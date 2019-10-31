 Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів

Як повідомили в ГПУ агентству "Інтерфакс-Україна", "про підозру Дубневичу повідомив особисто генпрокурор Руслан Рябошапка", передає Цензор.НЕТ.

Дубневич підозрюється в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн ​​гривень.

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Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

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