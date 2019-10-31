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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (83) НАТО (2134) нацменшини (116) Столтенберг Єнс (404)

 Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав Україні про необхідність впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Столтенберг сказав на пресконференції в Києві.

"Як ви знаєте, я постійно кажу про важливість прав меншин. Усі союзники погодилися, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що питання меншин постійно непокоїть Угорщину - члена НАТО.

Генсек додав, що від України залежить впровадження рекомендацій Венеціанської комісії, а також зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 із 7 рекомендацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157030
 
 
 Топ коментарі
 
Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
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Україна всім должна... А невже Нато не ДОЛЖНО нам за кидалівський Будапештський меморандум?
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Пашол нах*** со своими нацменшинами. Чемоданы в руки и нах. из страны. можете себе их в Европу забрать
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Європі біженці не потрібні. Їм їх гроші їм понад усе. По простому - взувають нас як лохів.
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Вот Крым и ушёл. Вопрос, кто тогда останется...
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Свою территорию нужно защищать с оружием в руках. А тут сдали без единого выстрела. Значит, территория была чужая.
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кацапсинка, чАво нужно своей жОне-матрехе команды давать будешь.
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Твоя країна роками готувалась напасти на півострів, про що мелеш?
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Україна всім должна... А невже Нато не ДОЛЖНО нам за кидалівський Будапештський меморандум?
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Вам никто ничего не должен, неужели до сих пор непонятно?
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мишатко, срань лапотная, ты зачем, кацапсина, сюда припёрлось?
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ну ядерное оружие же не было применено. потому Украина и не подавала в суд
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а между прочим прикольная мысль - послать (хорошее слово) фарион заботиться о нац. меньшинах... она им расскажет, как надо Родину любить
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Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Столтенберг
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
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Незрозуміло, яке відношення має Нато до мовного закону України?
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Как не крути, а венгры работают по вопросам НАТО четко и последовательно ))
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И правильно делают, если иначе не доходит.
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Нравятся мне такие комментарии
А потом спрашивают "а нас за шо?"
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Он там в Норвегии сортиры моет и мечтает о каком-то пляже
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Ви зайвохромосомні такі кумедні, може краще підете деінде і вже там один одному соснете? Навіщо нам на це тут дивитись?
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Вот поэтому и нужно искать компромиссы и договариваться с венграми. И с поляками тоже. Пока что от этих стран зависит судьба Украины, а не наоборот. Это очень чувствительный вопрос и нужно полностью следовать европейским стандартам в его решении. Только в этом случае, если Венгрия вдруг захочет слишком много для себя, можно будет просить другие страны, чтобы помогли в этом вопросе.
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Угорщина не зупиниться, вони бачуть що нашу країну розриває війна і намагаються собі шмат урвати.
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Европейские стандарты, это как Испания кирзовым сапогом бьет по почкам Каталонии?
Тогда Украина уже супер пупер толератная.
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Даешь венгерский язык государственным !
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Нацменшості мають право за державний кошт вивчати державну мову в Україні, або будь яку іншу вже за свій кошт і в будь-якому місці.
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Куда уж больше прав в верховной Раде Украины 80 процентов Питеров
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Украина всем должна. Отказалась о ЯО и страны - гаранты ничего не должны .
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По большому счету Украина никому и ничего не должна.Гаранты Будапештского меморандума спрятали головы себе в дупу как страусы а в Украины есть оружие в 1000 раз ужаснее ЯО это радиоактивные отходы,и стоит поднять несколько транспортных самолетов загруженных ими на предельную высоту и направить их в сторону сраных гарантов и пускай их сбивают их супер-пупер ПВО.Нас украинцев уничтожают морально и политически не смотря на все договоренности и ГАРАНТИИ так почему мы Украина не может сделать то чего нам никто не смог ГАРАНТИРОВАТЬ?Право на самозащиту даже на мировом уровне еще никто не отменял.
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,,Бредятина,,-обоснуй или у тебя своего мнения нету?
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Жевать твой пост- тратить время, но если кратко. У Украины не было ЯО, т. е Украина не имела доступа к управлению этими ракетами, как и средств для их обслуживания. Те ракеты были уже опасны, т. к у многих истекал срок эксплуатации. Про радиоактивные отходы, вообще полная чушь.
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Ты или тупой или намеренно притворяешся,что скорее всего.А знаеш ли ты убогий что под Львовом был резервнй полноценный ЦУП управления космическими устройствами и всеми средствами обороны как запущенными из Бойконура так и стратегической обороной СССР а на територии Украины была сконцентрирована основная масса стратегического вооружения для скрытной перевозки и обслуживания которых в стране было построено найбольшее количество АЭС на единицу територии.
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Такими темпами украiнцi стануть нацменшиною в своiй же краiнi
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Украина шестой год воюет с недетскими оккупантами? какие вопросы меньшинства могут быть ,когда Отечество в опасности? Зачем нам от лица Генерального секретаря НАТО слышать промосковскую дурь,что в Украине происходит гражданское противостояние при оккупации из вне?
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Украина якобы воюет с Россией, но среди обмененных "пленных" две трети украинцы, и ни одного российского военнослужащего.
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Ну да там в той части живут в основном правнуки казачков малороссов,которые сдали гетмана Мазепу московскому царю Петру 1. Все помнят что лугадония раньше называлась сталинской областью и в этой области ненавидели всё украинское,а любили всё советское,
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Да и почему Москва производит обмен ?...наверное из за того что оружие и инструкторов даёт своих,а когда припечёт то не стесняется армию свою запускать на территорию Украины.
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Две трети украинцы,а кто остальные что марсиане?Так кто такие одна третья озвуч.
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Лица с двойным гражданством, либо лица неопределившиеся.
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А как тогда определять депутатов и чиновников из тройным а то и пятерным гражданством?
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Чекаю коли НАТА скаже якою мовою мені тут писати.
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Нужно везде дать рекламу что - Украина поможет выходцам из арабских стран и стран средней азии и африки заехать в ЕС через нашу западную границу.
Украина предоставит еду и автобусы и подвезет всех беженцев к границе где обеспечит нелегальный переход в ЕС.
***
И пусть ЕС попытается остановить миллионы беженцев. Впереди будут идти женщины и дети и пусть погранцы ЕС их попытаются остановить. Позади будут идти мужчины арабы и африканцы с калашами.
***
Турки этим шантажируют ЕС. Так почему бы и нам это не сделать? С волками жить по волчьи выть!
Мы еще будем во всех международных СМИ кричать - "Свободу нацменшинствам в ЕС!"
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тогда отменят безвиз и закроют границы. а что тут с кучей папуасов и бармалеев делать ? тут и местных неадекватов хватает.
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да как вы за.бали...кого тут ущемили в Украине, кроме самих украинцев?
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Могу сократить нацменшині до красной книги
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Лечу комплексы хуторской меньшовартости, снимаю свидомитскую зависимость. Амбулаторно и на дому. С гарантией.
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Украина упала на колени и теперь ее добивают все кому не лень пока не добьют окончательно. Бесхребетные ублюдки правят страной.
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Ишь расхрюкались. Вы может быть в ЕС и НАТО не хотите?!
А ну выполнять, а то больше обещалок не получите!!!!
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Рахрюкались тут только свинорусы типа тебя и Mikhail Andreev 893741c8, ну и еще пара ватанов, типа Скромного кролика вам подхрюкивают.
********, иди домой, тут ни водки ни бояры тебе никто не нальет.
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Україна нікому нічого "не должна" окрім своєму народові, патріотам і захисникам Батьківщини. Європа, США, НАТО хай дадуть відповідь щодо дотримання умов Будапештського меморандуму. Отут ви нам заборгували по повній програмі. Але Європа, ОБСЄ, ПАРЄ, різні Столтенберги на стороні України чи Московії?! Питання є. Здавали і здають Україну. Не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. А ****** їм активно помагають.
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Да, конечно, они все на стороне кремляУкраїна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2140 . Только зачем-то ввели санкции против россии, не выгодные для себя. И в 2014 году пригрозили кремлю заплатить большУю цену, если не остановит агрессию. Вместо голословных обвинений в сторону западных стран некоторым украинцам лучше было бы призадуматься об ответственности каждого человека за свой выбор при голосовании на выборах. Было бы больше пользы для Украины.
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Всё дело в том, что есть официальная линия партии, а есть - неофициальная.
Поэтому на телевизор говорится одно, а в реальности - делается другое.
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Покажите пример, раздайте миллионы паспортов других стран своим "американским" гражданам.
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...порвут эти "нацменьшины" Украину,как тузик фуфайку...Вспомните "съезд рыгоаналов" в 2004 году в Северодонецке??? А ведь они в Киеве обосновались и "политику" диктуют...
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...порвут эти "нацменьшины" Украину,как тузик фуфайку...Вспомните "съезд рыгоаналов" в 2004 году в Северодонецке??? А ведь они в Киеве обосновались и "политику" диктуют...
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патриоты, все хорошо, пока нацменшинством вы считаете всех, кроме себя. Но придут и другие времена и тогда вам вернется бумерангом. Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2852
Админ конечно может забанить за правду, но такие тут нравы.
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