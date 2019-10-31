 Росія надіслала на окуповану частину Донбасу 89-й "гумконвой"

Про доставку чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"89-та гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".