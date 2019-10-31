 Найманці РФ обстріляли опорний пункт ОС поблизу Новогригорівки з СПГ і великокаліберних кулеметів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Близько 8 ранку з боку окупованого населеного пункту Біла Кам’янка розпочався обстріл обладнаних неподалік Новогригорівки опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру, який тривав пів години", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
все должно идти по сценарию...
не мутите.. обстреливают их! иш! паникеры (это корч души)