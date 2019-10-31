 "Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З початку тижня я в Маріуполі, взяла участь у кількох потужних форумах, провела з десяток зустрічей з урядовцями, міжнародниками. Ніхто не стріляв, ми не ховались в підвалах, ми побували на відкритті сучасного новозведеного офісу. Чому? Бо в 2015-му бійці "Азову" пішли в наступ в напрямку Широкиного та відкинули ворога на кілометри вглиб. Вигризли, відвоювали шмат нашої землі навколо Маріуполя, убезпечивши його від артобстрів…І не лише там", - написала міністерка.
Коляда наголосили, що за 5 років війни бійці цього підрозділу воювали на різних ділянках, наступали, штурмували, обороняли та захищали.
"Вчинок конгресменів США, які намагаються протягнути "азовців" до списку терористів, вважаю дикістю та нісенітницею!
Наші воїни - наші захисники!"- резюмувала міністерка.
Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. 25 жовтня Яременко заявив, що підготував проєкт листа до 40 членів Конгресу США, які звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з вимогою пояснити, чому ОЗСП Нацгвадії "Азов" не внесено до списку терористичних організацій.
Як повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов" підписали вже 30 народних депутатів України.
Надо им посоветовать отнести Гиви , Захарченко,Мотодрылу и прочих клику святых...
Если продвижение рашистской нечисти было остановлено и повернуто вспять, мне безразлично, что у кого-то там из путиннвииди! при этом были выбиты лишние зубы.
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Ця думка прийшла Боді Турборежимному під час секса з 100 баксовою повією і тому це підписали лише 30 нардепів.
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Ой! Що таке? Їх ніт? Ц-ц-ц.
Може ця дамочка не в курсі,але розслідування щодо діяльності Азова ведуться розвідками США та незалежними розслідувачами з початку війни.
Bellingcat: «Защищаем белую расу»: украинские ультраправые вовлекают американских экстремистов в свои проекты
Можливо американці закрили б очі,якби ці придурки не поширювали свою діяльність в ЄС і США.
Але ж простіше все пояснити рукою москви ?
Криза жанру.
так эти 40(или 44?) поцов скоро добазарятся шо террористами будет признана армия Трампа.
вдерся - отбомбился, потом захватил кого сам хотел, а кого не хотел - убил - ЭТО ЧТО ТАКОЕ?
+ Рашка кричит - а че это им можно, а нам нет? нескрепно как-то.
АЗОВ став одною із основних сил яка зупинила агресора на Донбасі ціною неймовірних жертв. АЗОВ це патріотична сила яка при всіх її мінусах зможе відстояти незалежність України. А Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Вона дійшла і до США і скупляє цих запроданців з сенату пачками. Ласі на кремлівські гроші і ініціюють такі заклики. Ганьба.
Вы видели националистов, которые разговаривают на языке нашего основного противника России как в Азове? А большинство командиров Азова граждане россии.