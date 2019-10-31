 Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - "Голос"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Саме завдяки позиції партії "Голос" і голосам депутатів фракції весь пакет постанов отримав достатню кількість голосів парламенту "за"", - йдеться в заяві.

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Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, суд з обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу відбудеться завтра, 1 листопада.