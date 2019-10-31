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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (686) Мінфін (377) податки (830) Маркарова (77)

 Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше.

Про це вона заявила в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є сьогодні. Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше", - сказала Маркарова.

За її словами, в кожному бюджеті раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, а й зміни в Податковий кодекс, цього року уряд відійшов від них.

"Парламент розглядає кілька змін до Податкового кодексу, деякі з них можуть бути і ресурсними, але ми не враховували ці надходження в бюджет. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання в бюджет - це надходження від грального бізнесу або від бренду, якщо ці законопроєкти будуть прийняті. Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні по базі, ні через відсоток. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри і вони мають бути передбачуваними", - підсумувала міністерка.

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Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

18 жовтня Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про Держбюджет-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157026
 
 
 Топ коментарі
 
А понижать?...Злочинные папередники все завысили в разы, по словам поклонников Владимира Александровича, а вы не хотите понижать?.... Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2550
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на 20%-30% выше чем была! по ЖКХ 70 лярдов долгов, кто то же должен их оплатить! так что готовь кошелек!!
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А понижать?...Злочинные папередники все завысили в разы, по словам поклонников Владимира Александровича, а вы не хотите понижать?.... Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2550
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І алігархи по старому будуть платити податок цілих 5% з з своїх десятків мільярдів щорічних девідентів, в той час як технічки із своїх 4 тисяч платять нещасних 18%.?
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А статки Рижого за рік зросли на 2, 4 млрд вічнозелених. Не дуже жирно?
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- А чудо?
- Чудо в тому полягає, що **здити не будете ви їх! (с)
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Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку не планируют снижать



Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4888

Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1».
«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - сообщила Маркарова.
По ее словам, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», - добавила Маркарова.
Напомним, 14 июля НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее. С августа цена на газ для населения снизилась на 5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров с НДС.
9 августа «Нафтогаз» обратился в суд с просьбой признать противоправным постановление правительства, которым были изменены расчеты цены газа для населения.
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что выборы закончились да? так не долго новые устроить!!
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" Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене"
ее диплом тоже липовый?
как у всех зеленкиных
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Ага, недержавного зразка... В Трускавці видали.
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Дик, а хіба не зе-команда виборами розказувала, що для населення достатньо і власного газу? А його собівартість ж менше 100 баксів. Ну навіть якщо накинути 15% рентабельності, витрати на транспортування і обслуговування мереж, то ціна має точно бути нижчою за 200 доларів.
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А где деньги-то брать? Президент готов "принять в любых количествах с любой стороны", а инвестиций - ноль...
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Точно точно, просто будем вводит новые поборы под разными названиями! Типа обязательная касса, обязательная страховка, обязательный платеж! Это же не налоги да? название то другое!!
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"элита" продолжать пребывать в параллельной реальности..без снижения налоговой нагрузки болт получите, а не рост экономики..кстати, а мадам не понимает, что увеличение минималки с нового года тоже есть повыжение налогов..?
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нет нет , название другое! понимаешь рассчитано на лохов, раз название другое то это не налоги!!
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Вообще то зелохи рассчитывали, что их понизят.
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на 20%-30% выше чем была! по ЖКХ 70 лярдов долгов, кто то же должен их оплатить! так что готовь кошелек!!
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Не тільки мені готувати гаманець, а також це необхідно усім прихильникам Зе Правительство не планирует повышать налоги, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4130
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Зелупы молодцы! Налоги не планируют повышать, тарифы на коммуналку, в этом году, обещают не увеличивать, красавцы!
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Бо тарифи не "повисять", а збільшать Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 527
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Не повІсять? Шкода, когось вже треба таки повісити.
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От игорного бизнеса повышения планируете - это понятно, но от брендов нахрена? Не лучше ли создать условия для появления как можно большего кол-ва укр. брендов с перспективой захвата заруб рынков?
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Якщо терміново не продати землю - буде катастрофа. Не треба боятись дефолтів. (с)
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Значит увеличат количество налоговых проверок и негласный план по начислению штрафных санкций!
Тут и к Зеле не ходи! Видно это он и имел ввиду, обещая грандиозный экономический прорыв.
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Ну спасобо и на етом. А ничего что Зештанмаер шел на выборы под обещаниями снизить налоги? Или он только помнит обещание сепарам прекратить воевать против Расии?
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По малански - означает : снижения налогов не будет !!!
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правительству и пенсиионный возраст поднимать не надо.
при такой пенсии работать придется до смерти.
а тарифы и сами уже полезли вверх. кварт плата выросла вдвое, появился какой то доп мусор в необъятном объеме, только город как был в грязи--так и остался
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ФОПам сделал обязательные кассы чем тебе не налоги, тоже обязательно тоже кто то это все должен оплатить, тот же налог токо название другое! Так что все нормально налоги не повысились 100% ХА ХА ХА!!
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Якщо узеленські кажуть що не будуть, то готуйтесь до підвищення. Вже проходили.
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Зі святом Halloween, зебіли! А якщо в українській народній термінології - ВАМ ВИНЕСЛИ ГАРБУЗА !
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маркарова - минфин и никакого отношения к налоговой политике не имеет. налогами у нас занимается ГНС
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Значит планирует. Просто называться это будет по другому и всего то.
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Правительство не планирует повышать налоги
Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2000
Будут повышать сборы и платежи !
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Так при Азірові теж не підвищували, просто брали авансом, наперед. А то може ти помреш, а податки не заплатиш... Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2279
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@для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми", - подытожила министр@

Как можно понять дебильный закон о РРО, если ясно только, что правила игры законодатель нарушил без переговоров с виновной стороной (ФЛП), без каких-либо пилотажных исследований проблемы,а только из-за желания какой-то курвы в комитете заработать себе на хатынку... Система "упрощенного" налогообложения этим законом практически разрушена, потому что никакие вменяемые мелкие торговцы, мастерские или парикмахерские на эту хрень не поведутся. На фига нам компенсация на подъем планки до 2,5 лямов в год, если реально учитываемый доход у меня никогда еще не превышал даже 400 тыс и от которого остается на себя 120 тыс в год? Нам и ведения книги учета ежедневного дохода было за глаза, а уж касса, чеки, складской учет, ежедневная отчетность и, прости господи (как эта курва сказала!) ВСЕГО 1000 грн в месяц за программу - это один человек не потянет точно. А создавать ТОВ или ПАТ - это без нас, пусть пани министерка с идиотами из комитета создает и ремонтирует потом машины, торгует на морозе селедкой со смартфоном в руках! Флаг им в руки и пинка под сраки!
Никто и в страшном сне не мог предсказать, что такой бред примут грёбаные слуги урода и будут выдавать его за кардинальную реформу и эффективный способ вывода финансов из тени. Не за тех взялись, пани та панове! С себя вы не начали, с крупных обманщиков тоже, а нашли бесправное безмолвное стадо, над которым можно издеваться без понимания им правил игры и с которым обращаются непредсказуемо.
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Зєбобіки повинні страждати, бо тільки через сраку до них щось доходить. Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3766
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Звичайно, позапланове підвищення, ми його не планували, просто так само якось вийшло! Уряд не планує підвищувати податки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3075
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Значит поднимут. Не понятно, почему Вовка ее оставил воровать и дальше?
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так уже ж подняли, вам шо, мало? походу это "жжж" неспроста, видимо ещё подымать будут.
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