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Все про:Росія (20318) Донбас (13481)

 Росія надіслала на окуповану частину Донбасу 89-й "гумконвой"

Представники держави-окупанта повідомляють про доставку на Донбас понад 550 тонн вантажу.

Про доставку чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"89-та гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157051
 
 
 Топ коментарі
 
Гумконвой это индикатор желания российской хунты идти на уступки по установления мира на Донбассе. Пока есть гумконвой - мира не ждите. Зе дипломаты вас не спасут.
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Если не дали проверить груз, то это оружие и боеприпасы везут, значит опять будет обострение, значит опять будет продолжаться война. Теперь у Запада даже сомнений не должно остаться, кто виновник войны на Донбассе.
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ось свіженький БК підвезли.
Зєзєленський, може з цього приводу хоча б щось скаже?
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в прошлом гумс-конвое были танковые ружья )))) скоро в музеях ничего не останется)) в этом должны царь-пушку подвести.
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как зелохи заусетились.. им журналисты мешают проституток в ВР снимать и "порешать с прокурорами" та и зашквары с взятки у слуг урода именно из-за "втручання в особисте життя"

Народного депутата Богдана Яременка, який потрапив у секс-скандал, не виключатимуть з фракції, натомість журналістам може загрожувати кримінальна справа через "втручання в особисте життя"


Про це в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради України після засідання фракції "Слуга народу" повідомив заступник голови Олександр Корнієнко
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А Украине 89-тый раз нечего вразумительного ответить.Обосрался наш МИД если вообще он был в стране по самою глотку.
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Если не дали проверить груз, то это оружие и боеприпасы везут, значит опять будет обострение, значит опять будет продолжаться война. Теперь у Запада даже сомнений не должно остаться, кто виновник войны на Донбассе.
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то раз в пол года "харчи" подвозили, теперь каждую неделю, так что ждем "хороших" новостей.
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Гумконвой это индикатор желания российской хунты идти на уступки по установления мира на Донбассе. Пока есть гумконвой - мира не ждите. Зе дипломаты вас не спасут.
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главное шоб консервы в дороге не повзрывались и опарышей не укачало, а то всю гуманитарку заблюют.
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все, відведення ЗСУ...і зразу ж на пусті позиції двинула орда... авзагалі, я знову ж, в 3049-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ничего нового: продовольствие, обмундирование, снаряжение, боеприпасы, вооружение. Страна зомбированных негодяев во главе с )(уйлом
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еле успевают...а то как там учения пройдут без детского питания и молочных смесей?
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Приятно читать умную бессмыслицу комментаторов-путиноидов. Но может кто-то из них объяснить почему Россия вопреки всем правилам и международным законам, не допускает контроля пограничников Украины и Международный Красный Крест к контролю за содержимым "гуманитарного конвоя"? Если там памперсы и детское питание, то чего боится Путинороссия?
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