 Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - "Голос"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".
"Саме завдяки позиції партії "Голос" і голосам депутатів фракції весь пакет постанов отримав достатню кількість голосів парламенту "за"", - йдеться в заяві.
Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, суд з обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу відбудеться завтра, 1 листопада.
це ж прямолінейно...
2) Чутки про те,що голос -проект Бариги базуються лише на тому факті,що Колись Співак послухав Баригу і не пішов у Президенти "щоб не розпорошувати голоси"..
І Барига не виграв,і наших ЩИРИХ ПАТРІОТІВ було залишено без вибору...
Землю селянам,Юлі газ і корито.