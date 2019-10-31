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Все про:ОБСЄ (2297) обстріл (5656) Петрівське (2)

 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня

Моніторингова місія ОБСЄ 29 жовтня зафіксувала обстріли біля Петрівського, в третій зоні розведення сил, узгодженій на переговорах у Мінську.

Як повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі зафіксували застосування стрілецької зброї неподалік Петрівського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"29 жовтня, патрулюючи орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі чули постріли і черги зі стрілецької зброї приблизно за 2-4 км на північний захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення)", - зазначається у звіті місії.

При цьому спостерігачі не уточнювали, яка зі сторін відкрила вогонь.

Також спостерігачі повідомили, що, перебуваючи на тому ж пункті спостереження, чули обстріли за межами ділянки розведення сил.

"Здійснюючи нагляд з цієї ж позиції і приблизно за 2 км на північний схід від н.п. Богданівка (підконтрольний уряду, 41 км на північний захід від Донецька), команди місії чули 42 постріли і черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження (усі, за оцінкою, за ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - повідомляє СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 листопада має початися розведення військ у Петрівському, - Зеленський

У щоденному зведенні штабу ООС за 29 жовтня обстріли в районі Петрівського не вказуються - у ньому згадано лише вогонь під Богданівкою, за межами ділянки розведення військ.

Як відомо, найпершою умовою для початку розведення сил і засобів на Донбасі є 7-денне дотримання на ділянці режиму тиші.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157012
 
 
 Топ коментарі
 
НИКАКИХ ОБСТРЕЛОВ НЕТ!!! ЭТО ВСЕ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ ПОРОХОБОТОВ!!!
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 1395

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Не факт, что сорвалось. Ему плевать что там происходит на самом деле.
Разведение возле Золотого тому пример.
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ты опять от санитаров сбежал ? Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 7905
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НИКАКИХ ОБСТРЕЛОВ НЕТ!!! ЭТО ВСЕ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ ПОРОХОБОТОВ!!!
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 1395

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То просто грім гримів. Потрібно вірити сєпарам і Пуйлу.
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Та давайте вже відводити війська без очікування 7 діб без пострілів, навіть під обстрілами! Для чого ці умовності! Ми відводимо війська щоб показати свою добру волю до припинення війни і такі дрібниці як обстріли не мають ставати нам на заваді! Відвели війська, швидко у всіх місцях - дали сигнал міжнародному співтовариству на введення нових санкцій проти путіна. Відвели війська, почекали місяць часу - не допомогло, пішли у наступ на всіх ділянках!
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кому ця демонстрація потрібна? Хто її оцінить? Чи принесе це очікуваний результат?
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Зеленському потрібно відвести війська, хай відводить, але швидко та ефективно! Визначив де і наскільки, відвів, почекав 1-2-3 місяці і якщо немає ефекту - війська повертаються на свої позиції!
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хто йому і тобі такий дискурс задав? Яка ціль України? Безбечне та сприятливе середовище для життя українців (сподіваюсь, це незаперечно?). Похідними від цього є незалежність та суверинітет (бо яким чином створювати те середовище). Для чого відведення? Шо воно нам дає??? Нас переконують, шо це дасть мир, суверинітет та теротиріальну цілісність. Тільки ідіот може повірити, шо відступаючи ми переможемо. Відведенням (масовим) ми збільшуємо зону, де відсутній повністю український суверинітет, та укріпляємо ворога в усіх смислах - у військовому, морально, юридично, політично
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Ціль України - перемогти ворога, а не створювати комусь там безпечні умови! Якщо для того щоб перемогти ворога, потрібно відійти назад щоб потім піти вперед і вбити терористів, чому ні? Ми не можемо укріпити ворога більше ніж його укріпив путін, надавши танки, зброю, ППО, засоби РЕБ та військові підтримку російських військ та ядерної зброї, тому ми можемо тільки розбити ворога на полі бою, а на полі бою відступ це лише рядовий маневр, який потрібно вміти виконувати швидко та ефективно, щоб обійти ворога з флангів та нанести нищівний удар! Не статична позиція має значення, а напрямок головного удару та концентрація сил! Відведення ЗСУ відволікає ворога від повномасштабного наступу, а це вже добре, це дає можливість виграти час і підготувати наступ!
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йой! я збагнув - в тебе тільки ознаки розуму, але напрочь отсутствує те шо називаєця целєполаганіє. Схоже на недороблений іскуствєний інтілєхт - скіко буде двічі по два видає швидко і точно, а что такойє хорошо, что такоє плохо??? - тут повна нєопрєдєльонность
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Війна ведеться для перемоги а не для контролю над окопом! Якщо для того щоб перемогти ворога потрібно відійти і потім піти у наступ - потрібно це робити безперервно! Ворог не має бути залишений в спокої навіть на хвилину!
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який ше наступ??? По прінципу "зємля круглая"? Всі дії Зє!біла ведуть до поразки - від наших проблем відвернулась еуропа, америка, зараз знімуть санкції з кримля, патамушта Зє!біл легімітизує наротні респупліки, а ше створить умови для виникнення нових маладих гасударств - повна жопа
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Куди повертаєтся протистутська Європа не має значення. Нам потрібно своє робити, те що ми успішно робимо вже більше 800 років - перемагати дикунів півночі!
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відведення нас відділяє як від територіальної цілісності так і від миру
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Відведення військ це лише маневр в бойових діях, це ще не мир і навіть не кінець війни, це лише зміна форми ведення війни!
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ага, земля кругла - якшо достатньо відвести війська, то мона зайти в тил до ворога
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Війна йде на кількох фронтах, зараз активність бойових дій переноситься на фронт дипломатичний, тому на фізичному фронті потрібно відійти на кілометр! Невже це важко зрозуміти! Прийде час підемо вперед, коли путін буде придушений санкціями і від нього відвернеться все його оточення та військові, тоді потрібно буде швидко та рішуче повернути собі Крим та Донбас!
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Зам главврача психушки, опять кабинет забыл закрыть и пароли на компе поставить. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября - Цензор.НЕТ 6542
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Мечтатели,при Зеленском такое невозможно,наступать,он может только отступать
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......ну ОН реально НАПОЛЕОН )))))) !!!! мне так нравится , что ОН сделал мою страну !!!
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значит до 4 ноября уже не будет 7 дней тишины...или будет? там своя какая-то система подсчета...
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Ну для когось Зеленський робить ці відведення, потрібно допомогти Зеленському, поодинокі відведення нічого не дають, потрібна масовість!
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точно . массово . и сразу до Днепра . или лучше до Збруча ?
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Будь які дії влади мають бути ефективними! Навіть помилкові пропозиції Президента мають бути підтримані населенням, щоб Президент швидко зрозумів безперспективність своїх ідіотських ідей! Хоче Зеленський відводити війська, давате відводити! Але Зеленський має сказати коли і як це має припинити війну! Якщо за місяць-два-три ніякої користі та ефекту від цього розведення ми не отримаємо, то ця ідя має бути визнана помилковою і війська мають повернутись на позиції і піти вперед звільняти наші території!
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Чому ж ти не підтримував дії минулого президента?
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Так минулий Президент нічого не робив, тільки гроші крав!
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Ага, пунятно-ти таки дійсно дурник. Ви з Іваном в одній палаті?
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охренеть . ты с головой совсем не дружишь Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня - Цензор.НЕТ 3801
ты хочешь сказать что мы отведем войска . они где то там в поле постоят три месяца а потом вернутся ? а тебе не приходило в голову то что просто так вернуться не получится ? или по твоему сепары все как один джентельмены и не попытаются воспользоваться нашей глупостью и занять территории ? а люди которые там живут . они не все москали . ты о них подумал . каково им ?
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Звичайно що десь терористи просунуться вперед і займуть сіру зону, але терористів все одно потрібно знищувати, не має значення де саме на один кілометр ближче чи на один кілометр далі! А місцеві наступного разу будуть думати перш ніж волати про потребу відведення ЗСУ, бо прийдуть терористи на їх вулиці і їх будинки будуть знищені разом з терористами!
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ага . таким образом мы можем себе позволить попробовать . считаешь что у нас есть право на ошибку ? может . только есть маленький нюанс . за эту ошибку ты не пострадаешь . Вовочка . ну не знаю упадет рейтинг и все . а люди которые там живут ( повторяю не все они пророссийски настроены ) заплатят своими жизнями . и солтаты . ваш Зельц на каждом углу кричит что жизни военных это самое важное . а как ты думаешь потери выше сейчас ( когда они сидят в окопах ) или потом будут ( когда им придется атаковать и отбивать утраченные позиции ) ?
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Ми на межі ядерної війни з росією, коли постраждає все населення України від ядерних ударів російських терористів, тому казати що хтось не постраждає це перебільшення! Населення на лінії фронту - воно вже давно мало померти від обстрілів, і те що воно досі живе, це лише недопрацювання артилеристів, тому брати в розрахунок населення на лінії вогню не варто! А солдати та офіцери на війні гинуть масово, ми ще не вміємо воювати без втрат. Питання лише в тім що ми від цього отримуємо, які здобутки? Якщо ми показуємо свій мирний план та свої мирні ініціативи, то ми в цьому процесі вириваємо ініціативу і можемо нав'язувати свої умови припинення війни. А путін звичайно просре всі можливості і буде знову наказаний санкціями та обмеженнями і це добре і це має відбуватись регулярно!
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ага, Данія зняла останню перепону на шляху СП-2 після бурної зовнішньополітичної активності Зє!біла. А шо? він налагоджує та розвиває зв'язки з московією, а датчанє должни страдать за нас от тих контрсанкцій???
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А чим ми зацікавили Данію? Може запропонували Данії постачати газ в Україну?
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отлично !!! значит когда месяц назад Зельц производил обмен пленными это было преподнесено как небывалая забота о гражданах . типа своих не бросаем и жизнь украинцев превыше всего . а тут оказывается уже и не превыше . оказывается " брати в розрахунок населення на лінії вогню не варто" и жизни украинских военных оказывается тоже не важны . расходный материал не более . круто вы переобуваетесь Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня - Цензор.НЕТ 5212

"ми в цьому процесі вириваємо ініціативу і можемо нав'язувати свої умови припинення війни" зафиксируй себе . ни хера вы с Вовочкой игрой в поддавки не вырвете у ***** . и навязать вы ему ничего не сможете

не знаю на межи чего ты там находишься . на межи войны или нервного срыва ? но на счет угрозы ядерной войны ты эээээ немножко ошибаешься Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня - Цензор.НЕТ 672
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от **** сорвалось разведение . а Вовка так хотел
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Не факт, что сорвалось. Ему плевать что там происходит на самом деле.
Разведение возле Золотого тому пример.
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После разведения обстрелы прекратятся.
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Условие для разведения: ОТСУТСТВИЕ ОБСТРЕЛОВ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ПЕРЕД РАЗВЕДЕНИЕМ.


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Обстрелы будут всегда т.к обе стороны провоцируют друг друга.
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Больше всех знают кто кого провоцирует на Донбассе фрице-флажковые писатели на форуме.
Факты провокационных обстрелов со стороны ВСУ есть?
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У меня есть факты обстрелов орками. Эти факты подтверждают ОБСЕ и штаб ССО.
Кто подтверждает якобы обстрелы ВСУ?
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Штабу ССО я не верю как и штабу противника. Там каждый тянет одеяло на себя.
ОБСЕ подтвердает, что да выстрелы были, но кто их сделал не пишет.
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Если Вы никому не верите, сами не находитесь там, то почему утверждаете
"Обстрелы будут всегда т.к обе стороны провоцируют друг друга." ?
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Потому что это логично. На войне по другому не бывает.
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Бывает. Есть оккупант, который нападает, стреляет первым, потом продолжает войну, пытаясь вынудить жертву идти на уступки. В нашем случае оккупант россия.
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Міністерство оборони оприлюднило подробиці розведення військ на Донбасі.

«Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами.
Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів», - йдеться у повідомленні.
https://zaxid.net/news/
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не то что бы прекратятся они просто перенесутся . понятно что по своим абизяны стрелять не будут
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Ниче не сорвалось. Зе все равно выведет войска с Украины. В Золотом тоже стреляли до последнего дня но войска все равно вывели
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так це на одному участку - відійшли від того участка всторону на двацять метрів і мона відводити
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Значит отсчитываем 7 дней от обстрела, или опять гдето рядом? Или, как Арахамия говорит, более-менее?
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це не завадить вазу здавати території пуйлу!
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зе - слуга сепаров и регионалов. царь скоро позволит переговоры зе с "молодыми республиками" - ото и весь "нормандский формат".
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Вау, яка несподіванка... А сам наполеон моніка не хоче туди саме зараз з'їздити і все проконтролювати? А, ну, я ж забув, він же не лох
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зебилы опять не видят обстрелов??????????
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"Наблюдатели слышали" млять жопы поднимайте и едьте смотрите, фиксируйте документально.В таком же духе пройдут и выборы в ОРДЛО под наблюдением ОБСЕ
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а пікуй, зеля скажет это маленький такой обстрел, незаметный через пелену золотого дождя
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