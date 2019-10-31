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 Політика України
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Все про:НАТО (2134) допомога (910) Столтенберг Єнс (404) траст (12)

 Завдяки допомозі НАТО Україні вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак, - Столтенберг

Допомога НАТО, яка надається Україні через трастові фонди, виявилася ефективною і допомагає цій країні захищатися, зокрема, від так званих гібридних загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Києві.

"Це дало змогу досягти відчутних результатів. Надається допомога пораненим, вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак", - сказав він.

Крім того, за словами генсека, "радники НАТО щоденно надають допомогу у процесі реформ".

Також читайте: НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією, - Столтенберг

Він нагадав, що через трастові фонди вдалося направити майже 40 млн євро на надання підтримки Україні у військовій сфері.

Трастові фонди НАТО - це специфічний механізм допомоги країнам поза блоком, який добровільно фінансують окремі члени альянсу та їхні союзники.

Також дивіться: "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг. ВIДЕО

Велика частина цих фондів була запущена у вересні 2014 року після Уельського саміту НАТО як відповідь на агресивні дії Росії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157019
 
 
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Допомога НАТО абсолютно недостатня та слабка!
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Тепер цього не буде, бо росія наддасть свою "допомогу".
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Лучший коммент на сегодня в твиттере ВР в связи с тем, что Столтенберг там выступит.

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
·
3h
Replying to
@verkhovna_rada
вы хоть не дрочите в это время!
хватит нам позора и без этого
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