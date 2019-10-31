 Будівництво "Північного потоку - 2" посилює Росію і послаблює Європу, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Президент заявив, що будівництво "Північного потоку - 2" – це питання не тільки енергетичної безпеки України, а й геополітичне.
"Скажу відверто, що це (будівництво "Північного потоку - 2". - Ред.) підсилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, а й нашого уряду. ... Ми розуміли, що так може статися ... Зі свого боку скажу, що і я особисто, і наш уряд були готові до такого рішення. Ми готові", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
+ Центрэнерго- господина Коломойского (друга ЗЕпрезедента) уже рулят, люди близкие к рос олигархату.
+Уже!!! рос пограничники останавливают украинских рыбаков, в 5 км от берега Арабатской Стрелки!
+Разрешение рос развед судну обследование дна 12 мильной зоны, вокруг побережья Украины!
+Унижение Героев Украины в ВР
+Унижение Украины в лице,
порно хабадепутатов в ВР
+Бездействие ЗЕпрезедента, в ПАСЕ
+Бездействие ЗЕпрезедента по Сев Потоку 2
+успеть нагадить фрау Меркель, которая после этого договорилась с россией об вывозе ядерных отходов туда... За деньги конечно. Бооольшие деньги.
+успеть насолить Трампу...
+успеть насолить другу путена - Макрону.
Этот список можно продолжить... и "борьба" с коррупцией, контрабандой и т.д. и т.д.
Украина, дорогая! Держись! Ты достойна большего!
Храни Господи Украину, ее Армию!
За какую сумму продаете РФ Украину?
І офіційно поновили заявку?
В нас вже другий день опалювального сезону. Вночі мінус мінус, а в батареях жодного тепла.
Раніше такого не було. Перший рік отак.
та й глобальне потепління тільки і чекає, щоби ще потепліти.
2019 рік це наслідок 2014, а 2014 - наслідок 2005-10 років, а 2005 наслідок - 1997, а
1997 наслідок - 1994.
"а 2014 - наслідок 2005-10 років"
Ксюха тоді ще в дитсадок ходила
Настоящее - следствие прошлого...
Мінус на мінус дає плюс
А претензии к Газпрому будем обнулять?
сам додумався?
Источник: https://censor.net.ua/n3157010
Пионэр, всем зюзям пример...
не Европу, а конкретно Украину
Европе пофиг по какой магистрали покупать у рашки газ...
ее= ей * (пардон)
Люди не забыли ни свинарчуков, ни разворовывание оборонки под их руководством, и, получается, руководством пороха, ни гонтареву и отсутствие валюты в обменках, ни запрет на пользование зарубежными банками,которыми даже в странах 3го мира пользуются, ни вывод денег при этом в офшоры в панаму, при картинной показухе что мол не буянте а то путин нападет, мы мол тут по своему с корупцией и офшорами боремся. И еще пролоббированная медреформа, позволяющая распиливать украинцев на запчасти без их согласия
. И это только мелоч из всего навороченного. Зе конечно нафакапил, но не настолько как его 'папередники'. И люди этого не забыли и не простили.
Так что карманные патриоты типа Белецкого и Яроша уже бесполезны и для пороха и для тягнибока. Последний так воообще ьыл испол зован как casus belli потому как должен был понимать что изза его слов война и началась.
Извини, а какой ты вопрос задал, зеб?
Diogen Gdl
Господа порохоботы, если вы думаете что ннатравите 73% против зе в виде исскуственного майдана, или же что на следующих выборахлюди будут топить за пороха, после всего дерьма которым вы поливаете эти 73% то вы глубоко ошибаетесь. Меняйте методички.
31.10.2019 12:05 Ответить Мне нравится 1
с "конкретикой"?
Та да...
-А я не сплю....
Как по мне Украина- Африка прошлого века, вождей покупают- и делают с племенем что хотят
Как говорил дедушка Ленин-финансовый капитал имеет такую силу, что изменяет политику целых государств.
А Украина в долгах, как в шелках.И грабят ее чужие,а свои помогают...
кстати, рынок еще никто не отменял. будут у США конкурентные цены, будем думать. но пока реальность такова, что закупать газ из Азербайджана дешевле.