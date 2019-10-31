 Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова

Про це вона заявила в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є сьогодні. Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше", - сказала Маркарова.

За її словами, в кожному бюджеті раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, а й зміни в Податковий кодекс, цього року уряд відійшов від них.

"Парламент розглядає кілька змін до Податкового кодексу, деякі з них можуть бути і ресурсними, але ми не враховували ці надходження в бюджет. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання в бюджет - це надходження від грального бізнесу або від бренду, якщо ці законопроєкти будуть прийняті. Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні по базі, ні через відсоток. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри і вони мають бути передбачуваними", - підсумувала міністерка.

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Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

18 жовтня Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про Держбюджет-2020.