.
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Ну дебилы,в порыве приступа отчаянного самопира зеленые лягушки признались - что наказание коррупционеров у нас зависит не от прокурора,следователя,закона,фактов и свидетельских показаний,а от позиции группки бениных шестёрок.
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