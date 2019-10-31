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 Економіка, Суспільство
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 "Метінвест" з 2012 року нарощував інвестиції в екопроєкти попри спад у виробництві, - Риженков

Група компаній "Метінвест" з 2012 року збільшувала капітальні та операційні витрати на екологічну модернізацію, незважаючи на зниження обсягів виробництва

Про це заявив керівник "Метінвесту" Юрій Риженков у ході European Steel Conference, організованої однією з найбільш авторитетних консалтингово-аналітичних компаній в металургійній галузі World Steel Dynamics спільно з GMK Center, пише uaprom.info.

Зокрема, в 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн т на екопроєкти і операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено $146 млн, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн сталі) - $148 млн, 2014 рік (13,163 млн т) - $226 млн, 2015 рік (11,648 млн тонн) - $207 млн, 2016 рік (12,284 млн тонн) - $231 млн 2017 рік (11,287 млн ​​тонн) - $ 249 млн і 2018 рік (11,428 млн тонн) - $ 347 млн. Уточнюється, що в 2018 року тільки капінвестиції екологічного спрямування становили $ 117 млн, що становить 31% всіх капінвестицій в Україні за рік.

В цілому на сьогодні група реалізує 149 соціальних і екологічних проєктів на своїх підприємствах.

Метінвест з 2012 року нарощував інвестиції в екопроєкти попри спад у виробництві, - Риженков 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157015
 
 
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а эко проекты-это ветряки тоже? которые по зеленому тарифу продают электричество? коррупционная это схема..справедливости ради- смотрятся эффектно..под Приморском Ахмет их кучу наставил..раньше только под Мелитополем видел и то с трассы..а в Приморске они вообще рядышком...
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Это не охмет наставил, а куплены они за гос бабки и 40 миллионов лохов платят ему за ветер по 6 грн/кВт.ч
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К Метинвесту вроде нет эко-претензий, а вот к ахметовскому ДТЕКу полно. Они развивают ряд ветроэлектростанций, при этом параллельно используют грязнейшие угольные технологии. На одном Форуме по теме климата звучала такая цифра, что в Украине используются одни из самых грязных в угольных технологий в мире. в 8 раз грязней, чем у западных угольщиков. Только там сворачивают угольную отрасль (даже в Китае), а у нас и не собираются. Наоборот Ренат Леонидович с партнерами не прочь увеличить объемы работы ТЕС, хотя их можно смело закрывать (оставить 20% от существующих), для экономики и экологии это будет плюс, но не для ДТЕК,
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В курсе в курсе 😀😀😀
Прихватил Запорожсталь и сразу закрыл все соц проекты для рабочих. Базы отдыха в Кирилловке, строившийся профилакторий для рабочих. ЗАТО СТРОИТ В КИРРИЛОВСКОМ РАОЙНЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМО РЯДОМ С СЕЛОМ
Я ТАК ПОНИМАЮ, что у азметова свои санитарные собственные нормы в зеленых бумажках
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Нет в природе Кирилловского района. И профилакторий работает. Уже лет 50. Находится на острове Хортица, в Запорожье. А ветряки стоят около с. Новоконстантиновка, рядом с действующей запорожсталевской базой "Металлург"
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Бывший гендиректор Сацкий начал строить профилакторий на Азовском море - может вы не в курсе. Азметов все похерил
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Гендиректор Сацкий возглавлял Запорожсталь более 30 лет. Умер год назад
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что то не видно что бы у нас олигархи вкладывались в очистку, все как было так и осталось, стоит только солнышку зайти так газуют что утром машины золой покрываются
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"Метинвест" с 2012 года наращивал инвестиции в экопроекты, несмотря на спад в производстве,

Подтверждаю. Лабораторные приборы новые, жд.пути ремонтируются,приборный парк медленно , но обновляется,но при зарплатах трудящихся 250-350 долл. производство останется без рабочих - около 50% персонала - пенсионеры.
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