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 Політика України
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Все про:нацбезпека (117) СБУ (4829) Столтенберг Єнс (404)

 Я очікую впровадження закону про національну безпеку і реформування СБУ, - Столтенберг

У НАТО чекають від України впровадження ухваленого закону про національну безпеку.

"Цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще, і всі ви вже зробили потужний ривок. І я очікую впровадження закону про національну безпеку, який був ухвалений минулоріч, що передбачає парламентський контроль над відомствами безпеки, оборонними інститутами, а також реформування служби безпеки", - сказав Столтенберг на засіданні Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що радники НАТО працюватимуть із парламентаріями над впровадженням євроатлантичних принципів і "найкращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення права меншості, для боротьби з корупцією і для того, щоб всі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, і служили інтересам народу України".

"Це буде підтримувати прагнення України вступити в НАТО. Як суверенна держава Україна має право вибирати свої власні системи безпеки. Двері НАТО залишаються відкритими для вас. Дорога для членства в НАТО не є легкою, і ті, хто хочуть цього, мусять мати відданість і здійснювати значні реформи, але, врешті-решт, членство є рішенням членів Альянсу і тих, хто хоче до нього приєднатися, і тільки вони. Ніхто за межами України не має права вето, час сфери впливу пішов у минуле", - підкреслив генсек Альянсу.

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Столтенберг також висловив переконання, що в України велике майбутнє.

"Україна пройшла значний шлях, і ще багато чого необхідно пройти. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо одні й ті самі цінності - любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенство права", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157028
 
   
 Топ коментарі
 
краще не такі гарні слова - а парочка баз НАТО,
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(при чем люди готовы отдать свои огороды бесплатно))))
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"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок."
Источник: https://censor.net.ua/n315702
Какой рывок лебедьщукураком может сделать? Рукава в ватнике оторвуться...
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краще не такі гарні слова - а парочка баз НАТО,
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(при чем люди готовы отдать свои огороды бесплатно))))
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згоден!
але ж то ті, що с любов"ю оброблені і пальчиками перебрані..а не якісь там бурьяни і хащі)))
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йенсу надо срочно переквалифицироваться из секретарей в президенты
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Мы от них ОЖИДАЕМ только очередных порций ГОВНА!
ЧУВАК не трать время на жтот ХЛАМ!!!
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смотри не обожрись,а то кто ж тебя заменит когда придет час ч
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я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности ", - сказал Столтенберг Источник: https://censor.net.ua/n3157028 не напрягайся!!ЗЕ ещё на такие ,,неожиданности"совсем не готов!!наверняка ещё с ,,пацанами"из за поребребрика должно пройти согласование как ток порешают и будет отмашка тогда лиш и может быть!! Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6075 Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7588 Я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности и реформирования СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2772
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Їм ніколи, вони з проститутками переписуються.
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не дождется Столтенберг: кива дрочит, яременко хочет анал-слугам не до законов.
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"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок."
Источник: https://censor.net.ua/n315702
Какой рывок лебедьщукураком может сделать? Рукава в ватнике оторвуться...
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Пока есть такой Сийярто, Столтенберг может не опасаясь за последствия обещать Украине не то, шо членство в НАТО, а главенство с перенесением штаб-квартиры НАТО со всей инфраструктурой в Киев.
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Базу в Очакове достройте!, балаболы....
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Мы ждем, мы верим, надеемся и... Ну, в смысле не "мы" а "они". А мы- ждем конечно, но не верим и практически не надеемся. Это видимо, очередной вариант эволюционного развития озабоченностей всякого рода. ***** мультики крутит, а у Зели на них мож денег не хватат, может ещё как- он больше ротом. Оттакенный, не- ОТТАКЕННЫЙ рывок... Его пока нет, но он обязательно будет, потом. Нужно только верить и моли... В смысле- верить.
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все понятно, йенс тоже в доле, ему, как и сынку байдена, дали оклад или полтора Я очікую впровадження закону про національну безпеку і реформування СБУ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6302
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