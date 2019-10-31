 Найбільша європейська лотерея "Євромільйони" розігрує €80 мільйонів

Увечері в п'ятницю загальноєвропейська лотерея EuroMillions (Євромільйони) проводить розіграш 80 мільйонів євро, це найбільший джекпот, що розігрують в Європі на цьому тижні.

Якщо ви впевнені, що виграти такий гігантський лотерейний приз Європи, перебуваючи в Україні, неможливо, спробуйте сервіс TheLotter, завдяки якому ви можете придбати офіційні лотерейні квитки, як якщо б ви особисто перебували в Європі!

Для участі в супертиражі необхідно заповнити квиток на сайті лотерейного сервісу TheLotter.com.

Як українці можуть брати участь в тиражі Євромільйони?

Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць. Щоб стати учасником суперрозіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь в супертиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу. У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям з усього світу виграти призи на суму понад $ 70 мільйонів в цілому.

"Мені правда потрібні були гроші!"

Незважаючи на пенсійний вік. Аура продовжувала працювати, щоб допомагати дітям. "Я пенсіонерка, і я б хотіла перестати працювати, але все одно продовжувала ходити на роботу, тому що у мене є мої діти, але я так хочу відпочити, правда!"

Аура Д. з Панами виграла джекпот $ 30 мільйонів, взявши участь у Флоріда - Лото на сайті theLotter.com.

Відповідно до правил європейської лотереї, квитки купуються співробітниками локального офісу на території Іспанії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої міжнаціональної європейської лотереї, придбайте білети ЄвроМільонів вже сьогодні.

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