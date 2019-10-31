 Сумку в ІТТ вже зібрав, - Дубневич про його можливе затримання (оновлено)

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сумку зібрав ... в ІТТ. Що я туди взяв? Дві книги, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм", - розповів Дубневич.

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На запитання про те, які книги, він відповів: "Книги я взяв Василя Шкляра "Характерник". І Любко Дашвар взяв також, я дуже люблю її твори почитати".

Дубневич зазначив, що на сьогодні не впливає на дії компанії, яка поставляє продукцію "Укрзалізниці".

"Фірми-дилери, які виходили на торги, не є підконтрольними мені. І це просто нездари НАБУ. Одна з компаній, яка була дилером, - це корпорація КРТ - яка не брала участі в тендерних процедурах "Укрзалізниці", а була дилером стрілочного заводу. Кінцевим бенефіціаром компанії є я, згідно з Єдиним реєстром. Але ставши в 2012 році народним депутатом, я передав управління своїми активами іншим представникам, відповідно до закону про статус народного депутата. Тому на сьогодні я не впливаю на дії компанії, і хочу зауважити, що корпорація КРТ поставляла з 2003 року, а попередні підприємства, де ми були кінцевими бенефіціарами, з 1993 року, поставляли і будуть поставляти на залізницю ту продукцію, яку вона виробляє як всеукраїнський виробник. Це залізничні скріплення. І вона поставляє через своїх дилерів", - сказав Дубневич

Нагадаємо, суд з обрання запобіжного заходу відбудеться завтра, 1 листопада.

Раніше Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт. Пізніше Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів.

Сам Дубневич заявив, що вважає цю ситуацію політичними шоу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".