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 Найманці РФ обстріляли опорний пункт ОС поблизу Новогригорівки з СПГ і великокаліберних кулеметів, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 ворог відкривав вогонь по позиціях українських сил 1 раз на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Близько 8 ранку з боку окупованого населеного пункту Біла Кам’янка розпочався обстріл обладнаних неподалік Новогригорівки опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру, який тривав пів години", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня

У відомстві зазначили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157034
 
 
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И "сапога" фигачат, мины сыпят. Миримся ЗЕленые?
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Ничего страшного нужно просто отвести войска
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Устойчівоє перемиріє досягнуто, вже час і там відступати.
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у зебобиков включен режим мочи в глазах - желтый
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тссс! вы главное главнокакбыкомандующегочемтотам не беспокойте...
все должно идти по сценарию...
не мутите.. обстреливают их! иш! паникеры (это корч души)
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