EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3586  19
Все про:НАБУ (2158) Укрзалізниця (838) Дубневич (41)

 Рябошапка особисто вручив Дубневичу підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів

Депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє") повідомлено про підозру у причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Як повідомили в ГПУ агентству "Інтерфакс-Україна", "про підозру Дубневичу повідомив особисто генпрокурор Руслан Рябошапка", передає Цензор.НЕТ.

Дубневич підозрюється в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн ​​гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець. ВIДЕО

Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

Читайте також: Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157020
 
   
 Топ коментарі
 
Прикольно, оказывается Дубневич из "За будущее" ... уже ....а на деле-то он отпочковался из кодлы ублюдков, фальсификаторов, брехунов, мародёров, брехунов и барыг ....название писать ?
Дубневичу вручили підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7607

Не слишком ли много дружбанов Петруччио попались на воровстве ?
Очевидно это для того чтобы понять суть самого Педры :
"...скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты..."
 показати весь коментар
 
Такого не было при мародёре!!!! Верните нам мародёра, а то кушать сильно хочется...
 показати весь коментар
 
Вишиванку, швидше вдягай вишиванку. І державний прапор на плечі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такого не было при мародёре!!!! Верните нам мародёра, а то кушать сильно хочется...
 показати весь коментар
 
 
Вишиванку, швидше вдягай вишиванку. І державний прапор на плечі...
 показати весь коментар
 
 
Нічого не зрозуміло. Може знов якась туфта, яу довести неможливо?
 показати весь коментар
 
Тобі персонально ніхто нічого доводити і не буде,провокаторе на єврейські теми.....
 показати весь коментар
 
Прикольно, оказывается Дубневич из "За будущее" ... уже ....а на деле-то он отпочковался из кодлы ублюдков, фальсификаторов, брехунов, мародёров, брехунов и барыг ....название писать ?
Дубневичу вручили підозру в причетності до заволодіння 93 млн грн держкоштів, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7607

Не слишком ли много дружбанов Петруччио попались на воровстве ?
Очевидно это для того чтобы понять суть самого ***** :
"...скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты..."
 показати весь коментар
 
 
чмо ти пропарашинське підіслане, іванов-петров-сідоров!!! на бєню всі доведені матеріали є в 3-ох державах світу, що перевищує рябошапкині "підорзри" в рази!!!! але бєню цей кишеньковий прокурор захищає, як квочка курча, не віддає чесному американському правосуддю...І сам стає при цьому співучасником кримінального розкрадання бєнєю 13 річних бюджетів держави!!! Кримінальний прокурор у владі_ злочин всієї цієї зекаманди!!! і президента особисто...бо це його 100%-ий прокурор, що він і підтвердив у розмові з трампом!!! Весь світ це чув на власні вуха!!
 показати весь коментар
 
 
не бери російських свиней до уваги,не переймайся
 показати весь коментар
 
 
Укрзализныця хочет списать свое воровство на Дубневича.
 показати весь коментар
 
 
тупа..ще тупіша..


спроба "перевести стрілки"

або "підміна понять" - "затуманити справу" ,приписавши комусь іншому...
 показати весь коментар
 
а бєні коли вручиш підозру особисто, 100%-а ти шестірка??? Всі ці сумми, які ти пред'являєш іншим,- треба ДОВОДИТИ!!!! А на бєню мають 100%-ий матеріал про відмивання в рази більших коштів, вкрадених в Україні!!! Задовбало це вибіркове гниле дійство від кишенькового прокурора!! Зрєліща для зєлохтората!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору