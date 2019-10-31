 Я очікую впровадження закону про національну безпеку і реформування СБУ, - Столтенберг

"Цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще, і всі ви вже зробили потужний ривок. І я очікую впровадження закону про національну безпеку, який був ухвалений минулоріч, що передбачає парламентський контроль над відомствами безпеки, оборонними інститутами, а також реформування служби безпеки", - сказав Столтенберг на засіданні Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що радники НАТО працюватимуть із парламентаріями над впровадженням євроатлантичних принципів і "найкращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення права меншості, для боротьби з корупцією і для того, щоб всі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, і служили інтересам народу України".

"Це буде підтримувати прагнення України вступити в НАТО. Як суверенна держава Україна має право вибирати свої власні системи безпеки. Двері НАТО залишаються відкритими для вас. Дорога для членства в НАТО не є легкою, і ті, хто хочуть цього, мусять мати відданість і здійснювати значні реформи, але, врешті-решт, членство є рішенням членів Альянсу і тих, хто хоче до нього приєднатися, і тільки вони. Ніхто за межами України не має права вето, час сфери впливу пішов у минуле", - підкреслив генсек Альянсу.

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Столтенберг також висловив переконання, що в України велике майбутнє.

"Україна пройшла значний шлях, і ще багато чого необхідно пройти. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо одні й ті самі цінності - любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенство права", - сказав він.