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 Політика України
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Все про:недоторканність (472) Дубневич (41)

 Я це розцінюю як політичне шоу, - Дубневич про кримінальні провадження проти нього

Нардеп Ярослав Дубневич ("За майбутнє"), з якого ВР сьогодні зняла недоторканність, вважає провадження щодо нього політичним шоу.

Про це Дубневич сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені інкримінують 191 статтю - це збитки, хоча в документах, які подали НАБУ, експертний висновок свідчить, що немає збитків, а є зменшення активів "Укрзалізниці". А збитками це може бути визнано тільки тоді, коли буде рішення суду. Слідчі НАБУ не мали часу упродовж понад 3,5 року подати до суду і щоб підтвердити, це збитки чи ні. Мене за цей період жодного разу не викликали як свідка, хоча могли викликати, щоб я надав свої свідчення. Я це розцінюю як політичне шоу, дуже цікаво всім представникам влади і НАБУ на чолі із Ситником, щоб показати, як вони борються з корупціонерами", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів

Дубневич розповів, що засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться вже завтра в Антикорупційному суді.

Раніше Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157032
 
 
 Топ коментарі
 
Ха-ха, з огляду на стан Укрзалізниці я б взагалі мовчав би
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шоу это когда коляска и одеялко в клеточку!
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откупится .за 30 лет никого не посадили и этот всем украинцам фак покажет бо вны того варті Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него - Цензор.НЕТ 759
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Ха-ха, з огляду на стан Укрзалізниці я б взагалі мовчав би
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откупится .за 30 лет никого не посадили и этот всем украинцам фак покажет бо вны того варті Я это расцениваю как политическое шоу, - Дубневич об уголовных производствах против него - Цензор.НЕТ 759
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шоу это когда коляска и одеялко в клеточку!
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Нічого не зрозуміло. Може знов якась туфта, яку довести неможливо?

Таке враження, що він якимсь євреям дорогу перейшов, і ті мстяться, адже влада тепер у них.
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Знов прокляті жидомасони винуваті в тому, що В УЗ більшість вагонів в аварійному стані, залізничне полотно зношене, вокзали засрані, наприклад біля київського як були бомжі так і залишаються. Прокляті жидомасони.
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А це вже демагогія. Вас батьки в дититнстві у хедер не водили?
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так у тому і справа, що Дубневічі не є працівниками Укрзалізниці. І нанести їй збитки вони могли хіба що нишпорили і псували по ночах колію та вагони...
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Коли у крані немає води -у Жагуна винні жиди )))
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Нехай не "жиди". а люди схожої з діючим президентом національності. ТАк піде?
.
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накрався, недоумок, скільки міг, а тепер політичне шоу
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Эти ублюдки корупционеры должны быть расстреляны вместе с жёнами и детьми за тотальное разграбление Украины,а они просто насмехаются
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должны..но тогда точно пукин нападёт..без шуток..снести всю нынешнюю быдло-элиту нужно давно, но такая резня обязательно привлечёт падальщиков..
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как хвост прищемят - так политическое преследование
как пальцы (я*цы) в двери - так политическое шоу
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Как воровать- так это экономическая реформа, а как отвечать за воровство так сразу политическое шоу
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Тут є що конфіскувати! Забракло терпіння гортати список його нерухомості.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_384502ab-fcc2-4d75-87c2-42616e3c6bd7
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"Мені інкримінують 191 статтю - це збитки, хоча в документах, які подали НАБУ, експертний висновок свідчить, що немає збитків, а є зменшення активів "Укрзалізниці".

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До всіх,хто дерибанить держпідприємства !!
Підказка..

відтепер у Суді розповідайте -не по тій статті "справу шиєш,начальник !"
немає збитків, а є зменшення активів підприємства !!
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У ху-ла є таке понятіє: неефективне використання бюджетних срєдств.
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Дубневич безпосередньо не мав доступу до бюджетних коштів, бо не був ні держчиновніком, ні працівником Укрзалізниці
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доит бюджет уже столько лет и называет это политическим шоу? так еще при Луценко эти дела пищали к производству!
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Тебе не кажется странным, доит бюджет Укрзализница, а сажают частника.
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...да...много "реформаторов" увидела Украина за последних 10 лет правления уголовника и сына уголовника...Только ни к чему хорошему это не привело...Двойная мораль и ..ничего личного...только "бизнес"...Личная выгода во всём и везде...А Украина,для них "ширма"....
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...да...много "реформаторов" увидела Украина за последних 10 лет правления уголовника и сына уголовника...Только ни к чему хорошему это не привело...Двойная мораль и ..ничего личного...только "бизнес"...Личная выгода во всём и везде...А Украина,для них "ширма"....
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через пару дней решение суда, залог, и выход на свободу! В Украине сидят только укравшие в маркете колбасу. Укравшие миллионы просто делятся с мафией в мантиях.
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