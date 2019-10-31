EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2385  21
Все про:Кальченко (1) Добронравов (9)

 Голова регламентного комітету ВР Кальченко: "Коли кажуть - скандал, представник Зеленського в ЦВК домігся скасування заборони Добронравову! - я мушу заперечити. Хлопці, мета-то була інша"

Голова регламентного комітету ВР Сергій Кальченко, який раніше працював юристом в Hillmont Partners, не мав на меті знімати заборону на в'їзд в Україну для актора Федора Добронравова, а лише захищав інтереси компанії "Кіноквартал" у частині анулювання прокатних свідоцтв.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, адвокати "Кінокварталу" були змушені оскаржувати заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова, оскільки без зняття цієї заборони позитивне рішення в питанні про прокатні свідоцтва серіалу "Свати" було б нереальним.

"Якби ми оскаржували тільки рішення Держкіно (про скасування свідоцтв. - Ред.), тоді суд спокійно нам би відмовив - і сказав, що рішення Держкіно прийняте на підставі всіх попередніх рішень (заборона на в'їзд Добронравову і внесення його до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці. - Ред.) і дій Міністерства культури і Служби безпеки, які не оскаржуються вами. А якщо ви їх не оскаржуєте, то Держкіно не мало іншого варіанта як скасувати прокатні свідоцтва. Практика така є. Тому ми говорили в суді, що не бачимо іншого виходу, виходячи з практики, яка склалася, як оскаржувати це все. Ми говорили, що так, безумовно, і рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравову і звернення СБУ до Мінкульта з проханням внести Добронравова до переліку осіб, які становлять загрозу Національній безпеці, - воно не стосується "Кінокварталу". Але не оскаржувати їх ми не можемо, бо ми маємо тоді завідомо програшно справу", - пояснив Кальченко.

"Коли кажуть – скандал, представник Зеленського в ЦВК домігся скасування заборони Добронравову! – я мушу заперечити. Хлопці, мета-то була інша", - підсумував глава регламентного комітету ВР.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Кальченком читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На носі випуск продовження": Добронравов, який виступав в окупованому Криму, зніметься в продовженні серіалу "Свати"

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.

Український телевізійний серіал "Свати" є проєктом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий, сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на сході України завадили їхнім планам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157036
 
 
 Топ коментарі
 
ну так это же совсем другое дело! на самом деле то делов- зеленая макака захотела срубить денежек и при этом продала Украину..ничего личного-просто бизнес Глава регламентного комитета ВР Кальченко: "Когда говорят - скандал, представитель Зеленского в ЦИК добился отмены запрета Добронравову! - я должен возразить. Ребята, цель-то была другая" - Цензор.НЕТ 6936
 показати весь коментар
 
А что еще готов сделать Нелох за право снимать "Сватов", ваши варианты:
 показати весь коментар
 
Бггг))) ну да, за "скоты" зебанутые детей своих в рабство сдают...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну так это же совсем другое дело! на самом деле то делов- зеленая макака захотела срубить денежек и при этом продала Украину..ничего личного-просто бизнес Глава регламентного комитета ВР Кальченко: "Когда говорят - скандал, представитель Зеленского в ЦИК добился отмены запрета Добронравову! - я должен возразить. Ребята, цель-то была другая" - Цензор.НЕТ 6936
 показати весь коментар
 
 
Зе все по заграницам шастает, вот привезет она геморрагическую лихорадку Марбург («болезнь зелёных мартышек») и 73% вымрут нахер!
 показати весь коментар
 
 
Бггг))) ну да, за "скоты" зебанутые детей своих в рабство сдают...
 показати весь коментар
 
 
А что еще готов сделать Нелох за право снимать "Сватов", ваши варианты:
 показати весь коментар
 
 
Так надо полагать шо это ЗЕторговля на КРОВИ? ЗЕбарыга, за ЗеДебилы?
 показати весь коментар
 
 
Щоб ви видохли разом зі своїми "сватами", совкобидло.
 показати весь коментар
 
 
катились би ви під три чорти з вашими сватами і добронравовами!
до самісінького Ростова!
 показати весь коментар
 
 
просто бизнес а интересы государства????? не не слышал((((((((
 показати весь коментар
 
 
Фабрика Рошен в Липецке = Сваты в Киеве , а как же « янелох» я миротворец?
 показати весь коментар
 
 
Треба слузі бені чесно визнати - казав на чорне біле і взяв гонорар за виграну справу, бо грошенята не пахнули. Весь інет в записах цього кацапського козла який ганьбить Україну, революцію гідності та українську мову, а в Прибалтиці навіть побив наших співгромадян за те, що спілкувалися між собою українською. Це гнила істота а не актор і він тричі порушив українське законодавство щодо в'їзду в Крим як до так і після заборони йому в'їзду.
 показати весь коментар
 
 
Это быдло спокойно сотрудничая с Россией, сдает Украину. Где, **** ь, эти патриоты свободовские, нацдружины аваковские? Или это твари продажные, бегающие за бабло.
Ненавижу, бляха.
 показати весь коментар
 
 
Киношные барыги. Ни чести, ни совести.
 показати весь коментар
 
 
СБУ не пускало цього кацапа, так вони його через телевізор пропхали. Для слуг це просто бізнес.
 показати весь коментар
 
 
Во как закрутил... Да скажи прямо, хотели в прокат бабло рубить, и срать на всё остальное. Причинно-следственные связи у зебобиков напрочь отсутствуют
 показати весь коментар
 
 
дабранравови, так само як і гіркини з глаз`євими, шифрінами і скабєєвими і Є ті особи, які становлять загрозу Національній безпеці!! я знову ж, в 3050-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти 95 кагал!
 показати весь коментар
 
 
Узєлєнського сказали що в їхніх рядах психічно нездорові люди .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору