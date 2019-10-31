EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  687  35
Все про:Єлісєєв (137) НАТО (2134) членство в НАТО (252)

 Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв

Ексзаступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв переконаний, що важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО.

Про це він заявив в ефірі "Прямого", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас було обрано новий парламент, президента, уряд. Незрозуміла дискусія. В риториці дуже мало питань, що стосуються інтеграції до НАТО", - зазначив Єлісєєв.

Він наголосив, що треба підтвердити, що Україна хоче отримати План дій щодо членства.

"Чому це важливо? Тому що навіть у штаб-квартирі НАТО… я хотів би послатися на заяву заступника генсека НАТО, така була Геттемюллер, яка у 18 році сказала, що з усіх країн, які прагнуть членства в НАТО, тільки щодо України не зрозуміло, чи вона хоче ПДЧ, чи не хоче ПДЧ. Тому для нас це важливо. І йдеться не про заявку, а про підтвердження, що ми хочемо ПДЧ. Що таке ПДЧ? Це те, що коли Україна виконає відповідні критерії, то ми можемо стати членом НАТО. Тому що саме через ПДЧ всі останні розширення НАТО відбувалися, саме через цей інструмент. Тобто йдеться про гарантію", - додав Єлісєєв.

Він також звернув увагу на те, що важливим є і зобов'язання НАТО прийняти Україну до Альянсу.

"І друге, що важливо, – це зобов’язання з боку НАТО нас прийняти в НАТО. Тому що зараз зобов’язання на нашій стороні. А ми би хотіли, щоб і НАТО теж мало певні зобов’язання. І це не технічне питання, а це питання політики, великої політики. І ви знаєте, як чутливо до цього питання ПДЧ ставляться деякі партнери, особливо скептично налаштовані країни або країни, які бояться Путіна, Російської Федерації. Тому я не згоден з тим, що це питання технічне. Це питання абсолютно політичне. І для нас потрібно, щоб ми всередині консенсусно підтвердили: так, ми хочемо ПДЧ.

Читайте також: Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО, - Зеленський

Але, на жаль, коли відбувається така дискусія, одні кажуть, що нам треба ПДЧ, а інші кажуть, що навіть не треба нічого робити – ні заявки, нічого. То, звичайно, підігруємо позиції Москви і підігруємо позиції скептиків. Подивіться, зараз Угорщина каже: ми будемо далі блокувати, і в Україні не зрозуміло, що відбувається – хочуть вони ПДЧ чи не хочуть. Поки що немає консенсусу… На мій погляд, зараз дуже позитивна ситуація", - розповів Єлісєєв.

Він зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157016
 
   
 Топ коментарі
 
слугам в таежный союз сильно нада
 показати весь коментар
 
Та не збирається нова влада у НАТО. Це зараз все робиться як у часи януковича.
 показати весь коментар
 
24.09.2019, 06:45
Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Краще б бувші, коли були при владі, оборонну промисловість розвивали.
 показати весь коментар
 
 
тупі розмови порошенка ніяк не наблизили Україну до НАТО і зараз не наближують! Досить вже розмов, потрібні дії!
 показати весь коментар
 
 
так Валерию Григорьевичу не нужно в НАТО то и дий никаких в этом направлении не будет
 показати весь коментар
 
Та не збирається нова влада у НАТО. Це зараз все робиться як у часи януковича.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кругом агенти кримля та Коломойського?Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев - Цензор.НЕТ 453
 показати весь коментар
 
 
в 18-м году сказала ....... века прошли и Елисеев забыл кто был президентом в 18-м году .... мама дорогая ... ой
 показати весь коментар
 
 
24.09.2019, 06:45
Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
 показати весь коментар
 
 
да....ну і діла...
зате попередня влада говорила дуже багато.
Слова навіть заміняли діла.
 показати весь коментар
 
 
Это да, если надо много говорить - то обращайтесь к папередныкам, уж они то умеют это делать лучше всех.
 показати весь коментар
 
 
А в этой статье соевые идиоты не поймут никак о чем речь:" которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно хочет она ПДЧ или не хочет ПДЧ." (с) - он вроде и хаит зеленых, а вроде, как и соевую команду.Новая власть мало говорит об интеграции в НАТО. Должно быть ясно, что Украина хочет ПДЧ, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3503
 показати весь коментар
 
 
Що воно меле ?Яка РИТОРИКА ??? Його задача-нагадувати Зєлєнскому про обов'язок виконувати норми конституції:

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Як хоче,хай і Гончаруку нагадає:

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
 показати весь коментар
 
 
Экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев убежден ...

Все ясно , дальше не читал . Очередной лолибот .
 показати весь коментар
 
 
Делаеться второстепенное создавая иллюзию, ПДЧ не делают так как другие цели
 показати весь коментар
 
 
Точно . Де армія мова та Томас... Чи Томос я вже забув як він називається.
 показати весь коментар
 
Я так понял, по коментах. Что зебобики не хотят в НАТО, а хотят в ссср...
 показати весь коментар
 
 
Я так понял, что свидомиты хотят чтобы все хотели так как они хотят? А хотЯлка не сломается?
 показати весь коментар
 
Никаких перспектив вступления в НАТО никто не дает и не обещает, но обязательно надо демонстрировать свою приверженность к НАТО))))
Шизы вальцмановские...
 показати весь коментар
 
А що до того всього мають "екси", чи там "папєрєднікі"? Вони ж зробили все, що могли і все миздобули. Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9113
 показати весь коментар
 
 
интересно, а сколько депутатов из зеублюдков вообще расшифруют аббревиатуру НАТО? хотя...для начала бы надо узнать, сколько Зебилов вообще знает значение слова аббревиатура Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8545
 показати весь коментар
 
 
А сколько свидомитов вообще умеют говорить?
 показати весь коментар
 
Прискорити,розширити-часи "дарагой лєонід ілліч".
 показати весь коментар
 
 
Какое Нато? Какая Европа?
Шароварникам кроме европейских зарплат не интересно вообще ничего.
В 2014 году свергая Януковича, который проросийский, они кричали "мы не быдло, мы не лохы" , потому что он не хотел подписывать ассоциацию с ЕС, не хотел "идти в Европу".
ОК.
Выбрали прозападного Порошенко, который сказал: ок, в Европу так в Европу, курс на ЕС, интеграция законов, вся фигня. Вот вам н"эзалэжнисть" в виде своей мовы, своей церкви... Армию поднял из руин. Международная политика. Реформы: идет интеграция под европейское законодательство, планируется вступление в европейский союз, осуществляется переход на стандарты НАТО.
Но тут не лохи поняли куда их тащат и им это не понравилось... На армию военный сбор платить надо, долги отдавать надо, это ж не Роисся, которая дала в долг и забыла...
Коммуналка, газ по рыночным европейским ценам. А зарплаты все не европейские, что ж это делается, ааа-а? А еще эта фабрика в Липецке - да он барыга, наживается на украинцах.
В результате на выборах выбрали (пророссийского?) Зеленского, основная предвыборная риторика которого сводилась к "я дам вам халяву" и зарплаты в 4000долларов. Так что не нужно нелохам никаких Нато и ЕС, им нужен телек, и сваты под пивко. Напрасно Нато с
 показати весь коментар
 
Надо какСвын, говорить, говорить , говорить ..... и ни...уя не делать!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну дык я ж об этом и писал что было сделано. Но таким как ты это не интересно: они этого даже не замечают, потому что это для них не ценность.
 показати весь коментар
 
потрохорилим пообіціять, що дурню в небо плюнуть. хто нас там жде?--ніхто!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору