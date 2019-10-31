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Все про:ВР (5968) Арахамія (101) Яременко Богдан (54)

 Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповів, що питання скандалу з головою комітету з питань зовнішньої політики Богданом Яременком (СН) вирішуватимуть на засіданні фракції.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, які санкції можуть бути застосовані до Яременка, голова фракції сказав: "Я вважаю, що є три потенційні шляхи вирішення цього питання. Один шлях - пан Яременко йде з поста глави комітету. Другий шлях - більш суворий - пан Яременко йде з фракції. Третій шлях - зовсім суворий - пан Яременко добровільно відмовиться від мандата. Не може бути так, що уявімо, що нічого не було".

Також читайте: Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Він зазначив, що підтримав би перший варіант.

"Тому що це було особисте листування. Так чи інакше, це не була політична якась історія. Тому перший варіант мене особисто би задовольнив", - сказав Арахамія.

"Я думаю, що в цьому, зокрема, винен турборежим", - додав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157037
 
   
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тогда морды корчили глупые и извивалсь после нюх-нюх
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Це не вєнтілятор - це турбіна...зелена невпинна турбіна фрікції СН.
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Фракція Слуг Народу йде далі і кида лайно не на якийсь там вЄнтілятор а не самісіньку ЗеТурбіну!
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"Тому що це було особисте листування. Так чи інакше, це не була політична якась історія. Тому перший варіант мене особисто би задовольнив", - сказав Арахамія.

Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 67
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надеюсь результатом заседания фракции будет законопроект о легализации проституции ... Давно пора уже .. девушки и женщины хоть получат право на защиту , легализацию своих доходов и медицинское обслуживание регулярное
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а вы считаете что они зарабатывают миллион в год? ....
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Так это... Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 3159 того... крупные корпорации будут оформлять своих работниц Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 3159 ФОПами, миниминизации налогов ради, а ЗЕ, первая леди Богдан, дает бесплатно... Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 3159 Поэтому чтобы мелкие давательницы предпренимательницы не платили лишнее всё и затевается.
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Арахноїд по власній дурці здав всю фрікцію Слуг урода. Тепер стало зрозумілим чого там слуг урода в Трускавці навчили в "турборежимі" 😃
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Дорвалась ЗЕлень до кормушки. Еще не наработали, а уже бл...дей выбирают.
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Не знаю кому как, а у меня висит реклама "содержанок", я пока креплюсь и "блюду" верность Цензору, но не факт что выдержу... Если чт,о не поминайте лихом, коль уйду к Яременко... Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком - Цензор.НЕТ 6114
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Можете злитись на мене, але скажу: ВСЕ ПОЧАЛОСЯ З РОЯЛЯ!
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Эту фракцию уже опозорить невозможно!!!
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Та ні.. Там всю фрікцію Слуг урода, що голосувала в "турборежимі " потрібно розганяти .
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Эта ВР, особенно Фрикция Слуги Народа, погрязла в секс скандалах, эти кадры нужно спрочно перетрахивать.
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Це нереально! Моніка зараз в лесбійських стосунках з першою леді Богдан, їй зараз не до "ківи". Навіть якщо то "ківа" Яременка...
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В мало-мальски цивилизованной стране выход только один - сложение мандата.
Но не в Зебилляндии - тут такие в почете...
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В нашей стране уже был подобный случай. Депутата из "Самопомощи" в предыдущем созыве журналисты тоже сфотографировали за аналогичной перепиской. Тот практически сразу сложил мандат. Фамилию депутата не помню.
Но тот созыв зеизбирателям не нравился, они захотели, чтобы были новые лица.
Ну новые лица есть, только они оказались гораздо хуже старых.
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Яременка треба підвищити на посаді. Явно депутат хотів підняти тему, яка в Україні перезріла. Всі роблять вигляд, що цього явища не існує, а тим часом десятки тисяч українських жінок цим займаються...
лицемірство - накинулися на безвинного депутата, а питання то в іншому.
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ви українських жінок со своїми зешлендрами не рiвняйте
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це все українські дівчата та жінки. Вони не зелені, вони всі жовто-блакитні.
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отвечайте только за своих жен и дочерей,в конце концов - никто не виноват,что вам такое счастье привалило
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як це так? забути за своїх співвітчизниць?
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ярема в Раде сегодня?
и в чью пользу счет матча жена-ярема на его табло?
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Це все козні Мародера! Він, будучи моральною потворою, за допомогою ляльки вуду робив рукою Ківи блудливі рухи, а його проплачені журналюги з заниженою соціальною відповідальністю зняли це на камеру і відправили ролік на Порнохаб у рубрику "Будні депутата". Потім ця переписка (читати українською) - Саме мародер зареєструвався на сайті екскорт-послуг і звабив своєю сивою шевелюрою сивогочолого слугу народу до усього непристойного (крім анала) і знову ці журналюги легкої поведінки дискридитували примірного сім"янина від слуги народу. Петре Олексійовиче, будь(те) людиною, зупиніться!
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А проституткам так скажу я: для "слуг народа" предлагая себя, вы в жопень не соглашайтесь, нет! А лучше делайте "мин нет"!
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Позорище.Низость.Депутаты ведут себя, как животные.Собственные гениталии - наивысший интерес элиты государства.Даже если это личная переписка-существует этика, воспитание,здравый смысл.Эти люди вершат наши судьбы.Тьфу!
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Кива и Ярема не виноваты, - это все турборежим!
Арахамия, ты когда-нибудь уже выключишь режим дурака?
Или это в твоей конструкции зеленого идиота не предусмотрено?!
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Арахамия ты дебил , какой турборежим😂
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"Я думаю, что в этом, в том числе, виноват турборежим", - добавил Арахамия.))))))))))))

"турборежим"-это если бы он ещё успевал при этом и руками в карманах "турбо" устраивать)))
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Зеленский выступил за легализацию проституции. И ему нужны специалисты-он призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину.Бездельничающие в ФРГ тумбалалайки озолотятся на слугах народа Коломойского-горячих парнях с ближневосточным темпераментом.
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скоро в ВР будут ходить с надувными женщинами.
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Для слуг Алоханія треба обладнати спецкімнату для сексуальних потреб, бо в них усі озабоченці.
Тищенко правильно натякав на потребу у гумових бабах для правильного використання.
А все винувата турбулентність спікера і віцеспікера - як закачує.
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усталость от турборежима снимается только аналом, или страпоном на крайняк...ох уж эти моники....
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Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко


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Ара хамия,а причем тут турборежим,типа так они напрягаются,что без услуг проституток могут загнуться?
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Для слуг Алохамія треба обладнати спецкімнату для сексуальних потреб, бо в них усі озабоченці.
Тищенко правильно натякав на потребу у гумових бабах для правильного використання.
А все винувата турбулентність спікера і віцеспікера - як закачує.
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пусть предъявит чек 18% налог и 1.5% военный сбор
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Представим, как это чучело работало на внешней арене, сколько компромата на него собрано всеми заинтересованными органами, на скольких хозяев работает. Ведь он наверняка точно так же пользовался услугами будучи вице-консулом, консула Генерального консульства Украины в Нью-Йорке (США), генеральным консулом Украины в Стамбуле и постоянным представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. И не поэтому ли в 2014 году был уволен по собственному желанию.
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