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Все про:ВР (5968) закон (785) розвідка (1485) СБУ (4829) Арахамія (101)

 Закон про розвідку точно буде до Нового року, із законом про СБУ складніше, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що закон про розвідку Верховна Рада ухвалить до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

"Закон про розвідку точно буде до Нового року", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що профільний комітет вже закінчує роботу над цим законом.

Арахамія нагадав, що законопроєкт про розвідку є в "дорожній карті" гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та НАТО, як і новий закон про СБУ.

Відповідаючи на запитання, коли Рада прийме закон про СБУ, глава фракції висловив надію, що до Нового року.

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"Я буду вважати перемогою, якщо ми це зробимо до Нового року, але це буде важко".

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ.

Пізніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що колеги з НАТО вже отримали і вивчають проєкт закону про реформу СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157050
 
 
 Топ коментарі
 
вибачаюсь, про яку розвідку йде мова? фсб чи моссад?
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Якщо перестанете з повіями тягатись, то може більше часу буде на роботу. Хоча - яка це робота, якийсь ківинізм.
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вибачаюсь, про яку розвідку йде мова? фсб чи моссад?
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наверное контрразведка там тоже прописана ... но первоначальный вопрос интересен ... по какому шаблону закон писался? .. у фсб тоже многому можно научиться
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ви помиляєтесь, сама сильна школа розвідки за СССР-у була в Києві....
в детективах я читав, що ЦРУ відслідковувала персонально кожного випускника цієї школи.
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Якщо перестанете з повіями тягатись, то може більше часу буде на роботу. Хоча - яка це робота, якийсь ківинізм.
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а як же відпочивати та відтягуватися після служби? т а й профілактика простатиту?
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А шо не в турборежиме? Кива не успевает? Или с ФСБ и ГОУ РФ не посаветовались?
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боюсь даже спрашивать : а какой закон о разведке у нас был и есть пока до этого? ... еще законодательная база СССР была? ...
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да хватит тут сопли разводить, сам же заявлял, шо усьо будет в турборежиме - послушали, решили, приняли , подписали - за неделю можно управиться или в три дня, а думать потом нада
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Ну вот, СБУ опять обошли. На ровном месте. Да как посмели?!
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когда ети жертвы турборежима говорят о принятии нового закона
так и хочется сказать - руки на стол, шо б все видели.
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Закон о контрразведке когда будет? Или боитесь поймать в своей партии пособников раши?
Или жены АП не хотят лишаться российского гражданства?
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А кто перечислит количество слуг , дорвавшихся до Олимпа , имеющих жен с руцкими паспортами?
Куда контрразведка смотрит ? Слуги в постеле все тайны государства выдадут под пытками 😀😀😀
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О контрразведке
Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.

Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.

И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
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А зачем СБУ закон?главное что бы эта конторка не забыла поздравить цуркиса с новым годом и одарить его достойным подарком.
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