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Все про:США (5735) Азов (186) Коляда Оксана (14)

 "Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда вважає дикістю і нісенітницею спроби конгресменів США внести окремий загін особливого призначення Нацгвардії України "Азов" до списку терористичних організацій.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З початку тижня я в Маріуполі, взяла участь у кількох потужних форумах, провела з десяток зустрічей з урядовцями, міжнародниками. Ніхто не стріляв, ми не ховались в підвалах, ми побували на відкритті сучасного новозведеного офісу. Чому? Бо в 2015-му бійці "Азову" пішли в наступ в напрямку Широкиного та відкинули ворога на кілометри вглиб. Вигризли, відвоювали шмат нашої землі навколо Маріуполя, убезпечивши його від артобстрів…І не лише там", - написала міністерка.

Коляда наголосили, що за 5 років війни бійці цього підрозділу воювали на різних ділянках, наступали, штурмували, обороняли та захищали.

"Вчинок конгресменів США, які намагаються протягнути "азовців" до списку терористів, вважаю дикістю та нісенітницею!

Наші воїни - наші захисники!"- резюмувала міністерка.

Також читайте: Потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією, - Клімкін

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. 25 жовтня Яременко заявив, що підготував проєкт листа до 40 членів Конгресу США, які звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з вимогою пояснити, чому ОЗСП Нацгвадії "Азов" не внесено до списку терористичних організацій.

Як повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов" підписали вже 30 народних депутатів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157041
 
 
 Топ коментарі
 
Уйлу очень не нравится что у нас есть такие подразделения которые мочят русню пачками!Вот результат!
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"Если кошка ловит мышей, мне безразлично, какого она цвета"
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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Список кривавих терактів, вчинених цинічними терористами "Азова", в студію!
...
Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
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Уйлу очень не нравится что у нас есть такие подразделения которые мочят русню пачками!Вот результат!
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"Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Надо им посоветовать отнести Гиви , Захарченко,Мотодрылу и прочих клику святых...
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трамп рулит туда , куда ему @уйло указывает
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***** діє тихою сапою підкуповуючи всіх і вся.
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Це справа рук американського єврейського лоббі.
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Неее, поступок конгрессменов США - это действия в интересах путина, вот та вся шобла, которая хочет внести Азов в список террористических организаций, эта вся шобла-***..ла - представители путина вована в конгрессе США
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так ты не в фейсбуке это пиши,корова..ноту протеста напишите, официально хоть что то сделайте..а то я понял схему зебилов-отписаться в инетике и вроде что то сделали..а в реале полная жопа.
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Ото ж і я про те. Сидять в ФБ і чекають з моря погоди.
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Так про це не на форумі треба говорити, а домагатися зустрічі з представниками дипломатії Америки та України і доводити свою правоту.
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"Если кошка ловит мышей, мне безразлично, какого она цвета"
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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там эту тему лоббируют уже не один год ... пресекать нужно было на корню.. но Порошенко это было не интересно
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Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обращение к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов" подписали уже 30 народных депутатов Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3157041
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Ця думка прийшла Боді Турборежимному під час секса з 100 баксовою повією і тому це підписали лише 30 нардепів.
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Список кривавих терактів, вчинених цинічними терористами "Азова", в студію!
...
Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
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Це не дикість.Це результат кропіткої праці Бєліцкого і Авакова .
Може ця дамочка не в курсі,але розслідування щодо діяльності Азова ведуться розвідками США та незалежними розслідувачами з початку війни.
Bellingcat: «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты

Можливо американці закрили б очі,якби ці придурки не поширювали свою діяльність в ЄС і США.
Але ж простіше все пояснити рукою москви ?
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Так это бойцы Азова вторгаются на чужую территорию(каковы бы не были эти Саддамы с Каддафями, но юридически - против них была совершена агрессия), захватывают любых кого хотят людей и могут десятилетиями держать в гуантанамах?
так эти 40(или 44?) поцов скоро добазарятся шо террористами будет признана армия Трампа.
вдерся - отбомбился, потом захватил кого сам хотел, а кого не хотел - убил - ЭТО ЧТО ТАКОЕ?
+ Рашка кричит - а че это им можно, а нам нет? нескрепно как-то.
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на каналі СС2 була інфа про спроби конгресменів занести азов в терористи. По тій причині що якийсь чувак, що проходив службу в азові потім десь начудив подробиць не пам*ятаю не вникав в суть. кому цікаво шукайте канал самий сок на ютубі там все пояснено
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А шо "сывочелый ГЕТЬман" сказал в защиту Азова- зашитников Украины? Ничего? Как обычно, отмалчивается? Всё в стиле его политики: патриотам/защитникам- тюрьмы, сепарам- места в ВР и у кормушки. Шо скажите, свиноботы? "Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 8054
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Цікаво? А в штатах терористи ДНР, ЛНР признані терористичними організаціями чи ні? Якщо ні, то вже питання до цих сенаторів чому так?
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.
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Американцы их считают нацистами, небезосновательно.
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А вы посмотрите на картину как она видна снаружи. ДНР/ЛНР не отправлял отряды в западную Украину. Но Азов пришёл с оружием в Луганскую и Донецкую области Украины и стал убивать.
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Они пришли защищать целостность страны и имеют право это делать с оружием.
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То что Азов и нац. дружины Билецкого - засланные кремлевские козачки, задача которых играть роль националистов-патриотов, сомнений нет. Настоящие Воины-патриоты никогда бы не поддержали во время войны клоуна-иудея на роль Главнокомандующего.
Вы видели националистов, которые разговаривают на языке нашего основного противника России как в Азове? А большинство командиров Азова граждане россии.
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