 Росія надіслала на окуповану частину Донбасу 89-й "гумконвой"

Про доставку чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"89-та гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.
Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".
Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".
Зєзєленський, може з цього приводу хоча б щось скаже?
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