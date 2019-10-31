 50% всіх твітів про вакцинацію виходило від російських тролів і ботів, - Супрун пояснила, звідки взялися міфи про шкоду імунізації

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі сказала ексміністрерка охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Між 2014 і 2017 роками 50% всіх твітів про вакцинацію виходило від російських тролів і ботів. Це створило відповідну атмосферу і популяризувало питання: чи потрібна вакцинація", - сказала Супрун.
Вона нагадала, що охорона здоров'я і питання вакцинації є частиною національної безпеки.
Нагадаємо, раніше Супрун повідомила, що прийнятий ВР законопроєкт №1076 "Про зміни в закон "Про державні закупівлі" може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин.
Дно.
А про такую разработку не слыхал ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-бомба
Понятно, что грантососам её заказали как бомбу, что бы потом прикрыть проект.
Но в процессе разработки, ученые лохопеды разработали не афродизиак как пишут в википедии, а гормональный нейрохимический переключатель. Закрепить этот эффект на уровне бихвеоризма, а для особо неугодных CRIPS и готово.
https://rutube.ru/video/93******************************/
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm
25 причин сказать прививкам - нет!
Чтобы понять насколько опасны прививки, достаточно упомянуть тот факт, что за 10 лет ни один врач или руководитель фармкомпаний США не отважился выпить смесь стандартных добавок, имеющихся в большинстве вакцин, в том же количестве, которое, в соответствии с рекомендациями Центра Профилактики и Контроля заболеваемости США 2000 г, получал шестилетний ребёнок. И это несмотря на обещанную награду свыше 100 000 долларов.
Если этот факт вам показался неубедительным, прочитайте следующие факты:
✔ Месячный ребёнок, весящий 5 кг., получает ту же дозу вакцины, что и пятилетний, весящий 18 кг. Новорожденные с незрелой, не развившейся еще иммунной системой, получают в 5 раз большую дозу (относительно массы тела), чем старшие дети.
✔ Международные исследования показывают, что прививки являются одной из причин СВДС - синдрома внезапной детской смерти.
✔ Практически всегда детские инфекционные болезни доброкачественны и проходят сами по себе. Кроме того, они приводят к выработке пожизненного иммунитета, в то время как прививочный иммунитет лишь временный, поэтому существует повторная вакцинация.
✔ Пожизненный иммунитет передается потом от матери через плаценту к ее еще не родившемуся ребенку, прививочный иммунитет через плаценту не передается.
✔ Нет научных исследований, призванных определить, на самом ли деле вакцины предотвращают заболевания. Графики заболеваемости скорее показывают, что прививки вводились в конце периода эпидемии, когда болезнь уже была на последней стадии.
✔ Нет долгосрочных исследований безопасности вакцин. Проводятся лишь краткосрочные проверки, где привитые испытуемые сравниваются с группой, которой ввели другую вакцину. На самом деле сравнивать нужно с группой непривитых.
✔ Независимые частные исследования (голландские и немецкие) обнаружили, что привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается.
✔ Ребенок получает не одну, а много прививок. Не существует тестов для определения действия комбинированных вакцин.
✔ Пионеры вакцинации, которые рекомендовали соблюдать большую предосторожность перед вакцинацией населения, никогда не пропагандировали массовое прививание.
✔ Детей прививают просто потому, что запугивают их родителей. Прививание детей - самый прибыльный бизнес как для производителей вакцин, так и для врачей.
✔ Детям, которые находятся только на грудном молоке, вводят мощные вакцинные токсины, что противоречит любой логике и науке.
✔ Вакцины содержат тяжелые металлы (ртуть, алюминий), канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, сыворотку, содержащую вирусы животных и чужеродный генетический материал, крайне ядовитые деконтаминанты и вспомогательные вещества, непроверенные антибиотики, ни один из которых не может быть введен без нанесения организму вреда.
✔ Вакцины содержат сыворотку крови не только шимпанзе и других
Там фильм и вот эта ссылка https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm
По тексту ниже, автор не я.
Своих детей не прививал. Из всех врачей иногда нужен стоматолог.
Сам в детстве прошёл весь курс прививок СССР. Детская карточка была как война и мир.
В Комитет по биоэтике РАН, в редакцию радио "Россия"
от профессора В.В. Городиловой
Давно следовало бы серьезно подумать о нарастающем ДЕТСКОМ ЛЕЙКОЗЕ, о котором говорил уже в начале 60-х академик Л. А. Зильбер, о разбалансированной иммунной системе В РЕЗУЛЬТАТЕ неугасающего (в том числе) "ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГОСОСТОЯНИЯ", НАЧИНАЮЩЕГОСЯ у нас С РОДДОМОВ И АКТИВНО ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ В ДЕТСКОМ, ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ПЕРИОДАХ.
Доказано, что у младенцев иммунная система ещё незрелая, что она начинает функционировать в пределах некоторой "нормы" через 6 месяцев, а до того организм ещё не адаптировался, не созрел. Какая может быть БЦЖ в неонатальном периоде? Неонатология призывает и обязывает медработников наблюдать за новорожденными в первый месяц после рождения. За это время должна быть проведена не вакцинация БЦЖ, а тщательный скрининг новорожденных на иммунодефициты, исследования с целью установления тех или иных наследственных заболеваний, сделан прогноз реальных предпосылок к той или иной патологии, например, к ферментопатиям. Западным странам вроде бы такие сведения не нужны, ведь они не прививают таких крох живыми вакцинами. Тем не менее, в этих государствах уже несколько десятилетий проводится оценки иммунного статуса сразу после рождения.
Что происходит с тимусом, выработкой лимфоцитов после применения БЦЖ - что делается с этой системой защиты? Где эти данные? Я их не встречала в отечественной литературе, хотя грядёт третье тысячелетие. Фактически, всё происходящее на протяжении нескольких поколений - нарушение понимания того, что значит "вакцинация". Помощь в "исправлении" здоровья детей должна быть и разумно-индивидуальной, и очень осторожной.
Иммунный статус человека оценивается в настоящее время по дифференцированным показателям активности Т- и В-клеточных систем иммунитета. ПОСЛЕ БЦЖ НАЧИНАЕТСЯСЕРЬЕЗНАЯ ПЕРЕСТРОЙКАПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙИМУННОЙ СИСТЕМЫ, в первую очередь, макрофагальной её составляющей, на живые микобактерии туберкулёза, являющиеся основой этой вакцины.
Готова ли иммунная система младенца бороться со столь сильной нагрузкой? Этого же никто не изучал....
Подобная иммуномодуляция, если и требуется кому-то, то таких - единицы.
ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕТОНКОГО ЗАЩИТНОГОМЕХАНИЗМАПУТЕМПОСТОЯННОЙ "ИММУНОТЕРАПИИ" ВЫЗЫВАЕТУСКОРЕННУЮ ПОТЕРЮ "ИММУНОСИЛЫ", допускаю - ИНВОЛЮЦИЮ ТИМУСА, не успевшего приступить к своим "обязанностям", ОТКРВАЯ ДОРОГУ К ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ...
Лимфоциты входят в семейство лейкоцитов - белых клеток крови.
Кровь, как известно, состоит из жидкой плазмы, эритроцитов (красных кровяных шариков), лейкоцитов и тромбоцитов. Можно думать, что при интенсивной и продолжительной иммуностимуляции в крови накапливаются факторы, оказывающие разнообразное воздействие на клетки иммунной системы, нарушая условия функционирования лимфоцитов, повышая "расход" определённых типов клеток белой крови. Истощение их приведёт к изменению кроветворения, аналогично тому, возможно, как при продолжительной анемии активизируется эритропоэз. То, что я называю продолжительным "поствакцинальным состоянием", в конечном итоге может явиться причиной расстройства кроветворения. И в таких высказываниях я не одинока. Хочу напомнить о работах Н. П. Шабалова (1969, 1975), указывающих на провоцирующую роль вакцин в проявлениях латентно протекающего лейкоза у детей, а также о тяжёлых обострениях лейкоза под влиянием прививок, о чем упоминается и в многочисленной педиатрической литературе, но меры не принимаются.
Минздрав СССР не организовал в свое время подготовку врачей по клинической иммунологии, в том числе в области микробиологии, следовательно, и в системе прививок - ни в медицинских институтах, ни на кафедрах усовершенствования врачей. Знание клинической иммунологии совершенно необходимо для оценки здоровья современных детей, подростков и молодежи детородного возраста. К сожалению, и институты охраны детства даже не ставят перед собой таких задач.
Клиническая иммунология жизненно важна для микробиологов и педиатров,
в первую очередь для тех, кто занимается "переделыванием" естественных защитных сил организма детей с помощью прививок. Надо знать, что переделываешь!
Всё сказанное тем более важно, поскольку допускаю, что БЦЖ, как живые
микобактерии туберкулёза, подавляют активность Т-системы у новорожденных, вызывая вторичную иммунологическую недостаточность - синдромы приобретённых иммунодефицитов (СПИДы). Вторичную иммунологическую недостаточность следует расценивать как конечный результат функционального расстройства и патологических изменений в иммунной системе детей.
Полностью разделяю требования Галины Петровны Червонской, которые она выдвинула открыто через средства массовой информации (газеты и журналы, радио и телевидение) - прививки должны быть индивидуальными и рационально применяемыми. Совершенно необходимо диагностическое иммунологическое обследование до и после этого медицинского и очень небезобидного вмешательства. Нельзя беспредельно накапливать избыточные антитела - их избыток приводит к аутоиммунным процессам. Отюда и "помолодевшие" аутоиммунные заболевания у молодёжи: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, заболевания почек, щитовидной железы, расстройство нервной, эндокринной и сосудистой систем, многочисленные онкозаболевания, а среди них - детский лейкоз.
Считаю, что Минздрав обязан разработать план не по охвату прививками, а по организации иммунологического обследования-скрининга современных детей на иммунодефициты.Такой план должен отвечать современным запросам детской эко- и эндопатологии и определению более серьёзных критериев к показаниям и противопоказаниям к прививкам, особенно живыми вакцинами. Думается, что противопоказания следует резко расширить.
Считаю также необходимым привлекать к административной и уголовной ответственности медицинский персонал, проводящий прививки насильственно в детских дошкольных учреждениях и в школах, без индивидуального отбора детей, в погоне за количеством числа привитых.
Для любого современного эко-эпидемиологического исследования необходимы данные о состоянии здоровья населения и, прежде всего, иммунологического здоровья.
На собственном горьком опыте знаю, как насильственная вакцинация приносит вред, а не пользу здоровью ребенка. Моей внучке была сделана первая прививка АКДС. Возникло тяжелейшее осложнение - отёк мозговых оболочек, шок и пр. В период кампаний прививок в школе каждый раз приходится воевать с медперсоналом и слушать угрозы о запрещении посещения школы. Наряду с этим, существуют чёткие противопоказания к последующей вакцинации в случае, если на первую была тяжелая реакция. Хорошо ещё, что в нашей поликлинике есть всё-таки думающие врачи, хотя и здесь не всё так просто - их становится всё меньше.
Более того, я могла бы ещё много рассказать из собственной практики, ведь я не просто медик-онкоиммунолог, но... морской офицер, служившая в бригаде подводных лодок. Раньше было всё засекречено (без этого тоже нельзя!), но теперь можно о чём-то и рассказать... Для подводников были обязательные прививки, как и для всех тех, кто призывается во флот. Мы провели интересные наблюдения: как же неодинаково реагируют на уколы и прививки мальчики, мужчины - герои подводники, имеющие, однако, разные нервные типы!
Один из моих учеников показал, что у взрослых ребят призывного возраста прививки вызывают такие резкие изменения со стороны иммунологических реакций, которые "приходят в норму" очень нескоро. И на фоне привносимого нарушения естественных процессов иммунного статуса привитые болели простудными и другими заболеваниями (в их числе теми, от которых прививали!) чаще, чем ребята, которые входили в группу "контроля", т.е. не вакцинировались.
То, о чём я здесь рассказала чуть-чуть, сейчас можно прочитать, например, в "Журнале эпидемиологии, микробиологии и иммунобиологии" (ЖМЭИ, 1990, № 7) - авторы Гапочко К. Г., Куприн И. Д. и др.: "Об индивидуально-личностных особенностях человека как факторе этиологии поствакцинальных осложнений". Эти исследования представлены сотрудниками Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, г. Ленинград.
Ну, что ж тут нового? Каждый человек - индивидуальность, так и должно
быть. Любая вакцина ослабляет организм: у кого и сколько этот процесс продлится - предсказать невозможно, это надо определять, используя весь иммунологический арсенал методик. Уверяю вас, следовая патология на вакцинальное повреждение обязательно остаётся.
Добавлю к этому что реакция Манту -тоже серьёзная иммунологическая перестройка. Вы только подумайте: организм "обязан" выдать реакцию с местными проявлениями в месте введения аллергена - туберкулина, на крохотное количество биологической диагностической пробы. И организм реагирует воспалительным процессом - покраснением разной величины в месте парентерального поступления туберкулина. Эта диагностическая проба - ничуть не менее опасное вмешательство, чем сама вакцина, постольку тоже - чужеродный белок, аллерген.
Конечно же,прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми - нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план, спускаемый из Минздрава. С этими мыслями я и подписывала обр
Відповідь ВОЗ щодо заміни на безпечні консерванти:
В настоящее время в большинстве промышленно развитых стран при проведении плановой иммунизации используются однодозовые флаконы. Однако в других странах продолжают использовать и вакцины, содержащие консерванты (в том числе, тиомерсал), в многодозовых флаконах, например, в тех случаях, если прививки требуется провести большому числу людей в течение ограниченного времени, как, например, во время эпидемий и пандемий.
Учитывая потребности всех стран в вакцинах без консервантов, при отказе от многодозовых флаконов потребуется значительно увеличить производственные мощности по розливу вакцин. Это повлечет за собой большие временные и финансовые затраты и может оказаться невозможным производить достаточное количество вакцин в однодозовых флаконах и обеспечить их непрерывную поставку на глобальном уровне.
Кроме того, для однодозовых флаконов требуются гораздо большие площади в холодильных складах и транспортные возможности, что в настоящее время недоступно в большинстве стран. Согласно последним оценкам ВОЗ, применение только однодозовых флаконов потребует увеличения складских помещений не менее чем в два раза.
Замена многодозовых флаконов на однодозовые повлечет за собой и значительную нагрузку на окружающую среду. Это потребует больших объемов сырья, энергии для их производства и транспорта, а также приведет к увеличению отходов.
Супрун садити потрібно а не слухати її маячню, накупила гавня-ної прививки індійського виробництва, то чого забороняти нормальні вакцини??? По кору так взагалі просрочка розморожена була, тому у нас така епідемія з кором.
Хочуть раби халяви то нехай дають дітям, чого не дати можливості альтернативно купити нормальну вакцину. Зате в правильних клініках при ціні вакцини 750 грн в них вакцини завжди є по 1800 і чогось їм легко ввезти її і палки в колеса їм "чесний" МОЗ не вставляє, і не тримає тижнями на таможні.
Ще може напише що російські боти сироватку проти бутулізму і антидот проти укусу змій тоже не дали завезти??
Але чому я маю переплачувати 1000 грн бо якась баба смерть забороняє до ввезення нормальні вакцини бо вони були ввезені не через офіційних постачальників МОЗ?????
В клініках приватних є вакцина по дикій ціні а аптеки не можуть її по нормальній ціні яка в Європі тому що Гудзь не давав завезти..
Добре завезіть через МОЗ платну альтернативу але по реальній а не завищеній в рази ціні...
Потім уже в прессі повспливало що в одному селі взагалі 60 дітей захворіли, бо вакцину розморозили під час транспортування і все рівно дали дітям??
І що, нікого навіть не звільнили за цю халатність но порохоботи Супрун носять на руках.... Була до неї іпідемія кору???? Так само не дай бог ще з іншими вакцинами вспливе хто знає якої вони якості...
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ
Часто виникають легкі місцеві або системні реакції. У більшості випадків виникає тимчасовий набряк, чутливість і почервоніння у місці введення, що супроводжуються лихоманкою. Іноді виникають важкі реакції, що супроводжуються високою температурою, збудженням та криками, що спостерігаються протягом 24 годин після введення. Були зареєстровані гіпотонічні- гіпореактивні епізоди. Фебрильні судоми відмічалися з частотою один випадок на 12500 введених доз. Ін'єкція парацетамолу під час та протягом 4-8 годин після імунізації знижує частоту подальших фебрильних реакцій.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:
Обов'язково, на випадок гострої анафілактичної реакції на один з компонентів вакцини, повинні бути підготовані ін'єкції адреналіну (1:1000). Для лікування важкої анафілаксії, початкова доза адреналіну становить 0,1-0,5 мг (ін'єкція 0,1-0,5 мл, 1:1000), при підшкірному або внугрішньом'язовому введенні. Разова доза не повинна перевищувати 1 мг (1 мл). Для немовлят та дітей рекомендована доза адреналіну становить 0,01 мг/кг (ін'єкція 0,01 мл, 1:1000). Разова педіатрична доза не повинна перевищувати 0,5 мг (0,5 мл). Основою лікування важкої анафілаксії є швидке введення адреналіну, що може врятувати життя. Його слід використовувати при першій підозрі на анафілаксію.
Як і при використанні всіх вакцин, для виявлення виникнення алергічних реакцій раннього або негайного типу, пацієнт повинен знаходитись під наглядом протягом не менше 30 хвилин. Також повинні бути підготовлені гідрокортизон і антигістамінні препарати, на додаток до підтримуючих заходів, таких як кисневі інгаляції.
Особливо уважно треба стежити за тим, щоб ін'єкція не потрапила у судинне русло. Надзвичайно важливо запитати батьків, опікунів або дорослих пацієнтів, які повернулися за наступною дозою в серії вакцинацій, про наявність побічних реакцій під час попереднього застосування препарату.
Які з запобіжних заходів у нас робляться??? Не бачив ні одного, дали прививку і додому при наступній тоже нікого нічого не питають, хто розказує що можна вколоти дитині Парацетамол коли в дитини потім реакція на прививку або дати антигістамін.
Батьки прост опісля першої поганої реакції взагалі перестають давати інші прививки а довідки просто купляють....
Но ты колись и коли детей, эксперриментируй над своим организмом
8 з яких - протягом жовтня. Про це повідомили в Центрі громадського МОЗ.
"На 28 жовтня 2019 в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - впродовж жовтня.
П'ять випадків підтверджені лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.
Щеплення не захищає від хвороби, а тільки послаблює її протікання.
Тобто серед захворівших можуть бути щеплені
А ще після першої вакцинації могло не бути реакції імунної системи, закордоном ревакцинацію роблять деколи через місяць, у нас ніхто і не провіряє чи є в організмі антитіла, могло взагалі в людини не виробитись імунітету...
Просто ця вся вакцинація як і інше робиться через одне місце в Україні, вакцина непонятної якості, лікарі не підготовлені до можливих ускладнень і правильного зберігання багатодозових вакцин. Не має повторної ревакцинації.....
Тому і маємо епідемію кору і ще зараз може дифтерія добавитись....
https://www.youtube.com/watch?v=g50MCS_Jg8I
Історія одного лікаря
https://www.youtube.com/watch?v=LNyBysAjxhc
До двух лет ребенок нормально развивался, понимал речь, в полтора года сам начал считать до десяти. После прививки, сделанной в два года, против кори-паротита-краснухи (КПК) в течение месяца ребенок перестал разговаривать, понимать речь и реагировать на наши голоса. Врач сказал, что это состояние пройдёт. А воспитатель в детском саду предположил, что у ребенка, возможно, аутизм. Тогда я не знала, что это такое. Мы пошли к другому невропатологу, она подтвердила - есть элементы аутизма. Я знаю очень много мам детей-аутистов. Все они говорят, что их дети заболели после вакцинирования от кори. Когда сыну было шесть лет, снова позвонили из поликлиники, и, зная, что у него аутизм, пригласили на прививку от кори. Я спросила: «Вы шутите или издеваетесь?» Я всем теперь говорю: «Не делайте вакцинацию». Сегодня моему ребенку десять лет, он - инвалид первой группы, ходит в спецшколу, т.к. у него IQ соответствует трехлетнему возрасту, но он хорошо учится по математике. Сын почти не понимает, что я ему говорю, только стандартные команды, иногда их надо повторять по два-три раза...
Аутизм, скажу я вам, страшное дело. Жил ребенок по соседству у нас в доме. Ни родителям, ни соседям покоя не было. А в 18 лет автоматически такого человека переводят в разряд шизофреников.
А прививки которые производились в нашей стране и по умолчанию всем прививались (преимущественно, в дестстве) от основного перечня болезней - они действительно снижали заболеваемость существенно.
"Щоб тя гівно доганяло"©
Зато никто не обвинит в неприязненном к миссис Супрун отношении - целых два эпиграфа и оба настолько «в точку», шо и добавить нечего.