 Закон про розвідку точно буде до Нового року, із законом про СБУ складніше, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту в четвер.
"Закон про розвідку точно буде до Нового року", - сказав Арахамія.
Він підкреслив, що профільний комітет вже закінчує роботу над цим законом.
Арахамія нагадав, що законопроєкт про розвідку є в "дорожній карті" гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та НАТО, як і новий закон про СБУ.
Відповідаючи на запитання, коли Рада прийме закон про СБУ, глава фракції висловив надію, що до Нового року.
"Я буду вважати перемогою, якщо ми це зробимо до Нового року, але це буде важко".
Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ.
Пізніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що колеги з НАТО вже отримали і вивчають проєкт закону про реформу СБУ.
в детективах я читав, що ЦРУ відслідковувала персонально кожного випускника цієї школи.
так и хочется сказать - руки на стол, шо б все видели.
Или жены АП не хотят лишаться российского гражданства?
Куда контрразведка смотрит ? Слуги в постеле все тайны государства выдадут под пытками 😀😀😀
Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?