 Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент заявив, що будівництво "Північного потоку - 2" – це питання не тільки енергетичної безпеки України, а й геополітичне.

"Скажу відверто, що це (будівництво "Північного потоку - 2". - Ред.) підсилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду. ... Ми розуміли, що так може статися ... Зі свого боку скажу, що і я особисто, і наш уряд були готові до такого рішення. Ми готові", - зазначив президент.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.