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 Щойно будуть досягнуті домовленості, ми готові відкрити КПВВ "Золоте", - глава Луганської ОДА Гайдай

Глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай сьогодні, 31 жовтня, провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що інфраструктурні об'єкти працюють у штатному режимі. Скарг немає. Військові виконують команду Верховного Головнокомандувача", - наводить слова Гайдая пресслужба Луганської ОДА.

За його словами, в подальшому в Золотому запланований ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту та відкриття аптечного пункту, а також, що КПВВ готове до відкриття.

"Контрольний пункт в’їзду-виїзду в Золотому готовий до відкриття. На Луганщині це буде перше автомобільне сполучення з тимчасово окупованою територією. Як тільки будуть досягнуті відповідні домовленості, ми його відкриємо", - зазначив Гайдай.

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Він також додав, що президент України Володимир Зеленський дав доручення розрахувати вартість ремонту автомобільної дороги між Сєверодонецьком і Золотим.

Крім того, Гайдай висловив надію, що якщо не завадить погода, то міст через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" можна буде відкрити трохи раніше запланованих термінів.

Зі свого боку заступник керівника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон підкреслив, що майже всі візити організації зараз пов'язані з процесом розведення сил і засобів біля міста Золоте.

Щойно будуть досягнуті домовленості, ми готові відкрити КПВВ Золоте, - глава Луганської ОДА Гайдай 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157018
 
 
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Хм... Обіцялося що Золоте стане сірою зоною, а тепер раптом домовляємося з російськими терористами про відкриття КПП?
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Та це сєпарське чмо давно вже готове. Лише залишилося йому лугондонські шмати попрасувати і розвісити на ліхтарях
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