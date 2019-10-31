 Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів

Як повідомили в ГПУ агентству "Інтерфакс-Україна", "про підозру Дубневичу повідомив особисто генпрокурор Руслан Рябошапка", передає Цензор.НЕТ.
Дубневич підозрюється в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.
За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн гривень.
Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.
Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.
Не слишком ли много дружбанов Петруччио попались на воровстве ?
Очевидно это для того чтобы понять суть самого ***** :
"...скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты..."
спроба "перевести стрілки"
або "підміна понять" - "затуманити справу" ,приписавши комусь іншому...