 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня

Як повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі зафіксували застосування стрілецької зброї неподалік Петрівського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"29 жовтня, патрулюючи орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі чули постріли і черги зі стрілецької зброї приблизно за 2-4 км на північний захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення)", - зазначається у звіті місії.
При цьому спостерігачі не уточнювали, яка зі сторін відкрила вогонь.
Також спостерігачі повідомили, що, перебуваючи на тому ж пункті спостереження, чули обстріли за межами ділянки розведення сил.
"Здійснюючи нагляд з цієї ж позиції і приблизно за 2 км на північний схід від н.п. Богданівка (підконтрольний уряду, 41 км на північний захід від Донецька), команди місії чули 42 постріли і черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження (усі, за оцінкою, за ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - повідомляє СММ.
У щоденному зведенні штабу ООС за 29 жовтня обстріли в районі Петрівського не вказуються - у ньому згадано лише вогонь під Богданівкою, за межами ділянки розведення військ.
Як відомо, найпершою умовою для початку розведення сил і засобів на Донбасі є 7-денне дотримання на ділянці режиму тиші.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.
ты хочешь сказать что мы отведем войска . они где то там в поле постоят три месяца а потом вернутся ? а тебе не приходило в голову то что просто так вернуться не получится ? или по твоему сепары все как один джентельмены и не попытаются воспользоваться нашей глупостью и занять территории ? а люди которые там живут . они не все москали . ты о них подумал . каково им ?
"ми в цьому процесі вириваємо ініціативу і можемо нав'язувати свої умови припинення війни" зафиксируй себе . ни хера вы с Вовочкой игрой в поддавки не вырвете у ***** . и навязать вы ему ничего не сможете
не знаю на межи чего ты там находишься . на межи войны или нервного срыва ? но на счет угрозы ядерной войны ты эээээ немножко ошибаешься
Разведение возле Золотого тому пример.
Факты провокационных обстрелов со стороны ВСУ есть?
Кто подтверждает якобы обстрелы ВСУ?
ОБСЕ подтвердает, что да выстрелы были, но кто их сделал не пишет.
"Обстрелы будут всегда т.к обе стороны провоцируют друг друга." ?
«Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами.
Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів», - йдеться у повідомленні.
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