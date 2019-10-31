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Все про:Геращенко Ірина (949) бешкет (423) Яременко Богдан (54) Слуга народу (423) Славицька (1)

 Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Народна депутатка фракції "Опозиційна платформа - За життя" Антоніна Славицька заявила, що вона і її колеги будуть ініціювати процедуру відкликання з посади голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка (фракція "Слуга народу") через скандал з публікацією його особистого листування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора ми були свідками ситуації непрофесійної та ганебної поведінки чоловіка, який очолює комітет у закордонних справах. Обурення викликає не поведінка цього чоловіка, а брехня, яка посипалася, і виправдання такої поведінки. Я вважаю, що керівник комітету в закордонних справах повинен уособлювати дипломатію і представляти нас на міжнародній арені", - сказала Славицька під час виступу з трибуни Верховної Ради в четвер.

За її словами, в комітеті в закордонних справах є багато гідних жінок, готових обійняти посаду голови. Також вона заявила, що вони з колегами ініціюватимуть питання про відставку Яременка, оскільки вони не бачать жодної реакції від фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Слова Славицької підтримала її колега з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми хочемо підтримати виступи попередніх колег, що "слуги" насамперед мають думати про міжнародну репутацію України, а не коли голова профільного комітету підіграє найгіршим міфам про Україну, про те, що тут за сто доларів можна купити жінку. Це повна ганьба, і нам також здається, що голова комітету має подати у відставку", - сказала у своєму виступі Геращенко.

Підтримала ініціативу також народна депутатка "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Нам телефонують наші іноземні колеги та партнери, й вони обурені. Я вважаю, що у фракції "Слуга народу" є дуже багато гідних жінок, які можуть очолити цей комітет, із цим не повинно бути проблем", - заявила вона.

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157031
 
   
 Топ коментарі
 
Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
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Слуга Народа - «Дрочи всегда, дрочи везде!»
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Кстати, хочу напомнить, что Богдан Яременко, будучи послом в Турции, оказался единственным дипломатом который поддержал Майдан, остальные рассказывали сказки про радикалов и нацистов или стыдливо молчали.
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как же так.... $100 на сторону уходят ))))
все деньги должны оставаться в раде )))))
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Там среди этих зеленых слуг мамбы юмбы есть хоть один более менее адекватный??????
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Так це він і був, кращій серед гірших. Секс-скандал в Раде: женщины-депутаты инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики - Цензор.НЕТ 5325
Решта взагалі дауни, сиди я сам відкрию.
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единственное не правильно то, что этот чубака переписывался на рабочем месте, это бред, а то, с кем и когда и как трахается, то его дело. Бывший генплокулол вообще с собаками любит танцевать, а може и того больше
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На нього вже компромат зібрала вся секс-агентура світу. Його просто треб усунути від державної таємниці і дозволити займатися улюбленою справою, а не долею крaїни. Ось і все.
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Если это сделать, он лишится части зарплаты и меньше сможет тратит на женщин!
Это негуманно!
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Точно який же він після цього внєшній, тепер тільки внутрішній!
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С перспективой на главу комитета ГЛУБОКИХ ВНУТРЕННИХ ТЕЛ!)))
судя с его переписки))))
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Не перегибайте, ьлядь, сиську, не купить, а немножко попользоваться за 100 баков. Разница существенна!!!
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а такой перспективный новый политик был Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 4537
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Так Кива и не скрывает, что идиот, а Еременко позиционирует себя как интеллигент. Можно только представить, что собой представляют остальные Слуги урода, однозначно там полно педофилов и насильников.
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Гнати його потрібно а не за це. А за то що потрібно "оппозиційна" депутатка гнати не буде, вона сама перед Пу навколішки стає
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Ну так усім відомо , шо ПЄСдуни і жОППоблок разом
Ось доказ лизання сраки

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Повний коментар можна? А це фуфло остав собі малорос.
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Не понял,по какому поводу такой кипишь?Ну обсуждал чел свои интимные подробности с подругой,так шо?Вон Клинтон в бытность президентом,не обсуждал,а воплощал в реальность.И ни где нибудь,а в оральном кабинете.Так это Штаты,а не где нибудь в Мухосранске.В итоге импичмент не прокатил.Клинтон отбыл два своих президентских срока.И ничего.А тут какая целомудренность в стиле "у нас секса нет".А сами шмара на шмаре,и шмарой погоняет.
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До речі, а він після цього довідку з КВД не повинен принести? Може в нього сифіліс, або гонорея? А то брехунів на поліграф погнали, а блудочьосів в шкірдиспансер ще ні, нєпорядок!
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Хер бы на того Ярему... Вот журналюги падлюки... Взяли и цены растрындели. Вот что теперь дома брехать? Где бабки, понимаешь, почему так мало понимаешь, куда уходят объясняй...
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Не переживайте) Там левых бабок больше чем многие здесь за всю жизнь заработали.
То ли Кива в эконом классе на ручной тяге без шума и пыли.

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Та ото так... Я вообще то чутка другое имел в виду. Шо мне дома трындеть- чего так мало, на кого тратишь... Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 9179
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шото жопоблоковцев дрочащий киви, после переписки с моделью не смутил
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правильно!!!! каждый депутат должен иметь комнату эмоциональной разгрузки и по пару помошниц на твёрдый мандат Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 4238
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Этот бородатый ублюдок был при Януковиче 2010-2014 г.г. послом в Турции и курировал поставку украинских девушек в секс рабство
https://www.dialog.ua/ukraine/193598_1572515884
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Не розумію, а чого так вся зєкоМанда возбуділася? Чувак тупо спалився на робочому місці. Мало того, що сам спалився так і всю Зє-контору спалив . Тепер цілком логічно було б перевести його на посаду ліфтьора в жіночу баню - класично , задурно і без аналу 😃
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Я ПРЕДЛАГАЮ РАДИКАЛЬНОЕ ,А НЕ ПОЛОВИНЧАТОЕ РЕШЕНИЕ - ДАВАЙТЕ ПОЙДЕМ НА ПЕРЕВЫБОРЫ - НАРОД УЖЕ ВСЕ ПОНЯЛ - КАЧЕСТВО БУДЕТ ЛУЧШЕ
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Какая теперь разница, если зеленая шлюха страну предала?
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из всего того ЗеШапито, персонаж был не самый отрицательный ...
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Ну только не вам подстилкам кремля из говноблока предавшим Украину на кого-то гавкать
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Моральные ценности депутата для Зе и Ко - совершенно не важны. Лишь бы голосовали по команде. Лишь бы как овцы шли за своим пастухом. Превратили парламент Украины в рассадник распутства, лжи и лицемерия. И это считается уже нормальным....
Ни в одном созыве еще не было такого презрения к гражданам Украины!
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скажу больше..
ни в одном созыве не было такого презрения граждан к депутатам ВР..
про всенародного промолчу..
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К сожалению, я Вами не соглашусь - посмотрите рейтинги. Большая часть проголосовавших либо стыдятся своего выбора и молчат, либо по прежнему надеются, что кодла клоунов без образования и опыта сможет поднять благосостояние в Украине, закончить войну. Рейтинги двигаются вниз (проседают - Богдан), но не так быстро, как можно было бы предполагать на фоне еженедельных скандалов.
Есть предположение, что бОльшей части населения глубоко плевать на то, что происходит в Раде и куда движется Украина. Всё тот же принцип: "Хуже не будет"
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Це вже не ВР, а бордель. Новини з ВР чи з дому розпусти? Ганьба на весь світ, Україну перетворили в офіс моніки.
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Я теж на початку сміялася...Але ж, Народ, це вже серьозно.Шо ж ти за дипломат такий, Бодя, що почав тупо викручуватися? Розум де? Чого в інституті вчили? Сказав би -так, було, здуру шарів собі по мережах. От я, Циля, теж пропозиції щодо кофтинок й тарілок переглядаю. Але при цьому моя правиця не на кнопці голосування у ВР, ось що. А він ще й на журналістів попер -провокація... висновок: депутат Яременко зламався. Ремонту не підлягає.
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"мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину"

Да, это мифы. За 100 долларов можно купить 2 женшины!
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старческий маразм у этих женщин-депутаток
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Интересно, а свою жену он в каком борделе отрыл? Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 1714
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обиделись проститутки из фракции проституток...
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Чоловіки яке ваше діло хто кого трахкає і скільки за те платить .Єдине кого це повинно хвилювати так це його дружину. Хай удосконалює своє сексуальне життя щоб чоловіка до повій не тягнуло. Жінки якщо ви вважаєте що повії це погано так підставте тому колезі краще і задарма. І що за маячня " женщины-депутаты инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики" Якщо чоловік трахкає когось іншого ніж дружина то що він перестає бути фахівцем у своїй справі. Як це може впливати на його ділові якості.
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"думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину"

Т. е. их расстраивает не сам факт покупки, а низкая цена
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Это еще хорошо, что дело в Раде закончилось только перепиской
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Люди сходили в буфет, поели устриц запивая бургунским, икорки откушали красной да черной, а пока на трибуне докладчик что-то непонятное звездит, глядишь, от скуки в законотворческих штанах что-то зашевелилось. Вот и потянуло кого по шалавам, кого эконом классом на ручной дрезине, а кто-то не против и весь наш народ вздрючить. Ох и тяжелая жисть у них, маются бедные, за электорат страдают.
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===глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала в своем выступлении Геращенко.===

Ну так уже точно не миф. А Геращенке обидно, никто столько не предлагал, она и считает, что миф
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Онанизм, наркотики, проститутки, порнография. Лучше бы дрались все время как раньше, когда в этой Раде была демократия.
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вы жену еременко видали? это он от безысходности))
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