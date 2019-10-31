 Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Столтенберг сказав на пресконференції в Києві.
"Як ви знаєте, я постійно кажу про важливість прав меншин. Усі союзники погодилися, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що питання меншин постійно непокоїть Угорщину - члена НАТО.
Генсек додав, що від України залежить впровадження рекомендацій Венеціанської комісії, а також зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 із 7 рекомендацій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову.
Какие союзники? Вы о чем? О тех союзниках которые помогают отвести украинские войска из Украины чтобы путина не правацировать?
А потом спрашивают "а нас за шо?"
Тогда Украина уже супер пупер толератная.
Украина предоставит еду и автобусы и подвезет всех беженцев к границе где обеспечит нелегальный переход в ЕС.
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И пусть ЕС попытается остановить миллионы беженцев. Впереди будут идти женщины и дети и пусть погранцы ЕС их попытаются остановить. Позади будут идти мужчины арабы и африканцы с калашами.
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Турки этим шантажируют ЕС. Так почему бы и нам это не сделать? С волками жить по волчьи выть!
Мы еще будем во всех международных СМИ кричать - "Свободу нацменшинствам в ЕС!"
А ну выполнять, а то больше обещалок не получите!!!!
********, иди домой, тут ни водки ни бояры тебе никто не нальет.
Поэтому на телевизор говорится одно, а в реальности - делается другое.
Админ конечно может забанить за правду, но такие тут нравы.