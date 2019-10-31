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 Політика України
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 Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить

НАТО заявило про неможливість нормальної роботи з Росією, поки та суттєво не змінить поведінку на світовій арені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві за підсумками засідання комісії НАТО-Україна, що відбулося в четвер у Києві.

"Не може бути "ведення справ як зазвичай" (з Росією. - Ред.) до того моменту, поки не буде явної, конструктивної зміни в діях Росії, яка дотримуватиметься міжнародного права і виконуватиме міжнародні зобов'язання", - йдеться в тексті заяви.

В альянсі знову вказали, що засуджують і не визнають приєднання Росією Кримського півострова: "Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні. Ми засуджуємо триваюче нарощування військової присутності Росії в Криму, що є частиною ще більш широкої системи агресивних дій Росії в регіоні".

В альянсі також висловили стурбованість порушенням прав людини в Криму, зокрема щодо кримських татар.

"Ми закликаємо Росію дати доступ міжнародним організаціям у Крим", - зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157045
 
 
 Топ коментарі
 
это вы просто войска не пробовали отводить
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Прими таблетку. А потом в военкомат Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 938
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Тепер вже допомоги у повному обсязі не буде.
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Лише торгівлю з парашею нарощують. Пуйло від ваших баксів скоро лопне. Кожен рік профіціт зовнішньої торгівлі в Мокшів 200 лярдів вічнозелених.
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Коли буде військова допомога НАТО для України на лінії фронту? Коли нам чекати підрозділи НАТО для звільнення Криму та Донбасу?
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Тепер вже допомоги у повному обсязі не буде.
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Прими таблетку. А потом в военкомат Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 938
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Только когда Украина станет членом Альянса. А вступление невозможно, пока существуют территориальные претензии...
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Где такое написано? Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить - Цензор.НЕТ 1286 Рашистские песни. Турция - член НАТО, несмотря на терки по кипру
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Есть такой пункт в уставе. В НАТО нужно стремиться, но членство выглядит туманно, пока идёт война с рашкой. Сейчас важно военное-техническое сотрудничество со странами - членами альянса, как например Израиль и США. А воевать за нас никто не собирается.
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Почитал устав - пункта такого нет)
Но принятие Украины в Альянс, автоматически начинает войну НАТО против РФ.
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это вы просто войска не пробовали отводить
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Хорошее заявление по итогам...Будут превращать раску-федераску в изгоя. Возможности для нормальной работы с Россией НАТО пока не видит - Цензор.НЕТ 6102
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"Мечты, мечты, где ваша сладость..." Оглянися навкруги. На трампа, Мікрона, Північний потік.
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Она уже изгой. Санкции, G8, G20,СП-вообще лажа, без украинской трубы, украинских газовых хранилищ они никуя не смогут. Так что не бзди, прорвемся.
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скока не кричи: волки, волки! рано или поздно сторонним станетпонятно, шо волков и в помине нет, а гроши на противововковые мероприятия куда то делись Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить - Цензор.НЕТ 197
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Та да, ни в крыму, ни в ОРДЛО парашников нет. Мы в курсе, что вы зомбированы пропагандой. И МН-17 Украина сбила и танки с артиллерией и средствами РЭБ комбайнеры с картошкой накопали
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ну, вот видишь. ты сам прекрасно разбираешься в акружающей обстановке, и у тебя, к у котенка прорезались очи Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить - Цензор.НЕТ 4243
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