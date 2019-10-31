 Окупанти оголосили про проведення на Донбасі спільних навчань незаконних збройних формувань і сил РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"У межах навчань здійснюється розгортання польових пунктів управління окупаційних військ і виведення на полігони підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ для відпрацювання практичних дій на місцевості", - сказано в повідомленні.
Водночас військові комісаріати окупаційних адміністрацій розіслали підприємствам повістки про призов робітників на військові збори.
Зазначається, що контроль за підготовкою та проведенням навчань здійснюється представниками штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції та Нацгвардії.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.
А вы думали для чего это Зюзе вдруг припекло «разведение» устраивать?
А от відповідним органам та установам треба було відреагувати: МЗС - зробити гучну заяву, щоб її почули хвойди європейські, ВРУ - теж саме, преЗеденту - зняти новий ролік, де він питає у ***** "доколє"?
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою
ЗАЛИШЕННЯ ВОРОГОВІ УКРІПЛЕНЬ, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни,
якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Главнокома́ндующий:
временная или постоянная высшая ВОИНСКАЯ должность на каком-либо театре войны (театре военных действий) или стратегическом направлении (регионе);должность начальника вида вооружённых сил (отдельного рода войск (сил), не всегда) государства, объединённых вооружённых сил государств.
https://tverezo.info/post/105513
Дуже багато матеріалу, перепостити складно. Всім раджу прочитати.
БУТУСОВ НАКІНЕЦЬ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО. ДІЙШЛО.
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Бутусов: Золотое не сдают. На его территорию вместо ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции
Сьогодні о 12:42•Гордон
Заход боевиков в Золотое Луганской области невозможен, так как ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ, отметил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.Разведение войск: что происходит, что плохо и как это понять?
1. Опыт разведения войск в Золотом уже был в 2016-м.
Ничего нового не происходит. 1 октября 2016 года состоялось разведение войск в районе Золотого, 7 октября в районе Петровского. Разведение войск в Золотом сейчас проводится в том же формате, по плану 2016-го. Я видел, как это было в 2016-м, позиции занимала 93-я бригада. Через Золотое проходит железная дорога, по которой шла торговля с оккупированными территориями, эшелоны туда-сюда шли каждый день. Тогда тоже была масса критики, и довольно быстро, в 2017-м, войска вернулись на занятые позиции. Население местное давно привыкло жить в состоянии "серой зоны" и портить отношения с россиянами не желает. В 2016-м году разведение войск также вызвало волну критики в обществе. На самом деле, ничего другого быть не может если государство договаривается с террористами отступить, чтобы террористы не трогали представителей государства, то это не может никак выглядеть достойно.
2. Как удалось развести войска, несмотря на перестрелки?
Разведение в 2019-м на одном из участков состоялось потому, что участок разделили на три части. Рельеф там очень холмистый, определить кто, что и где не так просто, это не степь. Есть места, где противников разделяет несколько километров, противоположные крутые холмы там развести легко, огневые контакты там маловероятны. Само Золотое растянуто на большой площади. Стрельба по ночам в районе Золотого продолжается. Поэтому зона разведения поделена на три участка если бы семидневный срок без стрельбы для перемирия фиксировали на всех участках, то до сих пор нигде развести войска было бы нельзя. С этим связано и парадоксальное сообщение штаба ООС в районе Золотого был обстрел, но разведение проводим. На участке разведения №2 стрельбы не было, и разведение сделали там. Отведены войска на том участке, где нет населенных пунктов.
3. Гарантии безопасности.
Золотое не сдают. На территорию Золотого вместо военнослужащих ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. НГУ располагают штатными средствами усиления от пехотного вооружения всех видов вплоть до танков и артиллерии, и подчиняются также как и ВСУ штабу ООС. Таким образом, Украина не отказывается от вооруженного контроля населенного пункта. Заход любых сил противника в населенные пункты невозможен. Ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ.
4. Какие цели преследует Зеленский?
Разведение - политика президента Зеленского, который избран большинством граждан. Разведение осуществляется полностью в формате, разработанном при Петре Порошенко. Это формат, который Украина для себя определила совместно с Францией и Германией, и на этом строится наша внешняя политика. Чтобы строить свою политику, Зеленский пытается любой ценой реализовать повестку, выработанную его предшественником. Если есть хоть какой-то шанс на мир, Зеленский хочет его реализовать. Мирные переговоры возрождают надежды на освобождение почти 400 украинцев, которых держат в тюрьмах и подвалах российские спецслужбы.
Вариант номер один: подать в СовБез заявление на то что страна подверглась агрессии, поскольку на её территории находятся ВС другого государства.
Вариант номер два: сделать вид что ничего не произошло.
По 1-му варианту, всё решит СовБез: если акт агрессии не будет признан, то вся ООН ни к чему не пригодна, и Украине на эту организацию полагаться не стоит.
По 2-му варианту: режим Зеленского автоматически становится виновными по статье 111-й УК Украины: государственная измена.
https://lb.ua/news/2019/10/30/441012_sergey_sivoho_est_lyudi.html
Надо спешить разводить...
https://prefiksblog.co.ua/1788/olenka/
https://www.dialog.ua/blogs/193610_1572523080
Что касается добровольцев "Нацкорпуса", которые не хотят уходить из Золотого, то Сивохо лично считает их незаконными военными формированиями.
Ранее Сивохо уже проявил свою некомпетентность и заявил, что накануне побывал в населенном пункте Петровское, в котором должны разводить вооружение.
Заявление Сивохо сделал публично перед камерами журналистов в Мариуполе сегодня: оно было опубликовано в Интернете. Однако в соцсетях обвинили Сивохо во вранье, поскольку населенный пункт до сих пор оккупирован. В социальных сетях также подвергли странное заявление критике.
https://www.dialog.ua/blogs/193610_1572523080
Ну что те ватные уроды которые хотели *мира*. Вперед на военные сборы. Не хотели за Украину воевать будете за расею. И на Рашке вряд ли вам удастся от службы увильнуть. Ето вам не *биндеровская Украина*
Напомню:
Минск1 - Илловайск
Минск2 - Дебальцево.