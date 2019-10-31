 Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв

Про це він заявив в ефірі "Прямого", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас було обрано новий парламент, президента, уряд. Незрозуміла дискусія. В риториці дуже мало питань, що стосуються інтеграції до НАТО", - зазначив Єлісєєв.
Він наголосив, що треба підтвердити, що Україна хоче отримати План дій щодо членства.
"Чому це важливо? Тому що навіть у штаб-квартирі НАТО… я хотів би послатися на заяву заступника генсека НАТО, така була Геттемюллер, яка у 18 році сказала, що з усіх країн, які прагнуть членства в НАТО, тільки щодо України не зрозуміло, чи вона хоче ПДЧ, чи не хоче ПДЧ. Тому для нас це важливо. І йдеться не про заявку, а про підтвердження, що ми хочемо ПДЧ. Що таке ПДЧ? Це те, що коли Україна виконає відповідні критерії, то ми можемо стати членом НАТО. Тому що саме через ПДЧ всі останні розширення НАТО відбувалися, саме через цей інструмент. Тобто йдеться про гарантію", - додав Єлісєєв.
Він також звернув увагу на те, що важливим є і зобов'язання НАТО прийняти Україну до Альянсу.
"І друге, що важливо, – це зобов’язання з боку НАТО нас прийняти в НАТО. Тому що зараз зобов’язання на нашій стороні. А ми би хотіли, щоб і НАТО теж мало певні зобов’язання. І це не технічне питання, а це питання політики, великої політики. І ви знаєте, як чутливо до цього питання ПДЧ ставляться деякі партнери, особливо скептично налаштовані країни або країни, які бояться Путіна, Російської Федерації. Тому я не згоден з тим, що це питання технічне. Це питання абсолютно політичне. І для нас потрібно, щоб ми всередині консенсусно підтвердили: так, ми хочемо ПДЧ.
Але, на жаль, коли відбувається така дискусія, одні кажуть, що нам треба ПДЧ, а інші кажуть, що навіть не треба нічого робити – ні заявки, нічого. То, звичайно, підігруємо позиції Москви і підігруємо позиції скептиків. Подивіться, зараз Угорщина каже: ми будемо далі блокувати, і в Україні не зрозуміло, що відбувається – хочуть вони ПДЧ чи не хочуть. Поки що немає консенсусу… На мій погляд, зараз дуже позитивна ситуація", - розповів Єлісєєв.
Він зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО.
Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
зате попередня влада говорила дуже багато.
Слова навіть заміняли діла.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Як хоче,хай і Гончаруку нагадає:
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
Все ясно , дальше не читал . Очередной лолибот .
С Такими как Яременко сделаете не только ПДЧ
Шизы вальцмановские...
Шароварникам кроме европейских зарплат не интересно вообще ничего.
В 2014 году свергая Януковича, который проросийский, они кричали "мы не быдло, мы не лохы" , потому что он не хотел подписывать ассоциацию с ЕС, не хотел "идти в Европу".
ОК.
Выбрали прозападного Порошенко, который сказал: ок, в Европу так в Европу, курс на ЕС, интеграция законов, вся фигня. Вот вам н"эзалэжнисть" в виде своей мовы, своей церкви... Армию поднял из руин. Международная политика. Реформы: идет интеграция под европейское законодательство, планируется вступление в европейский союз, осуществляется переход на стандарты НАТО.
Но тут не лохи поняли куда их тащат и им это не понравилось... На армию военный сбор платить надо, долги отдавать надо, это ж не Роисся, которая дала в долг и забыла...
Коммуналка, газ по рыночным европейским ценам. А зарплаты все не европейские, что ж это делается, ааа-а? А еще эта фабрика в Липецке - да он барыга, наживается на украинцах.
В результате на выборах выбрали (пророссийского?) Зеленского, основная предвыборная риторика которого сводилась к "я дам вам халяву" и зарплаты в 4000долларов. Так что не нужно нелохам никаких Нато и ЕС, им нужен телек, и сваты под пивко. Напрасно Нато с