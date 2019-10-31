EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1472  14
Все про:недоторканність (472) Дубневич (41)

 Сумку в ІТТ вже зібрав, - Дубневич про його можливе затримання (оновлено)

Народний депутат із фракції "За майбутнє" Ярослав Дубневич, з якого парламент 31 жовтня зняв недоторканність, каже, що зібрав уже сумку в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ).

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сумку зібрав ... в ІТТ. Що я туди взяв? Дві книги, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм", - розповів Дубневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я це розцінюю як політичне шоу, - Дубневич про кримінальні провадження проти нього

На запитання про те, які книги, він відповів: "Книги я взяв Василя Шкляра "Характерник". І Любко Дашвар взяв також, я дуже люблю її твори почитати".

Дубневич зазначив, що на сьогодні не впливає на дії компанії, яка поставляє продукцію "Укрзалізниці".

"Фірми-дилери, які виходили на торги, не є підконтрольними мені. І це просто нездари НАБУ. Одна з компаній, яка була дилером, - це корпорація КРТ - яка не брала участі в тендерних процедурах "Укрзалізниці", а була дилером стрілочного заводу. Кінцевим бенефіціаром компанії є я, згідно з Єдиним реєстром. Але ставши в 2012 році народним депутатом, я передав управління своїми активами іншим представникам, відповідно до закону про статус народного депутата. Тому на сьогодні я не впливаю на дії компанії, і хочу зауважити, що корпорація КРТ поставляла з 2003 року, а попередні підприємства, де ми були кінцевими бенефіціарами, з 1993 року, поставляли і будуть поставляти на залізницю ту продукцію, яку вона виробляє як всеукраїнський виробник. Це залізничні скріплення. І вона поставляє через своїх дилерів", - сказав Дубневич

Нагадаємо, суд з обрання запобіжного заходу відбудеться завтра, 1 листопада.

Раніше Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт. Пізніше Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів.

Сам Дубневич заявив, що вважає цю ситуацію політичними шоу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157044
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібно його посадити в ІВС в іншому місті, не в Києві, а в Кировограді, щоб не було корупційних зв'язків з керівництвом ізолятора і щоб його не возили до стоматолога і додому, як злочинців з одеського СІЗО.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мало книг взял, значит уже не одна сумка подготовлена. Вторая с бабосами ну типа залог
 показати весь коментар
 
 
Потрібно його посадити в ІВС в іншому місті, не в Києві, а в Кировограді, щоб не було корупційних зв'язків з керівництвом ізолятора і щоб його не возили до стоматолога і додому, як злочинців з одеського СІЗО.
 показати весь коментар
 
 
всего 2 книги ... тебе библиотеку брать надо
 показати весь коментар
 
 
Зачем ему библиотека, Библию ему надо было взять обязательно.
 показати весь коментар
 
 
А таки недарма ж кажуть - Від суми та тюрми не зарікайся 😕
 показати весь коментар
 
 
Хм. Письменниця Люко Дашвар а не Любко. Є письменник Любко Дереш.
 показати весь коментар
 
 
Це питання до цензора.
У першоджерелі фігурує саме "Люко".
Тут вміють викривляти істину.
 показати весь коментар
 
усе дуже гаро, як у пословицы: сначала сума, потом турма, прям цивилизация
 показати весь коментар
 
всего две книжки: "Преступление и наказание" и "О вкусной и здоровой пище"...малые деньги это голод, а большие-тюрьма...и это в лучшем случае...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору