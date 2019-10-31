 Окупанти оголосили про проведення на Донбасі спільних навчань незаконних збройних формувань і сил РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"У межах навчань здійснюється розгортання польових пунктів управління окупаційних військ і виведення на полігони підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ для відпрацювання практичних дій на місцевості", - сказано в повідомленні.

Водночас військові комісаріати окупаційних адміністрацій розіслали підприємствам повістки про призов робітників на військові збори.

Зазначається, що контроль за підготовкою та проведенням навчань здійснюється представниками штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

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Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції та Нацгвардії.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.