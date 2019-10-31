 Я це розцінюю як політичне шоу, - Дубневич про кримінальні провадження проти нього

Про це Дубневич сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені інкримінують 191 статтю - це збитки, хоча в документах, які подали НАБУ, експертний висновок свідчить, що немає збитків, а є зменшення активів "Укрзалізниці". А збитками це може бути визнано тільки тоді, коли буде рішення суду. Слідчі НАБУ не мали часу упродовж понад 3,5 року подати до суду і щоб підтвердити, це збитки чи ні. Мене за цей період жодного разу не викликали як свідка, хоча могли викликати, щоб я надав свої свідчення. Я це розцінюю як політичне шоу, дуже цікаво всім представникам влади і НАБУ на чолі із Ситником, щоб показати, як вони борються з корупціонерами", - зазначив нардеп.

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Дубневич розповів, що засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться вже завтра в Антикорупційному суді.

Раніше Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".