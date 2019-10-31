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 Політика України
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 Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік - 2" посилює Росію і послаблює Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент заявив, що будівництво "Північного потоку - 2" – це питання не тільки енергетичної безпеки України, а й геополітичне.

"Скажу відверто, що це (будівництво "Північного потоку - 2". - Ред.) підсилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду. ... Ми розуміли, що так може статися ... Зі свого боку скажу, що і я особисто, і наш уряд були готові до такого рішення. Ми готові", - зазначив президент.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157010
 
 
 Топ коментарі
 
вывод - нужно отвести войска
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От молодець! А теперь можно и отдохнуть. На сегодня солнцеликий работать закончил.
А претензии к Газпрому будем обнулять?
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У россиян для испытания таких ракет нет полигона, чтобы устраивать запуски с востока на запад, поэтому такие стрельбы не проводятся, как и с севера на юг и с юга на север. Поэтому чисто технически не факт, что они не смогут запустить МБР на запад, север или юг.
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Учитывая, что для РФ, США на востоке, вполне логично что и полигон на Дальнем Востоке. Зачем стрелять через свою территорию + Европу + Атлантику? Если через свою территорию + север Тихого океана траектория намного короче.
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Прикольно, что в случае войны ракеты полетят с юга на юг. Просто для Северного полюса всёёё является югом.
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Доброго дня, Украина!
+ Центрэнерго- господина Коломойского (друга ЗЕпрезедента) уже рулят, люди близкие к рос олигархату.
+Уже!!! рос пограничники останавливают украинских рыбаков, в 5 км от берега Арабатской Стрелки!
+Разрешение рос развед судну обследование дна 12 мильной зоны, вокруг побережья Украины!
+Унижение Героев Украины в ВР
+Унижение Украины в лице, порно хаба депутатов в ВР
+Бездействие ЗЕпрезедента, в ПАСЕ
+Бездействие ЗЕпрезедента по Сев Потоку 2
+успеть нагадить фрау Меркель, которая после этого договорилась с россией об вывозе ядерных отходов туда... За деньги конечно. Бооольшие деньги.
+успеть насолить Трампу...
+успеть насолить другу путена - Макрону.
Этот список можно продолжить... и "борьба" с коррупцией, контрабандой и т.д. и т.д.
Украина, дорогая! Держись! Ты достойна большего!
Храни Господи Украину, ее Армию!
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Готовы к чему, Владимир Александрович?
За какую сумму продаете РФ Украину?
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А те, що Зе таки нагадав про ПДЧ до НАТО, Цензор промовчав)) Це сором!
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Януковощ тоже был за Евроинтеграцию. На словах. По делам надо судить, а не по бла-бла-бла, зебиляка.
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Озвучив - молодець!
І офіційно поновили заявку?
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Просто все знают что Украину в НАТО не возьмут пока у нее есть окупированные территории. Все ети разговоры про вступление в ЕС и НАТО пустая болтовня.
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Да мы в курсе, вашего президента. При таких темпах интеграции, скоро и инструкторов США у вас не будет, не то что НАТО.
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А отвод наших войск, с нашей земли что делает? А, фалософ?
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Блевать хочется при виде этого елейно гнусящего выродка
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Ага.. готові вони.
В нас вже другий день опалювального сезону. Вночі мінус мінус, а в батареях жодного тепла.
Раніше такого не було. Перший рік отак.
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ви ж патріотка? то треба трохи зекономити газу.
та й глобальне потепління тільки і чекає, щоби ще потепліти.
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ви відслідковуєте причинно-наслідкові зв'язки ?
2019 рік це наслідок 2014, а 2014 - наслідок 2005-10 років, а 2005 наслідок - 1997, а
1997 наслідок - 1994.
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А газ - це наслідок розкладання туш динозаврів.

"а 2014 - наслідок 2005-10 років"
Ксюха тоді ще в дитсадок ходила Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7750
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газ закачали інопланетяни, коли будували піраміди, просто все тоді не використали
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ви відслідковуєте причинно-наслідкові зв'язки ?

Настоящее - следствие прошлого...
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То фігня, долбанути по Єловстоуну, виверження супервулкана викличе льодовиковий період, там й охолодимось Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6247
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"Вночі мінус мінус"

Мінус на мінус дає плюс Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6773
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всі зелені дурники саме так і рахують.
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От молодець! А теперь можно и отдохнуть. На сегодня солнцеликий работать закончил.
А претензии к Газпрому будем обнулять?
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это факинг претензии,и они подлежат обязательной диджитализации,один час - $ 100,ярмоленко в курсе..
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А кто похитил почку маршала Чойбалсана?
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Зеб, недалеко от моих родителей предприятие, которое никто не украли, точнее - стены от него... не знаю что ещё тебе про него пояснить.
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Хто в ОРДЛО порізав підприємства і вивіз їх на росію?
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Ну Украина всегда воевала за слабых, то за турок, то за поляков
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СП-2 явно усиливает позиции Германии и ослабляет позиции Украины и Польши, точнее, США.
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США пофіг куди газ продавати, бажаючі брати по всьому глобусу
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У Польши всё будет нормально, они свели зависимость от рашки практически до нуля. У них построен большой терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье. По уму было бы и для Украины как-то подключиться к нему и получать газ из США.
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Ударим по строительству СП2 отводом наших войск вглубь Украины !
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Можешь теперь у себя отсосать или Юзика попроси.
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Ну зато не будет "торговли на крови".Минус 3 млрд. долларов в товарообороте с рашкой это отлично.
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О какой газовой ,,войне,,говорит этот урод.Ведь до запуска продуктопроводв ,,Дружба,, и ,,Уренгой-Помары-Ужгород,, вся кацапия пользовалась украинским газом.А теперь газа которого хватало на все СССР не хватает даже на Украину тем более что остаются законсервироваными сотни месторождений в Украине да и поляки нашли свое месторождение в сотнях метров от Украины колосальное месторождение газа.Все просто что все это олигархам сидящим на кацапском транзите не нужно,лучше пускай Украина исчезнет с лица Земли чем они слезут с газовой транзитной трубы которую они приватизировали а не построили.
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Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент.
Источник: https://censor.net.ua/n3157010
Пионэр, всем зюзям пример...
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Переживает что доход от АГРЕССОРА-потеряем.Окуеть. Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5118
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Это его #нелох назначил главой Киевской области

Строительство "Северного потока - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7180
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нет... не угадал
не Европу, а конкретно Украину
Европе пофиг по какой магистрали покупать у рашки газ...
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не пофиг. дойчи становятся газовым хабом и 3 лярда уходят к ним
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я хотел сказать, что только Украине станет печально если ее труба будет пустой (а не всей Европе...даже покупая потом руцкий газ в немецком хабе, ее будет намного меньше больно чем Украине и без газа в трубе и покупающей тот же газ в хабах...но уже дороже)
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Господа порохоботы, если вы думаете что ннатравите 73% против зе в виде исскуственного майдана, или же что на следующих выборахлюди будут топить за пороха, после всего дерьма которым вы поливаете эти 73% то вы глубоко ошибаетесь. Меняйте методички.
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По суті вони працюють на кацапське кагебе, розпалюючи взаємну ворожнечу в суспільстві без жодного конструктивного "позиву".
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Что там на "Пороха" накопали Труба с Рябошапкой, под руководством Портнова, из-за чего у 73%, перегнавших ум в развитии, возникло неприятие Порошенко и любовь в малороссу-нелоху, как и они? :D
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А при чом тут портняжка?
Люди не забыли ни свинарчуков, ни разворовывание оборонки под их руководством, и, получается, руководством пороха, ни гонтареву и отсутствие валюты в обменках, ни запрет на пользование зарубежными банками,которыми даже в странах 3го мира пользуются, ни вывод денег при этом в офшоры в панаму, при картинной показухе что мол не буянте а то путин нападет, мы мол тут по своему с корупцией и офшорами боремся. И еще пролоббированная медреформа, позволяющая распиливать украинцев на запчасти без их согласия
. И это только мелоч из всего навороченного. Зе конечно нафакапил, но не настолько как его 'папередники'. И люди этого не забыли и не простили.
Так что карманные патриоты типа Белецкого и Яроша уже бесполезны и для пороха и для тягнибока. Последний так воообще ьыл испол зован как casus belli потому как должен был понимать что изза его слов война и началась.
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Конечно, Кипрские офшоры и Приват ни при чём и Портнов - патриот, как и Коломойский с Корбаном...
Извини, а какой ты вопрос задал, зеб?
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Отсутствие конкретики, стезд с темы с попытками ******** и логика быдла у адептов офшоренка еще раз подтверждает правоту 73% электората зебов.
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Зеб, у тебя, случаем или не случаем, есть лишняя хромосома, если ты способен запостить этот твой пост и этот,

Diogen Gdl
Господа порохоботы, если вы думаете что ннатравите 73% против зе в виде исскуственного майдана, или же что на следующих выборахлюди будут топить за пороха, после всего дерьма которым вы поливаете эти 73% то вы глубоко ошибаетесь. Меняйте методички.
31.10.2019 12:05 Ответить Мне нравится 1

с "конкретикой"?
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Так что карманные патриоты типа Белецкого и Яроша уже бесполезны и для пороха и для тягнибока.

Та да...
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-Молодой человек! Проснитесь - Вы срёте!
-А я не сплю.... Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8417
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Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", - отметил президент. Вот так все просто? Мы готовы порезать трубу и все? Дания 5 лет сопротивлялась себе в убыток а Зе за пол года согласился на все. А что дальше? Скажет что мы были готовы отдать ***** крым, дамбас и правобережную Украину?
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А зачем нам эта труба?Северные потоки ещё при Ельцине начали строить.Рано или поздно это должно было случится.Нужно научится жить без рашки и без ее вонючих газа и денег.
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Дания сопротивлялась, пока реднек ************, какой то бред с покупкой Гренландии не отмочил.
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Трамп им плюнул в рожу своей попыткой купить Гренландию. И датчане поняли, шо ссориться с немцами в интересах США им больше нет никакого смысла. Исход был вполне прогнозируем.
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Данія експортує газ, і рашики їх конкуренти на європейських ринках. Як тільки їх газові платформи поставили на тривалий ремонт, так і передумали Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8598
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А поставки российской электроэнергии в Украину, случайно не укрепляет рашку?
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А що ЗЄнелох думає про постачання електроенергії з кацапстану в Україну?
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Зелебоба забыл сказать,шо будет с Украинушкой.Ослабится ,родимая или усилится? Кто знает?
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шо будет с Украинушкой.Ослабится ,родимая или усилится? Кто знает?

Как по мне Украина- Африка прошлого века, вождей покупают- и делают с племенем что хотят
Как говорил дедушка Ленин-финансовый капитал имеет такую силу, что изменяет политику целых государств.
А Украина в долгах, как в шелках.И грабят ее чужие,а свои помогают...
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Ну так - значит так.Не вписалась в рынок,родимая))))
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Это так хочется думать, а на деле Германия укрепляет свои позиции в ЕС, становясь крупнейшим газовым хабом, естественно и прямым политическим партнером раши, но они сами пока не осознают с кем связались и чем это может для них кончиться. Ну и проблема изношенности украинской ГТС никуда не делась, а бабки за транзит проели. В общем нужно забыть про этот транзит как страшный сон, хотя некоторые рашен аналитики прогнозируют крах украинской экономики при прекращении транзита, вот и посмотрим выдержим или нет... если выдержим, то и транзит вернется, никуда не денется.
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да-да, укрепляет. и поэтому настаивает на сохранении транзита через Украину. офигенная логика! если бы Зеленский не был идиотом, то мог бы получить за рашкины долги контроль над СП-2, хотя бы частичный. но, видно, не судьба...
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Я бы не слушал всяких рашистских пропагандонов. Для Украины никакого краха экономики не случится. Эти 3 ярда баксов в масштабах страны не так уж велики. И это нужно было сделать давно ! Ничего хорошего от агрессора ждать нельзя.
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Зависимость ЕС от российского газа - сам факт его покупки. А через Украину или Балтийское море они его покупают - это уже не важно. Это важно только для отдельных стран ЕС, которые зарабатывают на транзите, и для Украины тоже только из-за заработка на транзите. Что касается США, оно банально пекутся о своей финансовой выгоде, так как хотят заменить российский газ на рынке Европы своим. Трамп без утайки так и сказал, что не понимает, почему Германия платит миллиарды долларов за газ России, а не США - своему союзнику.
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а почему скромно молчим о покупке газа НЕ в раше? или объем закупок в 2/3 от общего уже не зависимость?
кстати, рынок еще никто не отменял. будут у США конкурентные цены, будем думать. но пока реальность такова, что закупать газ из Азербайджана дешевле.
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да США в прошлом году сами покупали СПГ у рашинского Новатэка. Через британцев, правда, так шо тот газ был уже типа британский но сам факт.
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