 Найманці РФ обстріляли опорний пункт ОС поблизу Новогригорівки з СПГ і великокаліберних кулеметів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Близько 8 ранку з боку окупованого населеного пункту Біла Кам’янка розпочався обстріл обладнаних неподалік Новогригорівки опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру, який тривав пів години", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.